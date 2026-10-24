Con UBR renovada, mejora Ramos Arizpe atención a personas con discapacidad

RAMOS ARIZPE, COAH.- La Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) del DIF Ramos Arizpe cuenta con instalaciones renovadas y nuevo equipo terapéutico para fortalecer la atención a personas con discapacidad y pacientes que requieren rehabilitación física. Los trabajos incluyeron la rehabilitación de consultorios, baños e instalaciones eléctricas e hidráulicas, así como la habilitación de una nueva sala de terapias, recepción y área de espera.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que estas mejoras se realizaron con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y el apoyo del DIF Coahuila, encabezado por su presidenta honoraria, Liliana Salinas Valdés, con el propósito de fortalecer los servicios dirigidos a las familias del municipio.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante, destacó que la renovación permitirá mejorar las condiciones en las que se brindan terapias y acompañamiento especializado a quienes requieren estos servicios. AMPLÍAN EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS Entre el nuevo material incorporado se encuentran equipos de electroestimulación, camillas, bicicletas para ejercicio, pesas, ligas terapéuticas y otros implementos que permitirán ampliar las alternativas de tratamiento para los pacientes.

Con estas adecuaciones, la unidad busca incrementar su capacidad de atención, reducir los tiempos de espera y ofrecer espacios más cómodos y funcionales para las personas que acuden a consulta y terapia, así como para sus familias.

La UBR ofrece servicios de rehabilitación física, terapia de lenguaje, psicopedagogía, estimulación temprana y atención a personas con discapacidad visual, dirigidos tanto a habitantes de la zona urbana como de las comunidades rurales de Ramos Arizpe. De enero de 2025 a octubre de 2026, el centro reportó más de 45 mil atenciones y servicios, cifra que da cuenta de la demanda de los tratamientos especializados que ofrece a la población.

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