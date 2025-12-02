Monclova: Carlos Villarreal presume inversiones récord en seguridad y obra pública (video)

Monclova: Carlos Villarreal presume inversiones récord en seguridad y obra pública (video)

por Lidiet Mexicano

La administración municipal ejerció más de 700 millones de pesos en seguridad, infraestructura, desarrollo social, turismo y economía

Monclova
/ 2 diciembre 2025
MONCLOVA, COAH.- Ante un Teatro de la Ciudad Raúl Flores Canelo abarrotado, el alcalde Carlos Villarreal rindió su Primer Informe de Gobierno, donde destacó una inversión histórica superior a los 700 millones de pesos aplicada durante 2025 en seguridad, infraestructura, desarrollo social, turismo y economía.

El edil aseguró que este primer año marca un antes y un después en la modernización del municipio y en la calidad de vida de las familias monclovenses.

En materia de seguridad, Villarreal informó una inversión récord de más de 150 millones de pesos, con la adquisición de patrullas, unidades tácticas, sistemas tecnológicos y drones de vigilancia. Durante el acto se entregaron cinco vehículos más, entre ellos una Black Mamba y dos unidades equipadas con cámaras de largo alcance y cabinas de control.

Destacó también la operación del nuevo Centro de Control y Comando C2, conectado al C4 estatal, y el crecimiento de la red de videovigilancia de 20 a más de 400 cámaras.

En obra pública, el alcalde reportó una inversión superior a los 466 millones de pesos. Tan solo el Libramiento Carlos Salinas de Gortari recibió 151 millones para su rehabilitación.

$!Programas sociales benefician a miles de familias monclovenses.
Programas sociales benefician a miles de familias monclovenses. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Además, se destinaron 221 millones a obras municipales directas, como pavimentaciones, luminarias, rehabilitación de drenaje y modernización de sectores. Más de 120 mil metros cuadrados de vialidades fueron pavimentados y se colocaron 4 mil nuevas luminarias.

El fortalecimiento deportivo incluyó la modernización de la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha, con una inversión de más de 40 millones de pesos, la rehabilitación de 11 espacios más y la construcción de una cancha en Ampliación Miguel Hidalgo.

En educación, se aplicaron más de 25 millones en la escuela primaria Susan Lu Pape y otros proyectos sociales.

Los programas sociales alcanzaron una inversión de 35 millones de pesos, con cursos de autoempleo para más de 2,000 mujeres, entrega de 300 minisplits a instituciones educativas, 400 becas y la próxima construcción de una Unidad Básica de Rehabilitación en el sector oriente.

$!Villarreal asegura que Monclova vive una etapa de transformación y crecimiento.
Villarreal asegura que Monclova vive una etapa de transformación y crecimiento. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Sobre turismo y desarrollo económico, Villarreal informó una derrama de 100 millones de pesos por eventos culturales y deportivos, la generación de 4 mil empleos y el impulso a empresas con 18 millones de pesos, además de proyectos industriales superiores a 200 millones de dólares en marcha.

Lidiet Mexicano

