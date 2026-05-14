Advierte INE que elección judicial costaría 21 mmdp y propone aplazarla hasta 2028

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, estimó que realizar la elección judicial junto con los comicios de 2027 dispararía el costo a 21 mil millones de pesos, destinando 8 mil millones exclusivamente a la selección de jueces y magistrados. En una reunión con Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, 10 de los 11 consejeros del INE y la secretaria ejecutiva, Claudia Espino, plantearon formalmente la necesidad de postergar la elección judicial hasta 2028. Según la presidenta del Instituto, aplazar el proceso judicial a 2028 reduciría ese gasto a solo 6 mil millones.

“Casi 21 mil millones de pesos (costarían los dos procesos) es el estimado que acabamos de entregar ahorita; este estimado se hace con el costo del proceso recientemente concluido más la inflación correspondiente” , dijo Taddei al finalizar el encuentro. “(El costo solamente de la elección judicial) sería de 8 mil punto 5 millones de pesos, y si lo trasladamos (a 2028) son 6 mil millones de pesos” . El consejero Martín Faz agregó que, además, la modificación de la fecha evitaría complicaciones técnicas y logísticas, y reduciría el estrés innecesario al que someterían al sistema nacional electoral. Taddei dijo que el próximo año 11 estados tendrían un proceso electoral judicial “a medias” y 13 de ellos elegirían la totalidad de los cargos judiciales. Eso, agregó, implicaría duplicar el gasto destinado solo a las casillas, puesto que se requerirían 354 mil; además de capacitación diferenciada, recorridos, conteos, dos transmisiones de resultados preliminares y el gasto de bodegas. “Si la movemos, nos permite generar acuerdos que nos lleven a que el personal que estamos capacitando para 2027 lo podemos rescatar en 2028” , detalló. “Estamos hablando de recorridos, de bodegas, espacios, de momentos para cómputo, del conteo rápido que tendrá que virar en 17 entidades y en la Cámara de Diputados, y en la transmisión de resultados electorales preliminares” .

La presidenta del Instituto informó que esperarán la resolución del Congreso de la Unión hasta el 3 de junio y, si su demanda no es aceptada, prepararán toda la operatividad conforme a la ley; es decir, para 2027. Sobre el tema, Monreal prometió someter a consideración de sus pares las demandas y el análisis que le entregaron ayer los consejeros del INE. Aunque Taddei prometió un encuentro con todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política —conformada por los líderes de Morena, PAN, PVEM, PRI, PT y MC—, fuentes consultadas indicaron que Monreal evidenció a la presidenta al referir que solo pidió una audiencia con él.

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