Coahuila, sin informes sobre incorporación de profesores cubanos en la entidad

El secretario de Educación en el Estado, Emanuel Garza Fishburn, informó que hasta el momento la administración estatal no ha recibido comunicación oficial sobre la posible incorporación de personal docente cubano en la entidad, luego del anuncio realizado por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

TORREÓN, COAH.- El Gobierno de Coahuila esperará a conocer los alcances, condiciones y objetivos de la propuesta federal para establecer intercambios académicos y proyectos de colaboración con docentes e investigadores de Cuba, antes de definir una postura o participación.

Explicó que, si el Gobierno Federal presenta formalmente el proyecto, se revisarán sus características y objetivos para determinar la viabilidad de cualquier esquema de colaboración, bajo una coordinación entre las autoridades educativas de ambos niveles.

“Hasta conocer los detalles de la estrategia podremos valorar la propuesta y, en su caso, establecer algún esquema de participación”, señaló el funcionario.

MAGISTERIO PIDE GARANTIZAR PLAZAS

Por su parte, el secretario general de la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Everardo Padrón, sostuvo que el gremio mantendrá la defensa de las plazas destinadas a trabajadores de la educación mexicanos.

Ante la posibilidad de que la Federación contemple la participación de profesores e investigadores cubanos, afirmó que existe confianza en que la medida no afectará la contratación de docentes nacionales y, particularmente, de Coahuila.

Padrón indicó que el sindicato permanecerá atento a cualquier programa que se plantee y que, de ser necesario, defenderá los espacios laborales correspondientes a los trabajadores de la educación del País y del Estado.

“Estamos plenamente seguros de que no vamos a tener ningún tipo de problema con la contratación de los trabajadores de la educación de México y del estado de Coahuila”, afirmó.

Así, mientras la autoridad educativa estatal aguarda información oficial para evaluar la iniciativa, el sindicato fijó como prioridad que cualquier mecanismo de cooperación internacional no implique el desplazamiento de plazas destinadas al magisterio mexicano.