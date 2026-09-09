Verónica Martínez, diputada por Coahuila, propone restringir acceso de menores a redes sociales

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    Verónica Martínez, diputada por Coahuila, propone restringir acceso de menores a redes sociales
    La diputada federal Verónica Martínez García presentó una iniciativa para establecer mayores controles sobre el acceso de menores a redes sociales. CORTESÍA

Propone controles de edad, autorización parental y nuevas sanciones ante riesgos como hostigamiento, abuso y exposición a contenido nocivo

Una iniciativa presentada por la diputada federal por Coahuila, Verónica Martínez García, plantea establecer nuevas restricciones al uso de redes sociales por parte de niñas, niños y adolescentes, ante los riesgos asociados con el ciberacoso, la exposición a contenidos nocivos y las afectaciones a la salud mental.

La propuesta busca modificar la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Penal Federal, con el propósito de establecer reglas para limitar la exposición temprana de menores a plataformas digitales y reforzar las medidas de protección en internet.

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De acuerdo con la legisladora, datos de UNICEF México y de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) señalan que un millón 300 mil adolescentes han experimentado malestar psicológico.

A ello se suman cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cuyo módulo sobre ciberacoso reporta que 2.9 millones de adolescentes de entre 12 y 17 años fueron víctimas de hostigamiento digital; 54 por ciento de los casos corresponde a mujeres.

La diputada también citó estudios especializados que estiman que uno de cada ocho adolescentes en México ha sufrido explotación o abuso sexual facilitado por tecnologías digitales.

RESTRINGIRÍAN CUENTAS PARA MENORES DE 14 AÑOS

Entre las medidas planteadas se encuentra prohibir que las plataformas digitales permitan la creación o permanencia de cuentas a menores de 14 años. Para ello, las empresas tendrían que implementar mecanismos de verificación de edad que sean eficaces y proporcionales.

Para adolescentes de 14 a 18 años, el acceso a redes sociales estaría sujeto al consentimiento expreso de la madre, el padre o el tutor.

La iniciativa también contempla que las plataformas establezcan protocolos para prevenir, detectar, denunciar y retirar oportunamente contenidos que vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes, además de incorporar configuraciones de seguridad reforzada y herramientas de control parental.

Martínez García propuso, además, modificar el Código Penal Federal para endurecer las sanciones contra quienes utilicen internet o redes sociales para contactar a menores con fines sexuales.

$!La propuesta plantea restringir las cuentas de menores de 14 años y exigir autorización parental para adolescentes.
La propuesta plantea restringir las cuentas de menores de 14 años y exigir autorización parental para adolescentes. ARCHIVO

La conducta sería castigada con penas de tres a seis años de prisión, además de multas.

ESCUELAS TENDRÍAN QUE FORTALECER USO SEGURO DE TECNOLOGÍA

La propuesta incluye medidas dirigidas al sistema educativo, entre ellas dotar a las escuelas públicas de infraestructura tecnológica adecuada y capacitar de manera permanente al personal docente para promover el uso seguro, ético y pedagógico de las herramientas digitales.

La legisladora coahuilense sostuvo que el desarrollo tecnológico debe acompañarse de mecanismos de protección para la población menor de edad, de manera que autoridades, escuelas y familias cuenten con herramientas para reducir los riesgos asociados con el entorno digital.

La iniciativa deberá seguir el proceso legislativo correspondiente antes de determinar si las modificaciones propuestas son aprobadas y entran en vigor.

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