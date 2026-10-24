Con UBR renovada, mejora Ramos Arizpe atención a personas con discapacidad

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Coahuila
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    Con UBR renovada, mejora Ramos Arizpe atención a personas con discapacidad
    La Unidad Básica de Rehabilitación del DIF Ramos Arizpe renovó sus instalaciones e incorporó equipo para fortalecer la atención terapéutica. CORTESÍA

La unidad cuenta con espacios rehabilitados y nuevo equipo terapéutico para ampliar la atención y ofrecermejores condiciones a quienes requieren rehabilitación

RAMOS ARIZPE, COAH.- La Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) del DIF Ramos Arizpe cuenta con instalaciones renovadas y nuevo equipo terapéutico para fortalecer la atención a personas con discapacidad y pacientes que requieren rehabilitación física.

Los trabajos incluyeron la rehabilitación de consultorios, baños e instalaciones eléctricas e hidráulicas, así como la habilitación de una nueva sala de terapias, recepción y área de espera.

Amplían atención y reducen espera en la UBR de Ramos Arizpe

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que estas mejoras se realizaron con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y el apoyo del DIF Coahuila, encabezado por su presidenta honoraria, Liliana Salinas Valdés, con el propósito de fortalecer los servicios dirigidos a las familias del municipio.

$!Las mejoras incluyen una nueva sala de terapias, consultorios rehabilitados y herramientas para ampliar las opciones de tratamiento.
Las mejoras incluyen una nueva sala de terapias, consultorios rehabilitados y herramientas para ampliar las opciones de tratamiento. CORTESÍA

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante, destacó que la renovación permitirá mejorar las condiciones en las que se brindan terapias y acompañamiento especializado a quienes requieren estos servicios.

AMPLÍAN EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS

Entre el nuevo material incorporado se encuentran equipos de electroestimulación, camillas, bicicletas para ejercicio, pesas, ligas terapéuticas y otros implementos que permitirán ampliar las alternativas de tratamiento para los pacientes.

$!La UBR reportó más de 45 mil atenciones y servicios entre enero de 2025 y octubre de 2026, para habitantes de la zona urbana y rural del municipio.
La UBR reportó más de 45 mil atenciones y servicios entre enero de 2025 y octubre de 2026, para habitantes de la zona urbana y rural del municipio. CORTESÍA

Con estas adecuaciones, la unidad busca incrementar su capacidad de atención, reducir los tiempos de espera y ofrecer espacios más cómodos y funcionales para las personas que acuden a consulta y terapia, así como para sus familias.

$!Con el nuevo equipo, redujeron los tiempos de espera en la UBR.
Con el nuevo equipo, redujeron los tiempos de espera en la UBR. CORTESÍA

La UBR ofrece servicios de rehabilitación física, terapia de lenguaje, psicopedagogía, estimulación temprana y atención a personas con discapacidad visual, dirigidos tanto a habitantes de la zona urbana como de las comunidades rurales de Ramos Arizpe.

De enero de 2025 a octubre de 2026, el centro reportó más de 45 mil atenciones y servicios, cifra que da cuenta de la demanda de los tratamientos especializados que ofrece a la población.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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