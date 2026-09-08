Paquete Económico: Va Gobierno Federal contra factureras y elusión de ISR

CDMX.- Al entregar el Paquete Económico 2027, el Secretario de Hacienda, Édgar Amador, informó que continuarán las modificaciones al Impuesto Sobre la Renta (ISR) para garantizar que la contribución de las empresas sea consistente con su capacidad económica, ampliar el combate a la elusión y evasión fiscal, y cerrar el camino al uso de factureras. En el Salón Verde de la Cámara de Diputados, el funcionario afirmó que estos esfuerzos permitirán ampliar gradualmente el espacio fiscal disponible para financiar las prioridades de la política económica.

Ante el presidente de la Mesa Directiva, el pevemista Raúl Bolaños, los coordinadores parlamentarios y los presidentes de las Comisiones de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, y de Presupuesto, Merilyn Gómez Pozos, dijo que en materia de ingresos, para 2026, los tributarios se estiman en 15.4 por ciento del PIB, 0.7 por ciento más de lo observado al inicio de la Administración. Para el próximo año, agregó, buscan continuar con este esfuerzo garantizando que la contribución de las empresas sea más consistente con su capacidad económicas y combatiendo factureras y la evasión y elusión fiscal.

EN VIVO / Recepción del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2027 https://t.co/YUuXXeauSd — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 9, 2026

“Para 2027, se propone continuar este esfuerzo. Las modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, busca fortalecer la equidad tributaria a través de que la contribución de las empresas sea más consistente con su capacidad económica y contiene mecanismos para el combate a la elusión y elevación fiscal, cerrando el camino al uso de factura eras como forma para acreditar de deducciones. Estos esfuerzos permitirán ampliar gradualmente el espacio fiscal disponible para financiar las prioridades de la política económica”, dijo. Amador informó que el déficit se prevé en 3.9 por ciento de PIB, equivalente a 1.3 billones de pesos.

Tras reconocer que México enfrenta un entorno internacional complejo, marcado por mayores precios de los energéticos, la inflación y revisiones a la baja del crecimiento de algunas economías, Amador detalló que la economía mexicana crecerá entre 1.5 y 2.5 por ciento en términos reales durante 2027.

Como lo mandata nuestra Constitución Política, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, entregó el #PaqueteEconómico 2027 a la Cámara de Diputados. pic.twitter.com/ZBpTwxoOXt — Hacienda (@Hacienda_Mexico) September 9, 2026

Indicó que continuarán incrementando la inversión en infraestructura en sectores estratégicos como energía, transporte, logística, salud, agua y educación.

Por ello, detalló, a los programas sociales se destinarán recursos equivalentes al 2.6 por ciento del PIB, mientras que al rubro salud se destinará 1.1 millones de pesos, es decir, 10.9 por ciento más que en 2026 para seguir ampliando la cobertura, fortalecer la infraestructura y garantizar el abasto de medicamentos. “En 2027, avanzaremos en el servicio universal de salud, una nueva etapa en el sistema público de salud que busca integrar mejor los servicios y facilitar la atención de las familias. Para ello, en lo que resta del año se implementarán más de 12 mil consultorios en los 24 estados adheridos al IMSS- Bienestar”, dijo.

El Paquete Económico 2027 plantea límite a la deducibilidad para las personas morales, para evitar el uso de facturas falsas. pic.twitter.com/wIKveYlzPA — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) September 9, 2026

En educación, agregó, se destinará 1.3 billones de pesos para fortalecer el sistema educativo público, un aumento de más de 7 por ciento los recursos presupuestales para continuar con la construcción y mejora de planteles de educación básica, media superior y superior.

Para el rubro de infraestructura para el desarrollo, planteó, se prevé destinar 2.6 por ciento del PIB, a fin de que sea uno de los grandes pilares para fortalecer el crecimiento económico en los próximos años. Estos recursos, explicó, se destinarán a proyectos que permitirán conectar regiones, mejorar servicios y ampliar la capacidad productiva.