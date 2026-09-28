Coahuila ve en la posible venta de AHMSA una vía clave para reactivar el empleo en la Región Centro: Segob

El funcionario señaló que la administración del gobernador Manolo Jiménez Salinas recibe con optimismo los avances en el procedimiento, particularmente ante la posibilidad de que la siderúrgica retome sus operaciones productivas y recupere su papel como generadora de empleos.

TORREÓN, COAH.- Para la administración estatal, el avance en el proceso de venta de Altos Hornos de México (AHMSA) abre una puerta de esperanza para atender la crisis económica, laboral y social que afecta a la Región Centro de Coahuila, afirmó Óscar Pimentel González, secretario de Gobierno.

“Para el Gobierno de Coahuila es una gran noticia que se pueda vender finalmente Altos Hornos de México y, sobre todo, es muy importante que en la venta se contemple la posibilidad de su reactivación como empresa productiva”, apuntó.

Pimentel González detalló que la compañía michoacana CIESA presentó una propuesta económica por mil 400 millones de pesos, aunque puntualizó que aún deben agotarse las etapas legales establecidas dentro del proceso judicial antes de concretar la transacción.

Entre los requisitos, explicó, se encuentra el depósito de una garantía por 56 millones de dólares, con un plazo inicial de 10 días, así como la comprobación fehaciente de la capacidad financiera necesaria para concretar la adquisición.

El secretario de Gobierno aseguró que, de cumplirse estos requisitos y avanzar la compraventa, el Gobierno del Estado respaldará las acciones encaminadas a impulsar la reactivación de la planta y de la economía en las regiones Centro y Carbonífera.

Recordó que AHMSA llegó a contar con 16 mil obreros y que el cierre derivado de la quiebra dejó suspendidos alrededor de 12 mil empleos directos, situación que impactó a los hogares de los trabajadores y al tejido productivo de la región.

Pimentel González recalcó que el gobernador Manolo Jiménez Salinas ha dado seguimiento puntual al tema, mediante diálogo y respaldo a la base obrera, la representación sindical y los actores involucrados en el proceso mercantil, con el objetivo de encontrar una salida que permita reactivar la industria.

Pese al optimismo, consideró prudente esperar los tiempos establecidos para la subasta y las disposiciones fijadas por los tribunales. Subrayó que la oferta representa un paso alentador, pero su validez dependerá de que se concrete el depósito de la garantía y se compruebe la disponibilidad de los recursos.

Por otro lado, advirtió que una eventual reactivación de AHMSA requerirá actualizar la tecnología y el equipamiento de sus instalaciones, debido a las transformaciones que ha experimentado la industria siderúrgica durante los años de parálisis.