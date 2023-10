¿Cómo? Roban celular a saltillense y se lo devuelven ‘porque ya estaba muy caciqueado’

Esta historia, que circula en redes sociales, la compartió Metzly, quien relató que viajaba en la Ruta 2B San Ángel con otro pasajero y el conductor de la unidad. Mientras realizaba su recorrido, el camión pasó por un bache y su celular cayó al suelo.

“Casi me roban el celular, pero por algún motivo (porque vio que ya estaba muy caciqueado, porque le pregunté directamente que si lo agarró o me vio muy apurada buscándolo) el méndigo se arrepintió y me lo devolvió”.

“Según él no vio que se me haya caído (en la combi, donde sonó bien fuerte), en ese momento solo íbamos los dos, literal no me tardé ni 3 minutos en poder levantarme del asiento y ya no estaba mi cel donde cayó”, compartió.

La joven señaló que ante las actitudes sospechosas del hombre, ya que al cuestionarlo este se mostraba bastante nervioso, siguió buscando el teléfono celular con la idea en mente de pedirle ayuda al conductor para rastrear el aparato electrónico. Sin embargo, el hombre optó por decirle que lo había encontrado.

“Cuando me dice eso me volteo y sigo buscando (yo con la idea en mente de decirle al chófer que no lo dejara bajar y que me ayudara a basculearlo) y que me dice ‘ay, mira está acá abajo de mi asiento’ (ahí ni había caído) y me lo entrega ya apagado”.

La mujer indicó que sus sospechas se incrementaron, debido a que previamente venía platicando por mensaje con una amiga, por lo que no era posible que el celular se encontrara apagado.

Posteriormente, dio a conocer entre comentarios que el objeto del deseo en cuestión era un celular Poco X3 NFC. “Está roto por fuera, pero calienta mucho. Tiene detalles estéticos y el touch se vuelve loco de repente, estaba esperando a que dé sus últimos suspiros para cambiarlo por otro”, compartió entre risas.