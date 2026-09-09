Coahuila supera la mitad de empleos formales con salario digno

La medición establece como salario digno un ingreso de al menos 14 mil 400 pesos mensuales. Con este parámetro, Coahuila registra 52 por ciento de sus trabajadores formales en ese nivel o por encima, con lo que se coloca entre los estados con mejores resultados del País.

Coahuila se encuentra entre las ocho entidades del País donde más de la mitad de las personas con un empleo formal perciben un salario considerado digno, de acuerdo con el Termómetro Salarial de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, actualizado con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al 30 de junio de 2026.

La entidad comparte este grupo con Baja California, Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí, Ciudad de México y Querétaro. Baja California encabeza la clasificación, con 76 por ciento de sus trabajadores formales con ingresos considerados dignos.

COAHUILA, ENTRE LOS ESTADOS CON MEJORES INGRESOS

El Termómetro Salarial divide los empleos formales en tres categorías. Los salarios de pobreza son aquellos inferiores al costo de dos canastas básicas; los de sobrevivencia cubren ese monto, pero no alcanzan el umbral establecido como salario digno.

La tercera categoría corresponde a los ingresos de 14 mil 400 pesos mensuales o más.

A nivel nacional, el reporte contabiliza 22.7 millones de personas con empleo formal. De ellas, 11.9 millones, equivalentes a 52 por ciento, carecen de salario digno; 11.5 millones se encuentran en el nivel de sobrevivencia y 407 mil, alrededor de 2 por ciento, reciben salarios considerados de pobreza.

En contraste, 10.9 millones de trabajadores formales, 48 por ciento del total, alcanzan un salario digno o superior.

PERSISTE LA BRECHA SALARIAL

Aunque Coahuila se encuentra por encima del promedio nacional en la proporción de trabajadores con ingresos dignos, el reporte advierte que en 24 entidades más de la mitad de las personas con empleo formal todavía no alcanza ese nivel.

Guerrero y Sinaloa presentan la mayor proporción de trabajadores sin salario digno, con 67 por ciento, seguidos por Durango, Oaxaca, Nayarit y Tabasco, con 66 por ciento.