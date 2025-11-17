Concluye su trayectoria en INE Coahuila el vocal ejecutivo José Luis Vázquez, tras más de 30 años de servicio
Coahuila despidió este fin de semana a uno de sus perfiles más experimentados en materia electoral: José Luis Vázquez López, Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en la entidad, quien concluyó formalmente su trayectoria dentro del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) al acogerse al retiro voluntario después de más de tres décadas de servicio ininterrumpido.
Vázquez López, uno de los funcionarios con mayor recorrido en el instituto, desempeñó diversos cargos a lo largo del país. Fue Vocal Ejecutivo Local en Coahuila y Chiapas, Vocal del Registro Federal de Electores en Campeche, y Vocal Ejecutivo Distrital en Oaxaca, destacando por su aportación en la organización de procesos electorales y por promover la participación ciudadana en cada entidad donde fue asignado.
En su mensaje de despedida, señaló que servir al país desde el extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y posteriormente desde el INE ha sido uno de los mayores honores de su vida profesional. Reconoció también el compromiso del funcionariado electoral que, dijo, ha garantizado comicios íntegros, legales y transparentes durante décadas.
“Quiero decirlo con claridad: esta transición no significa un cierre. Representa el inicio de una nueva etapa. Seguiré contribuyendo a la vida pública desde otro plano, con la convicción de que la democracia no depende de un cargo, sino de valores, principios y una vocación permanente por el servicio”, expresó.
El ahora exfuncionario adelantó que continuará impulsando temas que han marcado su carrera: democracia y ciudadanía, ética pública, participación ciudadana, cultura cívica e historia política de México, con especial énfasis en el pensamiento democrático de Francisco I. Madero.
Finalmente, Vázquez López agradeció al funcionariado del INE, a sus colegas del SPEN, a autoridades locales, instituciones educativas, medios de comunicación y a la ciudadanía, por el acompañamiento y la confianza depositada en su labor a lo largo de más de 30 años.