Con despensas mensuales, gobierno de Arteaga impulsa apoyo alimentario a comunidades rurales

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores encabezó el arranque oficial de este esquema en la comunidad de San Antonio de las Alazanas, desde donde comenzaron las primeras entregas dirigidas a familias de la región rural.

ARTEAGA, COAH. – Con el propósito de respaldar la economía de los hogares que enfrentan mayores dificultades, el Gobierno Municipal de Arteaga inició el programa social Canasta para Todos , estrategia que contempla la distribución mensual de despensas en diversas comunidades del municipio.

Posteriormente, el programa se extendió a localidades como Jame, Los Lirios, El Tunal, Mesa de las Tablas, el ejido 18 de Marzo y San Juanito, con el objetivo de ampliar la cobertura y acercar el apoyo alimentario a distintos sectores de la población.

En esta primera etapa se entregaron despensas correspondientes a los meses de enero y febrero. Cada beneficiario recibió dos paquetes con 16 productos de la canasta básica cada uno, sumando 32 artículos, además de un insumo adicional de alto consumo en los hogares.

Durante el evento, la alcaldesa destacó que este programa responde a la necesidad de fortalecer el bienestar de las familias y forma parte de una política social enfocada en atender de manera directa a los sectores más vulnerables.

Asimismo, informó que el esquema contempla beneficiar hasta a 6 mil personas cada mes en diferentes comunidades, lo que lo convierte en uno de los programas de mayor alcance implementados por la actual administración municipal.