Coahuila, sin casos de diarrea explosiva: Secretaría de Salud

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    Coahuila, sin casos de diarrea explosiva: Secretaría de Salud
    La Secretaría de Salud de Coahuila mantiene vigilancia epidemiológica ante posibles casos de enfermedades diarreicas. UNSPLASH

La Secretaría de Salud del estado desmintió los rumores sobre supuestos brotes en el municipio de Monclova

El subsecretario de Salud de Coahuila, Raúl Rodríguez Sánchez, aclaró que, hasta el momento, la entidad se encuentra libre de casos confirmados de la denominada “diarrea explosiva”.

El pronunciamiento ocurre tras la difusión de versiones que señalaban un presunto caso sospechoso en Monclova, que supuestamente fue atendido por un médico del sector privado. Al respecto, el funcionario estatal desmintió dicha información y enfatizó que la dependencia no ha recibido ninguna notificación oficial sobre el tema. “Existe un protocolo”, dijo.

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Frente a la alerta en los Estados Unidos, donde ya se han registrado los primeros fallecimientos por esta causa, la Secretaría de Salud estatal recordó que existe un riguroso esquema de vigilancia epidemiológica.

De acuerdo con las normas de la Secretaría, cualquier médico de Coahuila, perteneciente a instituciones públicas o a la práctica privada, tiene la obligación de reportar de forma inmediata cualquier caso sospechoso a las jurisdicciones sanitarias correspondientes, a través de los departamentos de vigilancia epidemiológica.

Este reporte formal da inicio a un estudio epidemiológico que incluye la toma de muestras clínicas del paciente para su posterior análisis de laboratorio, determinando así de manera científica si el padecimiento está asociado o no a la variante de diarrea explosiva.

PREVENCIÓN EN TEMPORADA DE CALOR

El subsecretario alertó que la actual temporada de calor eleva considerablemente el riesgo general de contraer enfermedades diarreicas comunes. Por ello, se exhorta a la población a reforzar las medidas de higiene preventiva, tales como el lavado constante de manos, así como la adecuada preparación y conservación de los alimentos para evitar su descomposición acelerada.

El boletín epidemiológico reporta un total de 65,775 casos de infecciones intestinales que requirieron atención médica en clínicas y hospitales, cifra menor a la registrada en 2025 cuando se registraban 73,386 al mes de agosto.

Paralelamente, la Secretaría de Salud mantiene bajo monitoreo activo los casos de golpe de calor en la entidad, padecimientos que han afectado principalmente a personas en situación de calle, adultos mayores y menores de edad que no mantienen una hidratación correcta.

Para prevenir complicaciones, el subsecretario de Salud recomendó de manera enérgica consumir agua y líquidos claros constantemente, evitando refrescos y bebidas azucaradas, además de utilizar gorra o visera y buscar la sombra durante exposiciones prolongadas al sol.

“Hasta el momento, el estado registra un saldo blanco, sin decesos reportados a causa de golpes de calor o deshidratación extrema”, finalizó.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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