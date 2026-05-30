Coahuila: ¿Ya ubicaste tu casilla? pide INE consultar con anticipación el lugar donde vas a votar

A unos días de la Jornada Electoral del 7 de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) exhortó a la ciudadanía a confirmar con anticipación el lugar donde deberá emitir su voto, ya que en diversos puntos se realizaron modificaciones derivadas del proceso de reseccionamiento electoral. La autoridad explicó que estos ajustes responden al crecimiento poblacional registrado en algunas zonas y tienen como objetivo equilibrar la cantidad de electores asignados a cada casilla, además de facilitar el acceso de los votantes a centros de sufragio más cercanos a sus domicilios.

El reseccionamiento consiste en dividir aquellas secciones electorales que concentran una elevada cantidad de habitantes o una amplia extensión territorial. De esta manera, una sección que anteriormente agrupaba a miles de ciudadanos puede fragmentarse en varias demarcaciones más pequeñas, lo que permite una distribución más eficiente de los electores. Con esta medida, muchas personas dejarán de acudir a los lugares donde tradicionalmente votaban en procesos anteriores y serán asignadas a nuevas ubicaciones, generalmente más próximas a su residencia. Asimismo, se busca reducir aglomeraciones, agilizar la atención y disminuir los tiempos de espera durante la jornada. CONSULTA EN LÍNEA EVITA CONTRATIEMPOS Para conocer la ubicación exacta de la casilla correspondiente, el INE recomendó utilizar la plataforma “Ubica tu casilla”, disponible a través de su portal oficial y mediante buscadores de internet. El sistema solicita capturar el número de sección electoral que aparece en la credencial para votar. En algunos casos, particularmente para quienes pertenecen a secciones recientemente modificadas y conservan credenciales expedidas antes de los cambios, también será necesario proporcionar la clave de elector para validar la información.

Una vez realizada la consulta, la plataforma despliega el domicilio preciso de la casilla, la sección correspondiente e incluso genera rutas de acceso para orientar al ciudadano sobre la mejor forma de llegar. Como medida adicional, el organismo electoral instalará avisos informativos en aquellos sitios donde anteriormente operaban casillas que fueron reubicadas. Estos carteles incluirán códigos QR que permitirán consultar desde un teléfono móvil la nueva ubicación asignada. Además, personal de apoyo permanecerá en distintos puntos para orientar a los electores y auxiliarlos en la búsqueda de su centro de votación mediante dispositivos móviles.

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