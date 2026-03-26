Con despensas mensuales, gobierno de Arteaga impulsa apoyo alimentario a comunidades rurales

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Coahuila
/ 26 marzo 2026
    Con despensas mensuales, gobierno de Arteaga impulsa apoyo alimentario a comunidades rurales
    La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores encabezó el arranque del programa social Canasta para Todos en San Antonio de las Alazanas. CORTESÍA

El Gobierno Municipal puso en marcha el programa social Canasta para Todos, mediante el cual se entregarán despensas mensuales a miles de familias en situación vulnerable

ARTEAGA, COAH. – Con el propósito de respaldar la economía de los hogares que enfrentan mayores dificultades, el Gobierno Municipal de Arteaga inició el programa social Canasta para Todos, estrategia que contempla la distribución mensual de despensas en diversas comunidades del municipio.

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores encabezó el arranque oficial de este esquema en la comunidad de San Antonio de las Alazanas, desde donde comenzaron las primeras entregas dirigidas a familias de la región rural.

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$!El programa contempla beneficiar hasta a 6 mil personas cada mes mediante apoyos alimentarios distribuidos en todo el municipio.
El programa contempla beneficiar hasta a 6 mil personas cada mes mediante apoyos alimentarios distribuidos en todo el municipio. CORTESÍA

Posteriormente, el programa se extendió a localidades como Jame, Los Lirios, El Tunal, Mesa de las Tablas, el ejido 18 de Marzo y San Juanito, con el objetivo de ampliar la cobertura y acercar el apoyo alimentario a distintos sectores de la población.

En esta primera etapa se entregaron despensas correspondientes a los meses de enero y febrero. Cada beneficiario recibió dos paquetes con 16 productos de la canasta básica cada uno, sumando 32 artículos, además de un insumo adicional de alto consumo en los hogares.

Durante el evento, la alcaldesa destacó que este programa responde a la necesidad de fortalecer el bienestar de las familias y forma parte de una política social enfocada en atender de manera directa a los sectores más vulnerables.

Asimismo, informó que el esquema contempla beneficiar hasta a 6 mil personas cada mes en diferentes comunidades, lo que lo convierte en uno de los programas de mayor alcance implementados por la actual administración municipal.

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$!Durante la primera etapa se entregaron despensas con productos de la canasta básica a familias de diversas comunidades rurales de Arteaga.
Durante la primera etapa se entregaron despensas con productos de la canasta básica a familias de diversas comunidades rurales de Arteaga. CORTESÍA

Sánchez Flores señaló que, además de brindar apoyo inmediato a las familias, la estrategia busca contribuir al desarrollo social del municipio y mejorar las condiciones de vida de la población.

El programa continuará recorriendo las distintas comunidades de Arteaga para garantizar que los apoyos lleguen de forma directa a quienes más lo necesitan.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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