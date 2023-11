Congreso del Estado autoriza al Municipio de Saltillo prolongar Contrato de Asociación con Agsal

Con el voto en contra de Morena y del diputado independiente Rodolfo Walss Aurioles, el Congreso del Estado, con la mayoría del PRI, PAN y UDC, autorizó al Municipio de Saltillo prolongar el contrato por 7 años y 6 meses adicionales con el socio operador de Aguas de Saltillo.

Los legisladores del PRI, PAN y UDC aprobaron ampliar la vigencia del Contrato de Asociación para la prestación del servicio de agua y drenaje celebrado el 15 de agosto del 2001, por un periodo que abarcará del 1 de octubre del 2026 al 31 de marzo de 2034, con los derechos y obligaciones inherentes y documentos vinculantes.

De esta manera, se autoriza al Ayuntamiento a realizar la aportación en especie y de manera extraordinaria a la paramunicipal de los derechos de usufructo, conservando en todo momento el Municipio la propiedad de la infraestructura municipal consistente en las líneas de agua potable construidas por el Ayuntamiento del 2013 al 2022, con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, así como las líneas de agua y drenaje entregadas por los fraccionadores de nuevos desarrollos, equivalente a 146 millones 662 mil pesos.

Esto, conforme al 55 por ciento de la tenencia accionaria, para que a su vez el socio minoritario, en proporción equivalente al 45 por ciento de su participación accionaria, aporte en efectivo 119 millones 996 mil pesos, para poner en marcha el Plan Anti-Sequía, el Acueducto Sur 1000 y el equilibrio accionario.

Por el cambio climático, las altas temperaturas y las sequías registradas en los últimos años, la paramunicipal ofrece instalar el Acueducto Sur 1000, consistente en el reemplazo de 8 kilómetros de tubería de conducción de 24 pulgadas de polietileno de alta densidad a 32 pulgadas de hierro dúctil al sur de la ciudad, que permitirá tener la capacidad instalada de conducción de hasta mil litros de agua por segundo, que de manera inmediata favorecerá el suministro de 330 litros por segundo.

La obra cubrirá la demanda de líquido hasta el 2032; además, la paramunicipal garantiza el abasto de agua aproximadamente hasta el 2040, con la ejecución de otras dos fases para incorporar nuevas fuentes de abastecimiento e interconectar zonas de captación.

“Si no es rentable, ¿por qué el interés de invertir en el servicio de agua potable?”, cuestionó la diputada Lizbeth Ogazón Nava (Morena), al señalar que las reconexiones son caras y la realidad es que no llega el agua a todos los sectores y en la Constitución de Coahuila se establece que es un derecho humano, lo que no se garantiza.

Señaló que serán siete años más de mal servicio, con destrucción de calles, de fugas y desabasto de agua. Ahora dice Agsal que se enfrentará un problema de sequía y que la solución la tiene la paramunicipal, refirió, al pedir que la administración del servicio sea operada por saltillenses y que haya consulta popular.

La mayor parte de las colonias no tienen acceso al suministro y no llega con presión el líquido a los domicilios, la gente debe almacenarla en pilas, aljibes y baldes y Agsal lo único que hace es explotar el servicio, señaló. Insistió que debería hacerse consulta popular sobre el tema y los usuarios decidan si desean extender el contrato.

Francisco Javier Cortez Gómez (Morena) manifestó que en más de dos décadas se han presentado quejas contra Agsal y que el agua pertenece a los saltillenses, por eso la oposición a prolongar el contrato; además, el servicio es caro.

“Exigimos reconsiderar el voto a favor, pero el PRI, el PAN y UDC votaron a favor del dictamen, no se justifica que una compañía extranjera haga negocio con los recursos naturales. La Asociación de Usuarios de Aguas de Saltillo informó que hacen miles de cortes de agua al año, con un pago extra si quieren reconectarse, se firman convenios de pago y la deuda se vuelve impagable”.

Rodolfo Walss Aurioles, diputado independiente, pidió que se consulte a la población si desean prolongar el contrato de asociación y se tuerce la ley de manera innecesaria.

En el 2001 se licitó la asociación de Sistema de Municipal de Aguas y Saneamiento con Aguas de Barcelona, es decir, se buscó un socio, no un prestador de servicios, lo que es muy diferente y aseguró que el procedimiento para prolongar el contrato es ilegal.

La mayoría legislativa se basó en el Artículo 158-U y los artículos 111, 118, 139 y 198 del Código Municipal para prolongar el Contrato de Asociación, pues se faculta a los ayuntamientos otorgar concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación de bienes municipales y la prestación de servicios públicos a través de empresas paramunicipales, como es Agsal.