Coahuila: tráfico de personas debe combatirse: Manolo Jiménez

Mientras que el gobernador de San Luis Potosí, señaló que Coahuila, y específicamente Saltillo son utilizados para el tráfico de migrantes y su traslado hacia la frontera con Estados Unidos, Manolo Jiménez Salinas, candidato al Gobierno del Estado, señaló no tener información oficial al respecto.

“Es algo que habría que revisar porque yo no he escuchado de manera oficial esas declaraciones, tendría qué revisarlas, quién las dijo, y en base a qué lo dijo, para poder tener una respuesta, pero no estoy enterado del tema”.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Vamos a ver de qué está hecho el IEC, a ver si puede resarcir su imagen’: Mejía Berdeja

Ricardo Gallardo Cardona, mandatario estatal de SLP, señaló en días pasados que los migrantes que pasan por aquel estado tienen como destino Saltillo. Son trasladados en vehículos de agencias de viajes, llegan a Saltillo y de ahí los transbordan los traficantes para llevarlos a los municipios fronterizos con EU.

La semana pasada, en Matehuala, corporaciones estatales, la Guardia Nacional y elementos del Ejército Mexicano, rescataron a más de 100 migrantes que serían entregados a la delincuencia organizada. Los traficantes de personas intentaban trasladarlos a Saltillo y de aquí, partir a la frontera, cobrando 60 mil pesos por cada uno.

Sobre este tema, Jiménez Salinas, postulado por PRI-PAN-PRD a la gubernatura de Coahuila, señaló que este fenómeno se debe combatir y lo atenderá en su momento.

“Voy a ser el gobernador de la seguridad... mi plan es conservar lo bueno que tenemos, innovar y cambiar lo que haya que mejorar. Otros dicen que van a transformar nuestro estado en el tema de seguridad, pero lo que no dicen a la gente es que lo van a transformar en un Zacatecas, en un Tamaulipas”.

“No es grilla, ya lo hicieron, ahí están los hechos, los números. En el tema de seguridad, nosotros somos los que tenemos la mayor experiencia, los mejores resultados, los que conocemos el modelo de seguridad y sabemos cómo hacerle para consolidar nuestro estado como uno de los más seguros en México para vivir”.

Su compromiso, manifestó, es que Coahuila siga siendo un estado seguro y en paz con estrategias de prevención, proximidad, inteligencia y fuerza policial para que Coahuila siga siendo un estado blindado y tranquilo.

“Que quede muy claro: aquellos delincuentes que quieran entrar a nuestro estado para hacer daño a nuestras familias, aquí se seguirán topando con pared con nosotros”, enfatizó.