Coahuila tiene potencial de certificar reserva más grande de cielos oscuros del mundo; capacitarán para astroturismo

Agregó que, hasta el momento, la mayor reserva certificada de calidad del cielo está en el Parque Nacional Big Bend en Texas, aunque solo tiene 15 mil kilómetros cuadrados de extensión.

“Hay gente que está en EE.UU. capitalizando el astroturismo con una región mucho más pequeña y es la mayor a nivel mundial. O sea que hay la potencialidad de tener aquí quizá, si se decide así por las entidades públicas, entre todos os ponéis de acuerdo en avanzar esa línea, posiblemente la mayor reserva que haya a nivel mundial”, apuntó Contreras.

Este viernes, a través de una conferencia de prensa, el Mude anunció el inicio del proyecto “Look up Now and Reconnect” (LuNaR), que tiene como objetivo “reconectar a las comunidades con el cielo nocturno generando desarrollo económico, cultural y ambiental de manera sostenible”.

Además de la capacitación de los turoperadores, que estará a cargo de la Sociedad Astronómica de Saltillo, LuNaR organizará un concurso de fotografía nocturna y presentará exposiciones itinerantes en Saltillo, Torreón y Campeche.

LuNaR es un proyecto impulsado por la International Astronomical Union a través de su Oficina de Astronomía para el Desarrollo (OAD).

CALIDAD DEL CIELO, COMO POCAS EN EL MUNDO

Por su parte, Eva Ávila, de AstroÁndalus, una empresa que se dedica al astroturismo en España, explicó que, de acuerdo a la revista Science, el 80 por ciento del mundo ya no puede ver el cielo estrellado a simple vista por la contaminación lumínica.

En ese sentido, Coahuila es una de las superficies en el mundo que combina cielos de calidad con el potencial de aprovecharlos para el turismo.

“En México tenéis un verdadero oasis, un santuario de cielo oscuro. Eso es tan difícil de encontrar como hoy en día encontrar un bosque primario, un lugar donde no ha estado el humano. Esto realmente es una joya en peligro de extinción y aquí todavía tenéis, sobre todo en la zona de Coahuila”, apuntó Ávila.

Agregó que, en lugares como Australia, Estados Unidos o Nueva Zelanda, que están más posicionados en el astroturismo en el mundo, no tienen cielos tan puros como en Coahuila.

La certificación para poder promocionar a Coahuila con los mejores cielos del mundo tiene un costo aproximado de solo 250 dólares en la Fundación Starlight, aunque también puede hacerse a través de la International Dark-Sky Association por un costo mayor.

POTENCIAL DE MILLONES DE DÓLARES

De acuerdo con Contreras, el aprovechamiento del astroturismo tiene el potencial de representar una derrama económica de hasta 10 millones de dólares anuales para el estado.

Los cálculos de esta estimación toman en cuenta que una pareja de cada 100 visitantes al estado gaste cerca de 20 dólares por una experiencia directamente asociada al astroturismo.

Directamente, el potencial es de 2 o 3 millones de dólares, aunque indirectamente y con una mayor apertura y promoción de estas actividades, puede llegar a generar entre 7 y 10 millones.

“El astroturismo es muy interesante porque, al ocurrir en su mayoría de noche, normalmente no es que compita en la oferta que hay durante el día y en las actividades que un visitante puede hacer durante el día, sino que lo complementa, ofreciendo algo por la noche, lo cual además invita a la pernocta en el territorio y a empezar el día de nuevo allí haciendo otra serie de actividades”, explicó Ávila.

YA SE TRABAJA EN EL ESTADO

Las actividades para el aprovechamiento del astroturismo en Coahuila comenzarán este lunes a través de una alianza en el marco de la iniciativa para el Astroturismo Sostenible de la Unión Europea, entre el Museo del Desierto, la Secretaría de Turismo de Campeche, el Colegio de Licenciados de Turismo de Perú, la Secretaría Nacional de Turismo de Coquimbo en Colombia y AstroÁndalus.

En el corto plazo, trazarán un diagnóstico y una hoja de ruta con alianzas público-privadas, formarán guías y touroperadores, además de divulgar el valor del cielo con exposiciones sobre el cielo nocturno vinculado al patrimonio cultural y natural.

Para el éxito de esta industria, comentó Ávila, es necesario comenzar con tres ejes que son: proteger el recurso a través de la certificación, mejorar la competitividad del destino con mejorar la oferta y estimular la demanda; por último, impulsar la alianza público-privadas.