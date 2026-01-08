Congreso llama a priorizar diabetes, adicciones y prevención del suicidio en la agenda de salud de Coahuila

Coahuila
/ 8 enero 2026
    Congreso llama a priorizar diabetes, adicciones y prevención del suicidio en la agenda de salud de Coahuila
    Desde la sede del Poder Legislativo se lanzó un exhorto a las secretarías de Salud del Gobierno Federal y del Estado para que se identifique a la diabetes, el suicidio y el consumo de drogas como los principales problemas de salud en Coahuila. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

La diputada Zulmma Guerrero exhorta a fortalecer el Consejo Estatal de Salud para atender de manera integral estos problemas, que consideró uno de los mayores retos que afecta a los grupos más vulnerables

Tras identificar a la diabetes, el suicidio y el consumo de drogas como los principales problemas de salud en Coahuila, la diputada Zulmma Guerrero hizo un llamado a las secretarías de Salud del Gobierno Federal y del Estado para que, a través del Consejo Estatal de Salud, se priorice la atención integral de estas tres problemáticas como ejes centrales de la salud pública en la entidad.

Durante la exposición de motivos, la legisladora explicó que la propuesta no busca crear nuevas estructuras, sino aprovechar y fortalecer dicho Consejo como un espacio de coordinación donde estos temas sean atendidos de manera prioritaria, con estrategias que integren prevención, atención, acompañamiento comunitario y evaluación de resultados.

Zulmma Guerrero advirtió que la diabetes, el consumo de sustancias psicoactivas y las conductas suicidas conforman una agenda silenciosa con respuestas fragmentadas que generan costos humanos, sociales y económicos que obligan a replantear la forma en que se definen las prioridades en las políticas públicas de salud.

En el caso de la diabetes, indicó que en Coahuila la problemática se agrava por factores como los estilos de vida, la alimentación, el acceso desigual a servicios preventivos y la detección tardía, lo que no solo deriva en complicaciones físicas, sino también en afectaciones emocionales que incrementan la vulnerabilidad de quienes la padecen.

Respecto al consumo de drogas, alertó sobre el aumento de sustancias sintéticas como el cristal y el fentanilo, especialmente entre jóvenes y adultos en edad productiva, fenómeno que se vincula con problemas de salud mental, violencia intrafamiliar y deterioro del tejido social.

En cuanto al suicidio, subrayó que Coahuila ha mantenido tasas por encima del promedio nacional en años recientes, lo que confirma que se trata de un problema estructural y no de casos aislados.

La diputada recordó que durante la pandemia por COVID-19 se fortalecieron mecanismos de coordinación interinstitucional, entre ellos el Consejo Estatal de Salud, reinstalado en 2025 como órgano consultivo con la participación de autoridades, especialistas y sectores sociales, aunque advirtió que su existencia no garantiza por sí sola que las problemáticas más urgentes sean atendidas con la profundidad necesaria.

“Ante este escenario, resulta indispensable que la agenda de salud pública en Coahuila reconozca de manera explícita a la diabetes, las adicciones y el suicidio como prioridades centrales en la atención a los grupos vulnerables. Estas problemáticas no pueden seguir tratándose de forma aislada o secundaria, sino como ejes estratégicos que demandan coordinación, seguimiento permanente y acciones preventivas sostenidas”, señaló.

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

