Competirán estudiantes de la UAdeC en el mundial de derechos humanos

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Coahuila
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    Competirán estudiantes de la UAdeC en el mundial de derechos humanos
    Estudiantes coahuilenses representarán al país en una competencia especializada en derecho internacional y protección de los derechos humanos. CORTESÍA

Saraí Argentina Quiñones y Cristian Manuel Nava Rivas, alumnos de la Facultad de Derecho Unidad Laguna, se encuentran entre los 24 equipos finalistas que competirán del 13 al 17 de julio en Ginebra, Suiza.

TORREÓN, COAH.- Estudiantes de la Facultad de Derecho Unidad Laguna de la Universidad Autónoma de Coahuila fueron seleccionados para representar a México en la fase final de la Competencia Mundial de Derechos Humanos “Nelson Mandela”, que se llevará a cabo del 13 al 17 de julio de 2026 en Ginebra, Suiza.

El equipo está integrado por Saraí Argentina Quiñones y Cristian Manuel Nava Rivas, quienes participarán en uno de los certámenes universitarios de mayor relevancia internacional en materia de derechos humanos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/uadec-representara-a-mexico-en-la-fase-final-de-competencia-internacional-de-derechos-humanos-HD21110373

Durante su proceso de preparación, los estudiantes contaron con la asesoría del docente Gerardo Alberto Centeno Alvarado, así como con el acompañamiento de los alumnos David Alejandro Proa Alvarado y María Fernanda Cobos Mendoza.

La competencia reúne a estudiantes de licenciatura y posgrado de distintas regiones del mundo, quienes deben analizar, debatir y argumentar casos hipotéticos ante especialistas y jueces con experiencia en derecho internacional y protección de los derechos humanos.

Para obtener su clasificación, los representantes de la UAdeC superaron un exigente proceso desarrollado en dos etapas. La primera consistió en la elaboración y presentación de memoriales escritos de derecho internacional ante un tribunal ficticio, diseñado con base en el Sistema Africano de Derechos Humanos.

Posteriormente, los participantes expusieron alegatos orales en modalidad virtual frente a especialistas en la materia, quienes evaluaron sus conocimientos jurídicos, capacidad de análisis, solidez argumentativa y dominio de los casos planteados.

$!Los representantes universitarios pondrán a prueba sus conocimientos, capacidad de análisis y dominio del derecho internacional ante jueces especializados.
Los representantes universitarios pondrán a prueba sus conocimientos, capacidad de análisis y dominio del derecho internacional ante jueces especializados. CORTESÍA

En la fase presencial, los universitarios coahuilenses competirán junto con representantes de 23 universidades provenientes de más de 20 países. Entre las instituciones participantes se encuentran la Universidad de Oxford, del Reino Unido; la National Law School of India University, y la Strathmore University, de Kenia.También acudirán delegaciones de Australia, Bangladesh, Bolivia, Camboya, Canadá, Colombia, Costa de Marfil, Nigeria, Turquía, Ucrania y Zimbabue, entre otras naciones.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/destaca-rector-de-la-uadec-transformacion-del-deporte-universitario-MA21037469

El director de la Facultad de Derecho Unidad Laguna, Jesús Caballero, destacó que la clasificación representa un motivo de orgullo para la comunidad universitaria, al colocar al equipo entre los 24 mejores del mundo y otorgarle la responsabilidad de representar a México en la etapa final del certamen.

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