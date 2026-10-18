Comprar casa en Coahuila es 290 mil pesos más barato que en Nuevo León y salario es aún mayor

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    Comprar casa en Coahuila es 290 mil pesos más barato que en Nuevo León y salario es aún mayor
    Los precios de la vivienda son inferiores en Coahuila en comparación con Nuevo León. Especial

Aspectos como el gasto en energía eléctrica es similar en ambas ciudades aunque la percepción de seguridad es mayor en Coahuila

El precio promedio de la vivienda en Coahuila es casi 290 mil pesos menor que en el vecino estado de Nuevo León, pese a que ambas entidades registran salarios similares.

De acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), el precio medio de una vivienda en Coahuila es de un millón 752 mil 882 pesos, mientras que en Nuevo León asciende a 2 millones 42 mil 664 pesos, una diferencia de 289 mil 782 pesos.

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Según el organismo, Nuevo León se encuentra entre las 10 entidades más caras del País en cuanto al precio promedio de la vivienda, mientras que Coahuila ocupa el lugar 16, a media tabla.

Esta diferencia se presenta pese a que ambas entidades registran ingresos laborales similares, con una ligera ventaja para Coahuila. De acuerdo con la Secretaría de Economía federal, al primer trimestre de 2026 el salario mensual promedio era de 9 mil 750 pesos en Coahuila, frente a 9 mil 250 pesos en Nuevo León.

$!Comprar casa en Coahuila es 290 mil pesos más barato que en Nuevo León y salario es aún mayor

En cuanto al costo de algunos servicios, las ciudades coahuilenses también presentan diferencias entre sí. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el gasto mensual por el consumo de mil kilowatts-hora (kWh) se estima en 7 mil 110 pesos en Monterrey, cifra similar a la de Saltillo y Torreón. En contraste, el costo reportado es de 2 mil 740.47 pesos en Monclova y de mil 443.91 pesos en Ciudad Acuña.

A estos factores se suma la percepción de seguridad, que favorece a Coahuila frente a Nuevo León.

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La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 señala que 76.8 por ciento de la población de Coahuila se siente segura, frente a 67 por ciento de los habitantes de Nuevo León.

En cuanto a la prevalencia delictiva, indicador que mide el número de personas de 18 años y más que fueron víctimas de algún delito por cada 100 mil habitantes, Coahuila registró una tasa de 18 mil 58 durante 2025, mientras que en Nuevo León fue de 23 mil 536.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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