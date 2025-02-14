Conoce a los aspirantes que aparecerán en las boletas por la elección al Poder Judicial de Coahuila
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Los tres poderes del Estado dieron a conocer las listas que se entregaron al IEC para los comicios de junio próximo en la entidad
Conforme a lo estipulado en el calendario de la preparación de la elección judicial en Coahuila, los tres poderes del Estado ya hicieron entrega de las listas de sus candidatos para uno de los 106 cargos que se disputarán por primera vez el siguiente 1 de junio.
El pasado miércoles, representantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y del Poder Judicial, hicieron entrega de los listados ante el Instituto Electoral de Coahuila, donde se contienen los 118 nombres, incluyendo los de las suplencias, que se fueron perfilando para finalmente aparecer en las boletas de las cuatro elecciones locales diferentes.
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Será con todos estos nombres, que el Instituto Electoral de Coahuila empezará el reto de acomodo y diseño de lo que serán las boletas que cada uno de los más de dos millones 400 mil personas votantes en Coahuila tendrá derecho a sufragar.
Algunos de estos nombres que podrán empezar sus campañas entre el 9 y el 19 de mayo siguiente se repiten por la candidatura postulada por cada poder; y en ese sentido el IEC aclaró que al órgano solo le corresponde el diseño y la asistencia, pues estas listas que se unificarán por nombre, ya no serán depuradas ni atravesarán un siguiente filtro.
Por el Poder Ejecutivo, estos son los candidatos:
PARA MAGISTRATURAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA:
-PROPIETARIOS-
ELIZALDE CASTELLANOS GRICELDA
FLORES MIER JESUS HOMERO
GALINDO HERNÁNDEZ MARIA EUGENIA
GARZA RAMÍREZ YEZKA
KAICEROS BARRANCO VLADIMIR
MERY AYUP MIGUEL FELIPE
RODRÍGUEZ GARZA ISADORA DE LOURDES
SERNA CALDERÓN ADRIANA DEL AMOR
VALDÉS CABELLO VALERIANO
-SUPLENTES-
GARZA GARZA TAMARA
HERNÁNDEZ GONZALEZ RODRIGO
LÓPEZ ARIZPE GUSTAVO SERGIO
LÓPEZ VALDEZ MAGDALENA
ORTIZ JIMÉNEZ IVÁN
RODRIGUEZ CANALES DIEGO
RODRÍGUEZ VILLAGRANA ROSALBA IXCHEL
SÁNCHEZ TALLABAS GLORIA
VILLARREAL VILLARREAL WENDOLY
PARA MAGISTRATURAS DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL:
-PROPIETARIOS-
FUENTES MANCILLAS DULCE MARÍA
VILLARREAL GOMEZ REBECA
RÁBAGO RÁBAGO RODOLFO
-SUPLENTES-
PACHECO VALTIERRA JAFIA
FLORES VELÁZQUEZ ELSA MARÍA DEL PILAR
TREVIÑO VILLARREAL RICARDO
PARA MAGISTRATURAS DE LOS TRIBUNALES DISTRITALES DEL ESTADO:
ADAME ACOSTA FRANCISCO JOSÉ
FLORES VELÁZQUEZ ELSA MARÍA DEL PILAR
LÓPEZ CAMPOS RICARDO
MONTIEL LUIS LARIZA
PARA JUECES DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR:
ÁVALOS MEDINA TERESITA MAITHE
BALLESTEROS GALINDO CLAUDIA AZUCENA
CONCHA SAUCEDO JULIO CÉSAR
ESQUIVEL LUMBRERAS THALÍA
GARCÍA DE LEÓN MARTÍN
GONZÁLEZ ESQUIVEL DANIEL ABRAHAM
HERNÁNDEZ GUZMÁN ANGEL GABRIEL
HUITRÓN LANDEROS ALMA ROSA
LARA DÍAZ LUIS JESÚS
LEIJA GAONA YAZMÍN
MARTÍNEZ FLORES LUIS FERNANDO
MORENO GARCÍA JOSÉ CARLOS
OROZCO CABELLO ADRIANA
SALAZAR LIMONES CARLA ESTEFANÍA
SÁNCHEZ MARTÍNEZ GRACIELA
SANTIBÁÑEZ CABRALES OBED
TREVIÑO DÁVILA MARÍA GUADALUPE
VILLALOBOS ALVARADO JESÚS EDUARDO
VILLARREAL RUIZ FERNANDO
VILLARREAL VILLARREAL WENDOLY
PARA JUECES DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL:
ALVARADO CEPEDA JUAN PABLO
BERLANGA ELIZALDE OMAR ALEJANDRO
CHAPA REYES MARIA TERESA
ESPINOSA RODRÍGUEZ MARTHA LILIANA
FACIO LÓPEZ EVERARDO
GARCÍA GÁMEZ RAMIRO EMMANUEL
GARCÍA MATA VÁSQUEZ ALMA ALEJANDRA
HERNÁNDEZ MORÓN ANDREA
HERNÁNDEZ PALACIOS LUIS FERNANDO
HERRERA VILLAR CLAUDIA DELFINA
MARTELET TREVIÑO CAROLA
MUÑOZ MARTÍNEZ GERARDO
QUIÑONES RIVERA JOSE OCTAVIO
RAMÍREZ VASQUEZ LAURA PATRICIA
RODRIGUEZ VILLAGRANA ROSALBA IXCHEL
WONG MORALES LAURA IVETH
PARA JUECES DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL:
BETANCOURT SOLÍS DANIEL ALEJANDRO
CORTÉS GARZA LIDIA MARIA
GALVÁN ILLADES ELIZABETH
LIMÓN MEDINA PEDRO
PEDROZA VALÉS CARLOS ENRIQUE
SÁENZ GONZÁLEZ JESÚS JAVIER
SOTO CABRAL ARIEL
VÁZQUEZ DÍAZ MOISÉS
PARA JUECES DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL:
ADAME OLMEDO ANAYANSIN
ALVARADO GARAY LAURA RUTH
ARZAVE RAMÍREZ JUDITH
ÁVALOS MEZA CLAUDIA LORENA
BORREGO RODRÍGUEZ JOSÉ SAMUEL
CADENA GARCÍA OSCAR TERCERO
CAMACHO CEPEDA ALBERTO JACOBO
DÁVILA GÓMEZ MARTHA EUGENIA
DE ÁVILA RODRÍGUEZ KARLA ESMERALDA
DE LEÓN MÁRQUEZ JESÚS ALBERTO
ELGUEZABAL DAVILA REYNOLD
ELIZONDO BENAVIDES LUIS GUILLERMO
FLORES HERNÁNDEZ JUANA ISABEL
FLORES LUNA ROBERTO
GALINDO RAMOS MARINA ADRIANA
GÓMEZ MENDOZA SHARON ESCARLET
HERRERA IBARRA JESÚS ALFREDO
JUÁREZ BAUTISTA SANDRA RAMONA
MARRERO MARTÍNEZ MARIA CATALINA
MARTÍNEZ CERVANTES SAYRA FRANCISCA
MARTÍNEZ MARENTE DORIAN SARELY
MARTÍNEZ MEDINA KARLA LIZBETH
PALACIOS GAONA MARÍA MAGDALENA
PINEDO MARTÍNEZ ALMA YADIRA
ROCHA GARZA DIANA GUADALUPE
RODRÍGUEZ GAMEZ BECQUER
RODRÍGUEZ MEDRANO MARIANA BRIGETTE
SALINAS LÓPEZ ELISA ANAID
SAUCEDO GONZALEZ DIANA MARCELA
VALLADARES GONZÁLEZ BENJAMÍN NOEL
VÁZQUEZ SOTELO FRANCISCO XAVIER
ZAVALA DE LA PEÑA GERARDO ALFONSO
PARA JUECES DE PRIMERA INSTANCIAN EN LA MATERIA LABORAL:
CANO TORRALVA LAURA MARCELA
CONTRERAS BARRIOS LORENA
DE LA PEÑA GALLEGOS DAVID ANTONIO
DELGADO DE LEÓN OSVALDO
FLORES PUENTE CARLOS EDUARDO
FRAUSTRO RUIZ RICARDO EDUARDO
GARCÍA HERRERA ZAYNE ROXETTE
GONZÁLEZ MUÑIZ RAMIRO
LÓPEZ SALAZAR ROLANDO III
PADILLA MUÑOZ ROGELIO
PLATA SAUCEDO ARMANDO
RODRÍGUEZ AYUP PENELOPE
SILVA GONZALEZ GILBERTO
VÁSQUEZ HERNANDEZ LUIS ENRIQUE
Por el Poder Legislativo, estos son los candidatos:
-CANDIDATURA PROPIETARIA-
ELIZALDE CASTELLANOS GRICELDA
FLORES MIER JESUS HOMERO
GALINDO HERNÁNDEZ MARIA EUGENIA
GARZA GARZA TAMARA
KAICEROS BARRANCO VLADIMIR
LÓPEZ VALDEZ MAGDALENA
MERY AYUP MIGUEL FELIPE
SÁNCHEZ TALLABAS GLORIA
VALDÉS CABELLO VALERIANO
-CANDIDATURA SUPLENTE-
ALVARADO CEPEDA JUAN PABLO
ARMENDÁRIZ REYES RETANA JAVIER
FLORES VELÁZQUEZ ELSA MARÍA DEL PILAR
GARZA RAMIREZ YEZKA
HERNÁNDEZ GONZALEZ RODRIGO
MONTIEL LUIS LARIZA
RODRÍGUEZ CANALES DIEGO
RODRÍGUEZ GARZA ISADORA DE LOURDES
SERNA CALDERÓN ADRIANA DEL AMOR
PARA MAGISTRADO DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL:
-CANDIDATURA PROPIETARIA-
FUENTES MANCILLAS DULCE MARÍA
PACHECO VALTIERRA JAFIA
TREVIÑO VILLARREAL RICARDO
-CANDIDATURA SUPLENTE-
CORTÉS GARZA LIDIA MARIA
RÁBAGO RÁBAGO RODOLFO
RODRÍGUEZ AYUP PENÉLOPE
PARA MAGISTRADO DE TRIBUNAL DISTRITAL:
ADAME ACOSTA FRANCISCO JOSÉ
FLORES VELÁZQUEZ ELSA MARÍA DEL PILAR
LÓPEZ CAMPOS RICARDO
MONTIEL LUIS LARIZA
PARA JUECES DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR:
ÁVALOS MEDINA TERESITA MAITHE
BALLESTEROS GALINDO CLAUDIA AZUCENA
CASTAÑEDA DOMÍNGUEZ YAJHAIRA DENISSE
CONCHA SAUCEDO JULIO CÉSAR
ESQUIVEL LUMBRERAS THALIA
GONZÁLEZ ESQUIVEL DANIEL ABRAHAM
HERNÁNDEZ GUZMÁN ANGEL GABRIEL
LARA DÍAZ LUIS JESÚS
LEIJA GAONA YAZMÍN
MANCILLAS HERRERA ALEJANDRO JAVIER
MARTÍNEZ AGUADO MONSERRAT
MARTÍNEZ FLORES LUIS FERNANDO
MORENO GARCÍA JOSÉ CARLOS
OROZCO CABELLO ADRIANA
OLIVARES HERNÁNDEZ ROLANDO
SÁNCHEZ MARTINEZ GRACIELA
SANTIBÁÑEZ CABRALES OBED
TREVIÑO DÁVILA MARÍA GUADALUPE
VILLARREAL RUIZ FERNANDO
VILLARREAL VILLARREAL WENDOLY
PARA JUECES DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL:
ALVARADO CEPEDA JUAN PABLO
BERKOWITZ OLVERA ÁNGEL ALBERTO
BERLANGA ELIZALDE OMAR ALEJANDRO
CHAPA REYES MARÍA TERESA
ESCOBEDO SPEAKMAN DIANA IRASEMA
FACIO LÓPEZ EVERARDO
GARCÍA GAMEZ RAMIRO EMMANUEL
GARCÍA MENDEZ NALLELY GEORGINA
HERRERA VILLAR CLAUDIA DELFINA
MANZANERA VELA ZAIRA MIRYAM
MARTELET TREVIÑO CAROLA
MUÑOZ MARTÍNEZ GERARDO
QUIÑONEZ RIVERA JOSÉ OCTAVIO
RAMÍREZ VÁSQUEZ LAURA PATRICIA
RODRÍGUEZ VILLAGRANA ROSALBA IXCHEL
VERA GARCÍA VÍCTOR MANUEL
PARA JUECES DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL:
CORTÉS GARZA LIDIA MARÍA
MARINES GONZÁLEZ MARÍA TERESA DE JESÚS
PEDROZA VALDÉS CARLOS ENRIQUE
SÁENZ GONZÁLEZ JESÚS JAVIER
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ GABRIELA ALEJANDRA
SOTO CABRAL ARIEL
VÁZQUEZ DÍAZ MOISÉS
VILLARREAL RUIZ ROCÍO
PARA JUECES DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL:
ADAME OLMEDO ANAYANSIN
ALVARADO GARAY LAURA RUTH
ARZAVE RAMÍREZ JUDITH
ÁVALOS MEZA CLAUDIA LORENA
BORREGO RODRÍGUEZ JOSÉ SAMUEL
CADENA GARCÍA ÓSCAR TERCERO
CAMACHO CEPEDA ALBERTO JACOBO
DÁVILA GÓMEZ MARTHA EUGENIA
DE LEÓN MÁRQUEZ JESÚS ALBERTO
ELGUEZABAL DAVILA REYNOLD
ELIZONDO BENAVIDES LUIS GUILLERMO
FLORES HERNÁNDEZ JUANA ISABEL
FLORES LUNA ROBERTO
GALINDO RAMOS MARINA ADRIANA
GALVÁN GUTIÉRREZ CARLOS ARMANDO
GÓMEZ MENDOZA SHARON ESCARLET
HERRERA IBARRA JESÚS ALFREDO
JUÁREZ BAUTISTA SANDRA RAMONA
MARRERO MARTÍNEZ MARÍA CATALINA
MARTÍNEZ CERVANTES SAYRA FRANCISCA
MARTÍNEZ MEDINA KARLA LIZBETH
PALACIOS GAONA MARÍA MAGDALENA
PINEDO MARTINEZ ALMA YADIRA
RAMIREZ GUILLÉN ULISES
ROCHA GARZA DIANA GUADALUPE
SALAS OBREGÓN WINSTON CRUZ
SALINAS LÓPEZ ELISA ANAID
SAUCEDO GONZÁLEZ DIANA MARCELA
VALLADARES GONZÁLEZ BENJAMÍN NOEL
VÁZQUEZ RODRÍGUEZ AYARI
VÁZQUEZ SOTELO FRANCISCO XAVIER
ZAVALA DE LA PEÑA GERARDO ALFONSO
PARA JUECES DE PRIMERA INSTANCIA EN LA MATERIA LABORAL:
CANO TORRALVA LAURA MARCELA
COBAS AGUIRRE SOFÍA GRETEL
CONTRERAS BARRIOS LORENA
DE LA PEÑA GALLEGOS DAVID ANTONIO
DELGADO DE LEÓN OSVALDO
FLORES PUENTE CARLOS EDUARDO
FRAUSTRO RUIZ RICARDO EDUARDO
GARCÍA HERRERA ZAYNE ROXETTE
PADILLA MUÑOZ ROGELIO
PLATA SAUCEDO ARMANDO
RAMÍREZ ESPARZA MAYRA ALEJANDRA
RAMÍREZ MALDONADO ROBERTO ALEJANDRO
RODRÍGUEZ AYUP PENELOPE
SIFUENTES ORTIZ ELSA FABIOLA
Por el Poder Judicial, estos son los candidatos:
PARA MAGISTRATURAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA:
-PROPIETARIOS-
ELIZALDE CASTELLANOS GRICELDA
FLORES MIER JESÚS HOMERO
GALINDO HERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA
GARZA RAMÍREZ YEZKA
KAICEROS BARRANCO VLADIMIR
MERY AYUP MIGUEL FELIPE
RODRÍGUEZ GARZA ISADORA DE LOURDES
SERNA CALDERÓN ADRIANA DEL AMOR
VALDÉS CABELLO VALERIANO
-SUPLENTES-
GARZA GARZA TAMARA
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ RODRIGO
HERRERA VILLAR CLAUDIA DELFINA
LÓPEZ ARIZPE GUSTAVO SERGIO
LÓPEZ VALDEZ MAGDALENA
ONTIVEROS RENTERÍA GERARDO
RODRÍGUEZ CANALES DIEGO
RODRÍGUEZ VILLAGRANA ROSALBA IXCHEL
SÁNCHEZ TALLABAS GLORIA
PARA MAGISTRADO DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL:
-CANDIDATURA PROPIETARIA-
FUENTES MANCILLAS DULCE MARÍA
PACHECO VALTIERRA JAFIA
RÁBAGO RÁBAGO RODOLFO
-CANDIDATURA SUPLENTE-
DÁVILA GOMEZ MARTHA EUGENIA
MONTEMAYOR ORTIZ ISAÍAS
TREVIÑO VILLARREAL RICARDO
PARA MAGISTRATURAS DE LOS TRIBUNALES DISTRITALES DEL ESTADO:
ADAME ACOSTA FRANCISCO JOSÉ
FLORES VELÁZQUEZ ELSA MARÍA DEL PILAR
LÓPEZ CAMPOS RICARDO
MONTIEL LUIS LARIZA
PARA JUECES DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR:
ÁVALOS MEDINA TERESITA MAITHE
BALLESTEROS GALINDO CLAUDIA AZUCENA
CONCHA SAUCEDO JULIO CÉSAR
ESQUIVEL LUMBRERAS THALÍA
GARCÍA DE LEÓN MARTÍN
GONZÁLEZ ESQUIVEL DANIEL ABRAHAM
HERNÁNDEZ GUZMÁN ANGEL GABRIEL
HUITRÓN LANDEROS ALMA ROSA
LIEJA GAONA YAZMÍN
MARTÍNEZ FLORES LUIS FERNANDO
MORENO CARBAJAL ÁLVARO
MORENO GARCÍA JOSÉ CARLOS
OROZCO CABELLO ADRIANA
SALAZAR LIMONES CARLA ESTEFANÍA
SÁNCHEZ MARTÍNEZ GRACIELA
SANTIBÁÑEZ CABRALES OBED
TREVIÑO DÁVILA MARÍA GUADALUPE
VILLALOBOS ALVARADO JESÚS EDUARDO
VILLARREAL RUIZ FERNANDO
VILLARREAL VILLARREAL WENDOLY
PARA JUECES DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL:
ALVARADO CEPEDA JUAN PABLO
BERLANGA ELIZALDE OMAR ALEJANDRO
CAVAZOS BERLANGA SANDRA MARÍA
CHAPA REYES MARÍA TERESA
FACIO LÓPEZ EVERARDO
GARCÍA GÁMEZ RAMIRO EMMANUEL
GARCÍA MATA VÁZQUEZ ALMA ALEJANDRA
HERNÁNDEZ MORÓN ANDREA
HERNÁNDEZ PALACIOS LUIS FERNANDO
HERRERA VILLAR CLAUDIA DELFINA
MARTELET TREVIÑO CAROLA
MUÑOZ MARTÍNEZ GERARDO
QUIÑONES RIVERA JOSÉ OCTAVIO
RAMÍREZ VAZQUEZ LAURA
RODRÍGUEZ VILLAGRANA ROSALBA IXCHEL
WONG MORALES LAURA IVETT
PARA JUECES DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL:
BETANCOURT SOLÍS DANIEL ALEJANDRO
CORTÉS GARZA LIDIA MARIA
GALVÁN ILADES ELIZABETH
GONZÁLEZ FLORES JUAN ELCIFAR
SÁENZ GONZÁLEZ JESÚS JAVIER
SOTO CABRAL ARIEL
PEDROZA VALDÉS CARLOS ENRIQUE
VÁZQUEZ DIAZ MOISÉS
PARA JUECES DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL:
ADAME OLMEDO ANAYANSIN
ALVARADO GARAY LAURA RUTH
ARZAVE RAMÍREZ JUDITH
ÁVALOS MEZA CLAUDIA LORENA
BORREGO RODRÍGUEZ JOSE SAMUEL
CADENA GARCÍA ÓSCAR TERCERO
CAMACHO CEPEDA ALBERTO JACOBO
DÁVILA GÓMEZ MARTHA EUGENIA
DE ÁVILA RODRÍGUEZ KARLA ESMERALDA
DE LEÓN MÁRQUEZ JESUS ALBERTO
DE LA GARZA GONZÁLEZ PAULO RAYMUNDO
ELGUEZABAL DAVILA REYNOLD
ELIZONDO BENAVIDES LUIS GUILLERMO
FLORES HERNÁNDEZ JUANA ISABEL
FLORES LUNA ROBERTO
GALINDO RAMOS MARINA ADRIANA
GÓMEZ MENDOZA SHARON ESCARLET
HERRERA IBARRA JESÚS ALFREDO
JUÁREZ BAUTISTA SANDRA RAMONA
MARRERO MARTÍNEZ MARÍA CATALINA
MARTÍNEZ CERVANTES SAYRA FRANCISCA
MARTÍNEZ MARENTE DORIAN SARELY
MARTÍNEZ MEDINA KARLA LIZBETH
PALACIOS GAONA MARÍ MAGDALENA
PINEDO MARTÍNEZ ALMA YADIRA
ROCHA GARZA DIANA GUADALUPE
RODRÍGUEZ MEDRANO MARIANA BRIGETTE
SALINAS LOPEZ ELISA ANAID
SAUCEDO GONZÁLEZ DIANA MARCELA
VALLADARES GONZÁLEZ BENJAMÍN NOEL
VÁZQUEZ SOTELO FRANCISCO XAVIER
ZAVALA DE LA PEÑA GERARDO ALFONSO
PARA JUECES DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA LABORAL:
CANO TORRALVA LAURA MARCELA
CONTRERAS BARRIOS LORENA
DE LA PEÑA GALLEGOS DAVID ANTONIO
DELGADO DE LEÓN OSVALDO
FLORES PUENTE CARLOS EDUARDO
FRAUSTRO RUIZ RICARDO EDUARDO
GARCÍA HERRERA ZAYNE ROXETTE
GONZÁLEZ MUÑIZ RAMIRO
LÓPEZ SALAZAR ROLANDO III
PADILLA MUÑOZ ROGELIO
PLATA SAUCEDO ARMANDO
RODRÍGUEZ AYUP PENÉLOPE
SILVA GONZÁLEZ GILBERTO
VÁSQUEZ HERNÁNDEZ LUIS ENRIQUE