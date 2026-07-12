Conmemoran a mineros de Coahuila que entregaron sus vidas trabajando en las minas

La ceremonia cívica se realizó sobre el bulevar Adolfo López Mateos, con guardias de honor y la colocación de ofrendas florales.

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Autoridades municipales de San Juan de Sabinas y ciudadanos conmemoraron el Día del Minero en el Monumento al Minero, de Nueva Rosita , donde se rindió homenaje a los trabajadores que dedicaron su vida a esta actividad y a quienes fallecieron durante su ejercicio.

En el acto participaron funcionarios estatales y municipales, representantes del sector minero, integrantes de sindicatos, directivos educativos y miembros de la sociedad civil.

El secretario del Ayuntamiento, Fernando Mondragón Aguilar, señaló que la historia y la identidad de Nueva Rosita están vinculadas con la extracción de carbón y con las generaciones de trabajadores que contribuyeron al desarrollo de la Región Carbonífera.

Durante el evento también se planteó la necesidad de diversificar la economía municipal para ampliar las oportunidades laborales y reducir la dependencia de una sola actividad productiva.

En representación del alcalde Óscar Ríos Ramírez, se informó que el municipio mantiene coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas en proyectos de infraestructura, promoción de inversiones y generación de empleos.