Comunicación de la UAdeC y sus ‘Pericos’ celebran 46 años con la IA como un reto para la enseñanza

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Coahuila
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    Comunicación de la UAdeC y sus ‘Pericos’ celebran 46 años con la IA como un reto para la enseñanza
    La Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC conmemora 46 años de formar profesionales de la comunicación. HÉCTOR GARCÍA

A 46 años de su creación, la institución ajusta la formación de sus estudiantes para responder a los cambios tecnológicos, la desinformación y las nuevas necesidades del mercado laboral

La Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) llega a su 46 aniversario con el reto de adaptar la formación de los futuros comunicadores a un entorno marcado por la inteligencia artificial, la desinformación y los cambios en las formas de producir y consumir información.

El director de la Facultad, el doctor Miguel Sánchez Maldonado, señaló que el avance tecnológico ha acompañado históricamente a la profesión, desde la digitalización de la fotografía, el video y el audio, hasta las herramientas de inteligencia artificial que actualmente comienzan a incorporarse en las aulas.

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Explicó que desde 2023 profesores de la institución han desarrollado investigaciones y procesos de capacitación relacionados con el uso responsable de la IA, mientras que los estudiantes reciben formación para aprovechar estas herramientas sin dejar de lado los criterios profesionales y éticos de la comunicación.

$!Miguel Sánchez Maldonado, director de la FCC.
Miguel Sánchez Maldonado, director de la FCC. HÉCTOR GARCÍA

Entre los nuevos desafíos también identificó la detección de información falsa y deepfakes, debido a la facilidad con la que actualmente pueden generarse contenidos que aparentan ser reales.

$!La formación ética también es clave para la formación de los Pericos.
La formación ética también es clave para la formación de los Pericos. HÉCTOR GARCÍA

El director destacó que la preparación de los estudiantes no se limita al manejo de herramientas tecnológicas. La formación ética, la comunicación interpersonal y el desarrollo humano también forman parte del plan de estudios para los “Pericos” de la UAdeC, particularmente ante escenarios de polarización y conflicto en redes sociales.

$!La escuela de comunicación celebra el 46.º aniversario de su fundación con un pastel, compartiendo el momento entre alumnos y personal docente.
La escuela de comunicación celebra el 46.º aniversario de su fundación con un pastel, compartiendo el momento entre alumnos y personal docente. HÉCTOR GARCÍA
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“Yo creo que el manejo ético siempre de la información y también las relaciones sanas tanto en lo laboral como en los entornos comunitarios o familiares”, apuntó.

En ese sentido y como parte de las actividades por el aniversario, la Facultad realizará conferencias y talleres dirigido a periodistas y comunicadores sobre el uso responsable de la inteligencia artificial y la detección de este tipo de contenidos.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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