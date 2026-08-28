Comité de la Feria de San Buenaventura presenta 5.5 mdp, cifra histórica en utilidad

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Con una utilidad histórica de 5.5 millones de pesos y una captación superior a los 13 millones, cerró la Feria de San Buenaventura 2026, recursos que ahora se traducen en equipo y apoyos para distintas áreas del municipio. El Comité Central de la Feria del 14 de Julio organizó un evento donde presentó el informe oficial de resultados de la 81 edición, donde se detalló que, además de cubrir los gastos de la celebración, se logró generar un importante remanente que permitirá fortalecer acciones en beneficio de los sambonenses.

La presidenta del Comité de Feria, Bertha Luz Flores Moreno, dio a conocer los resultados financieros durante un evento realizado en el Auditorio Municipal, destacando que la administración de los recursos permitió realizar adquisiciones que permanecerán para servicio de la comunidad. Entre ellas se encuentra una ambulancia modelo 2026, una unidad equipada para el Departamento de Bomberos y una camioneta cerrada para el DIF Municipal, además de trabajos de mejoramiento en las instalaciones de la Feria.

Durante la ceremonia se realizó la entrega simbólica de las llaves de la nueva ambulancia, equipo que permitirá mejorar la atención de emergencias y los servicios de atención prehospitalaria en el municipio. También se entregaron las llaves de la camioneta al DIF Municipal, que será utilizada para el traslado y distribución de alimentos, despensas y apoyos a familias que lo requieren. El Comité informó que todavía mantiene un flujo superior a los 811 mil pesos, por lo que parte de estos recursos podrán ser utilizados en la organización y fortalecimiento de próximas ediciones. APOYOS LLEGAN A EJIDOS Dentro del destino que tuvieron los recursos también se contemplaron apoyos para los ejidos que participaron en la Feria, con aportaciones para sus respectivos proyectos, además del pago a servidores que participaron en labores de prevención y seguridad durante los festejos.

A esto se sumó la inversión en mejoras para las instalaciones y la adquisición de un trono para las reinas, que podrá utilizarse en futuras celebraciones. El alcalde Javier Flores Rodríguez reconoció el trabajo realizado por el Comité de Feria y por todos los sectores que participaron en la organización, desde trabajadores municipales y comerciantes hasta empresarios y ciudadanía. Señaló que los resultados financieros son muestra del trabajo realizado durante meses para sacar adelante una de las celebraciones más importantes del municipio, pero destacó que el principal objetivo es que los beneficios de la Feria permanezcan en San Buenaventura. La Feria, dijo, representa además un punto de encuentro para las familias, paisanos y visitantes, manteniendo vivas las tradiciones y el sentido de identidad de los sambonenses. Durante el evento también fueron reconocidas las representantes de la Feria 2026: Marina Fernanda Palos, Reina de la Feria; María Fernanda Boone, Princesa; Melanie Rivera, Duquesa, y Nahomi Ailed, Flor Más Bella del Ejido. La presentación concluyó con un video que recopiló los principales momentos de la Feria San Buenaventura 2026, edición que congregó a miles de personas, entre habitantes del municipio, paisanos, turistas y visitantes de distintas partes de México y el extranjero. Con los 5.5 millones de pesos de utilidad, el Comité Central cerró una edición considerada histórica en materia financiera, pero también dejó bienes, equipo y recursos que servirán para distintas necesidades del municipio y para comenzar a preparar la edición 81 Feria de San Buenaventura.