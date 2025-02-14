Conoce a los aspirantes que aparecerán en las boletas por la elección al Poder Judicial de Coahuila

Coahuila
/ 14 febrero 2025
    Conoce a los aspirantes que aparecerán en las boletas por la elección al Poder Judicial de Coahuila
    Estas son las listas públicas de quienes participarán en la elección del Poder Judicial local. Foto: Especial

Los tres poderes del Estado dieron a conocer las listas que se entregaron al IEC para los comicios de junio próximo en la entidad

Conforme a lo estipulado en el calendario de la preparación de la elección judicial en Coahuila, los tres poderes del Estado ya hicieron entrega de las listas de sus candidatos para uno de los 106 cargos que se disputarán por primera vez el siguiente 1 de junio.

El pasado miércoles, representantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y del Poder Judicial, hicieron entrega de los listados ante el Instituto Electoral de Coahuila, donde se contienen los 118 nombres, incluyendo los de las suplencias, que se fueron perfilando para finalmente aparecer en las boletas de las cuatro elecciones locales diferentes.

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Será con todos estos nombres, que el Instituto Electoral de Coahuila empezará el reto de acomodo y diseño de lo que serán las boletas que cada uno de los más de dos millones 400 mil personas votantes en Coahuila tendrá derecho a sufragar.

Algunos de estos nombres que podrán empezar sus campañas entre el 9 y el 19 de mayo siguiente se repiten por la candidatura postulada por cada poder; y en ese sentido el IEC aclaró que al órgano solo le corresponde el diseño y la asistencia, pues estas listas que se unificarán por nombre, ya no serán depuradas ni atravesarán un siguiente filtro.

$!El IEC recibió los listados entregados por los tres poderes de la entidad.
El IEC recibió los listados entregados por los tres poderes de la entidad. Foto: Especial

Por el Poder Ejecutivo, estos son los candidatos:

PARA MAGISTRATURAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA:

-PROPIETARIOS-

ELIZALDE CASTELLANOS GRICELDA

FLORES MIER JESUS HOMERO

GALINDO HERNÁNDEZ MARIA EUGENIA

GARZA RAMÍREZ YEZKA

KAICEROS BARRANCO VLADIMIR

MERY AYUP MIGUEL FELIPE

RODRÍGUEZ GARZA ISADORA DE LOURDES

SERNA CALDERÓN ADRIANA DEL AMOR

VALDÉS CABELLO VALERIANO

-SUPLENTES-

GARZA GARZA TAMARA

HERNÁNDEZ GONZALEZ RODRIGO

LÓPEZ ARIZPE GUSTAVO SERGIO

LÓPEZ VALDEZ MAGDALENA

ORTIZ JIMÉNEZ IVÁN

RODRIGUEZ CANALES DIEGO

RODRÍGUEZ VILLAGRANA ROSALBA IXCHEL

SÁNCHEZ TALLABAS GLORIA

VILLARREAL VILLARREAL WENDOLY

PARA MAGISTRATURAS DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL:

-PROPIETARIOS-

FUENTES MANCILLAS DULCE MARÍA

VILLARREAL GOMEZ REBECA

RÁBAGO RÁBAGO RODOLFO

-SUPLENTES-

PACHECO VALTIERRA JAFIA

FLORES VELÁZQUEZ ELSA MARÍA DEL PILAR

TREVIÑO VILLARREAL RICARDO

PARA MAGISTRATURAS DE LOS TRIBUNALES DISTRITALES DEL ESTADO:

ADAME ACOSTA FRANCISCO JOSÉ

FLORES VELÁZQUEZ ELSA MARÍA DEL PILAR

LÓPEZ CAMPOS RICARDO

MONTIEL LUIS LARIZA

PARA JUECES DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR:

ÁVALOS MEDINA TERESITA MAITHE

BALLESTEROS GALINDO CLAUDIA AZUCENA

CONCHA SAUCEDO JULIO CÉSAR

ESQUIVEL LUMBRERAS THALÍA

GARCÍA DE LEÓN MARTÍN

GONZÁLEZ ESQUIVEL DANIEL ABRAHAM

HERNÁNDEZ GUZMÁN ANGEL GABRIEL

HUITRÓN LANDEROS ALMA ROSA

LARA DÍAZ LUIS JESÚS

LEIJA GAONA YAZMÍN

MARTÍNEZ FLORES LUIS FERNANDO

MORENO GARCÍA JOSÉ CARLOS

OROZCO CABELLO ADRIANA

SALAZAR LIMONES CARLA ESTEFANÍA

SÁNCHEZ MARTÍNEZ GRACIELA

SANTIBÁÑEZ CABRALES OBED

TREVIÑO DÁVILA MARÍA GUADALUPE

VILLALOBOS ALVARADO JESÚS EDUARDO

VILLARREAL RUIZ FERNANDO

VILLARREAL VILLARREAL WENDOLY

PARA JUECES DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL:

ALVARADO CEPEDA JUAN PABLO

BERLANGA ELIZALDE OMAR ALEJANDRO

CHAPA REYES MARIA TERESA

ESPINOSA RODRÍGUEZ MARTHA LILIANA

FACIO LÓPEZ EVERARDO

GARCÍA GÁMEZ RAMIRO EMMANUEL

GARCÍA MATA VÁSQUEZ ALMA ALEJANDRA

HERNÁNDEZ MORÓN ANDREA

HERNÁNDEZ PALACIOS LUIS FERNANDO

HERRERA VILLAR CLAUDIA DELFINA

MARTELET TREVIÑO CAROLA

MUÑOZ MARTÍNEZ GERARDO

QUIÑONES RIVERA JOSE OCTAVIO

RAMÍREZ VASQUEZ LAURA PATRICIA

RODRIGUEZ VILLAGRANA ROSALBA IXCHEL

WONG MORALES LAURA IVETH

PARA JUECES DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL:

BETANCOURT SOLÍS DANIEL ALEJANDRO

CORTÉS GARZA LIDIA MARIA

GALVÁN ILLADES ELIZABETH

LIMÓN MEDINA PEDRO

PEDROZA VALÉS CARLOS ENRIQUE

SÁENZ GONZÁLEZ JESÚS JAVIER

SOTO CABRAL ARIEL

VÁZQUEZ DÍAZ MOISÉS

PARA JUECES DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL:

ADAME OLMEDO ANAYANSIN

ALVARADO GARAY LAURA RUTH

ARZAVE RAMÍREZ JUDITH

ÁVALOS MEZA CLAUDIA LORENA

BORREGO RODRÍGUEZ JOSÉ SAMUEL

CADENA GARCÍA OSCAR TERCERO

CAMACHO CEPEDA ALBERTO JACOBO

DÁVILA GÓMEZ MARTHA EUGENIA

DE ÁVILA RODRÍGUEZ KARLA ESMERALDA

DE LEÓN MÁRQUEZ JESÚS ALBERTO

ELGUEZABAL DAVILA REYNOLD

ELIZONDO BENAVIDES LUIS GUILLERMO

FLORES HERNÁNDEZ JUANA ISABEL

FLORES LUNA ROBERTO

GALINDO RAMOS MARINA ADRIANA

GÓMEZ MENDOZA SHARON ESCARLET

HERRERA IBARRA JESÚS ALFREDO

JUÁREZ BAUTISTA SANDRA RAMONA

MARRERO MARTÍNEZ MARIA CATALINA

MARTÍNEZ CERVANTES SAYRA FRANCISCA

MARTÍNEZ MARENTE DORIAN SARELY

MARTÍNEZ MEDINA KARLA LIZBETH

PALACIOS GAONA MARÍA MAGDALENA

PINEDO MARTÍNEZ ALMA YADIRA

ROCHA GARZA DIANA GUADALUPE

RODRÍGUEZ GAMEZ BECQUER

RODRÍGUEZ MEDRANO MARIANA BRIGETTE

SALINAS LÓPEZ ELISA ANAID

SAUCEDO GONZALEZ DIANA MARCELA

VALLADARES GONZÁLEZ BENJAMÍN NOEL

VÁZQUEZ SOTELO FRANCISCO XAVIER

ZAVALA DE LA PEÑA GERARDO ALFONSO

PARA JUECES DE PRIMERA INSTANCIAN EN LA MATERIA LABORAL:

CANO TORRALVA LAURA MARCELA

CONTRERAS BARRIOS LORENA

DE LA PEÑA GALLEGOS DAVID ANTONIO

DELGADO DE LEÓN OSVALDO

FLORES PUENTE CARLOS EDUARDO

FRAUSTRO RUIZ RICARDO EDUARDO

GARCÍA HERRERA ZAYNE ROXETTE

GONZÁLEZ MUÑIZ RAMIRO

LÓPEZ SALAZAR ROLANDO III

PADILLA MUÑOZ ROGELIO

PLATA SAUCEDO ARMANDO

RODRÍGUEZ AYUP PENELOPE

SILVA GONZALEZ GILBERTO

VÁSQUEZ HERNANDEZ LUIS ENRIQUE

$!Por primera vez en la historia, los cargos del Poder Judicial se definirán en las urnas.
Por primera vez en la historia, los cargos del Poder Judicial se definirán en las urnas. Foto: Especial

Por el Poder Legislativo, estos son los candidatos:

-CANDIDATURA PROPIETARIA-

ELIZALDE CASTELLANOS GRICELDA

FLORES MIER JESUS HOMERO

GALINDO HERNÁNDEZ MARIA EUGENIA

GARZA GARZA TAMARA

KAICEROS BARRANCO VLADIMIR

LÓPEZ VALDEZ MAGDALENA

MERY AYUP MIGUEL FELIPE

SÁNCHEZ TALLABAS GLORIA

VALDÉS CABELLO VALERIANO

-CANDIDATURA SUPLENTE-

ALVARADO CEPEDA JUAN PABLO

ARMENDÁRIZ REYES RETANA JAVIER

FLORES VELÁZQUEZ ELSA MARÍA DEL PILAR

GARZA RAMIREZ YEZKA

HERNÁNDEZ GONZALEZ RODRIGO

MONTIEL LUIS LARIZA

RODRÍGUEZ CANALES DIEGO

RODRÍGUEZ GARZA ISADORA DE LOURDES

SERNA CALDERÓN ADRIANA DEL AMOR

PARA MAGISTRADO DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL:

-CANDIDATURA PROPIETARIA-

FUENTES MANCILLAS DULCE MARÍA

PACHECO VALTIERRA JAFIA

TREVIÑO VILLARREAL RICARDO

-CANDIDATURA SUPLENTE-

CORTÉS GARZA LIDIA MARIA

RÁBAGO RÁBAGO RODOLFO

RODRÍGUEZ AYUP PENÉLOPE

PARA MAGISTRADO DE TRIBUNAL DISTRITAL:

ADAME ACOSTA FRANCISCO JOSÉ

FLORES VELÁZQUEZ ELSA MARÍA DEL PILAR

LÓPEZ CAMPOS RICARDO

MONTIEL LUIS LARIZA

PARA JUECES DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR:

ÁVALOS MEDINA TERESITA MAITHE

BALLESTEROS GALINDO CLAUDIA AZUCENA

CASTAÑEDA DOMÍNGUEZ YAJHAIRA DENISSE

CONCHA SAUCEDO JULIO CÉSAR

ESQUIVEL LUMBRERAS THALIA

GONZÁLEZ ESQUIVEL DANIEL ABRAHAM

HERNÁNDEZ GUZMÁN ANGEL GABRIEL

LARA DÍAZ LUIS JESÚS

LEIJA GAONA YAZMÍN

MANCILLAS HERRERA ALEJANDRO JAVIER

MARTÍNEZ AGUADO MONSERRAT

MARTÍNEZ FLORES LUIS FERNANDO

MORENO GARCÍA JOSÉ CARLOS

OROZCO CABELLO ADRIANA

OLIVARES HERNÁNDEZ ROLANDO

SÁNCHEZ MARTINEZ GRACIELA

SANTIBÁÑEZ CABRALES OBED

TREVIÑO DÁVILA MARÍA GUADALUPE

VILLARREAL RUIZ FERNANDO

VILLARREAL VILLARREAL WENDOLY

PARA JUECES DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL:

ALVARADO CEPEDA JUAN PABLO

BERKOWITZ OLVERA ÁNGEL ALBERTO

BERLANGA ELIZALDE OMAR ALEJANDRO

CHAPA REYES MARÍA TERESA

ESCOBEDO SPEAKMAN DIANA IRASEMA

FACIO LÓPEZ EVERARDO

GARCÍA GAMEZ RAMIRO EMMANUEL

GARCÍA MENDEZ NALLELY GEORGINA

HERRERA VILLAR CLAUDIA DELFINA

MANZANERA VELA ZAIRA MIRYAM

MARTELET TREVIÑO CAROLA

MUÑOZ MARTÍNEZ GERARDO

QUIÑONEZ RIVERA JOSÉ OCTAVIO

RAMÍREZ VÁSQUEZ LAURA PATRICIA

RODRÍGUEZ VILLAGRANA ROSALBA IXCHEL

VERA GARCÍA VÍCTOR MANUEL

PARA JUECES DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL:

CORTÉS GARZA LIDIA MARÍA

MARINES GONZÁLEZ MARÍA TERESA DE JESÚS

PEDROZA VALDÉS CARLOS ENRIQUE

SÁENZ GONZÁLEZ JESÚS JAVIER

SÁNCHEZ HERNÁNDEZ GABRIELA ALEJANDRA

SOTO CABRAL ARIEL

VÁZQUEZ DÍAZ MOISÉS

VILLARREAL RUIZ ROCÍO

PARA JUECES DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL:

ADAME OLMEDO ANAYANSIN

ALVARADO GARAY LAURA RUTH

ARZAVE RAMÍREZ JUDITH

ÁVALOS MEZA CLAUDIA LORENA

BORREGO RODRÍGUEZ JOSÉ SAMUEL

CADENA GARCÍA ÓSCAR TERCERO

CAMACHO CEPEDA ALBERTO JACOBO

DÁVILA GÓMEZ MARTHA EUGENIA

DE LEÓN MÁRQUEZ JESÚS ALBERTO

ELGUEZABAL DAVILA REYNOLD

ELIZONDO BENAVIDES LUIS GUILLERMO

FLORES HERNÁNDEZ JUANA ISABEL

FLORES LUNA ROBERTO

GALINDO RAMOS MARINA ADRIANA

GALVÁN GUTIÉRREZ CARLOS ARMANDO

GÓMEZ MENDOZA SHARON ESCARLET

HERRERA IBARRA JESÚS ALFREDO

JUÁREZ BAUTISTA SANDRA RAMONA

MARRERO MARTÍNEZ MARÍA CATALINA

MARTÍNEZ CERVANTES SAYRA FRANCISCA

MARTÍNEZ MEDINA KARLA LIZBETH

PALACIOS GAONA MARÍA MAGDALENA

PINEDO MARTINEZ ALMA YADIRA

RAMIREZ GUILLÉN ULISES

ROCHA GARZA DIANA GUADALUPE

SALAS OBREGÓN WINSTON CRUZ

SALINAS LÓPEZ ELISA ANAID

SAUCEDO GONZÁLEZ DIANA MARCELA

VALLADARES GONZÁLEZ BENJAMÍN NOEL

VÁZQUEZ RODRÍGUEZ AYARI

VÁZQUEZ SOTELO FRANCISCO XAVIER

ZAVALA DE LA PEÑA GERARDO ALFONSO

PARA JUECES DE PRIMERA INSTANCIA EN LA MATERIA LABORAL:

CANO TORRALVA LAURA MARCELA

COBAS AGUIRRE SOFÍA GRETEL

CONTRERAS BARRIOS LORENA

DE LA PEÑA GALLEGOS DAVID ANTONIO

DELGADO DE LEÓN OSVALDO

FLORES PUENTE CARLOS EDUARDO

FRAUSTRO RUIZ RICARDO EDUARDO

GARCÍA HERRERA ZAYNE ROXETTE

PADILLA MUÑOZ ROGELIO

PLATA SAUCEDO ARMANDO

RAMÍREZ ESPARZA MAYRA ALEJANDRA

RAMÍREZ MALDONADO ROBERTO ALEJANDRO

RODRÍGUEZ AYUP PENELOPE

SIFUENTES ORTIZ ELSA FABIOLA

$!La elección judicial se llevará a cabo en junio de este año.
La elección judicial se llevará a cabo en junio de este año. Foto: Especial

Por el Poder Judicial, estos son los candidatos:

PARA MAGISTRATURAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA:

-PROPIETARIOS-

ELIZALDE CASTELLANOS GRICELDA

FLORES MIER JESÚS HOMERO

GALINDO HERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA

GARZA RAMÍREZ YEZKA

KAICEROS BARRANCO VLADIMIR

MERY AYUP MIGUEL FELIPE

RODRÍGUEZ GARZA ISADORA DE LOURDES

SERNA CALDERÓN ADRIANA DEL AMOR

VALDÉS CABELLO VALERIANO

-SUPLENTES-

GARZA GARZA TAMARA

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ RODRIGO

HERRERA VILLAR CLAUDIA DELFINA

LÓPEZ ARIZPE GUSTAVO SERGIO

LÓPEZ VALDEZ MAGDALENA

ONTIVEROS RENTERÍA GERARDO

RODRÍGUEZ CANALES DIEGO

RODRÍGUEZ VILLAGRANA ROSALBA IXCHEL

SÁNCHEZ TALLABAS GLORIA

PARA MAGISTRADO DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL:

-CANDIDATURA PROPIETARIA-

FUENTES MANCILLAS DULCE MARÍA

PACHECO VALTIERRA JAFIA

RÁBAGO RÁBAGO RODOLFO

-CANDIDATURA SUPLENTE-

DÁVILA GOMEZ MARTHA EUGENIA

MONTEMAYOR ORTIZ ISAÍAS

TREVIÑO VILLARREAL RICARDO

PARA MAGISTRATURAS DE LOS TRIBUNALES DISTRITALES DEL ESTADO:

ADAME ACOSTA FRANCISCO JOSÉ

FLORES VELÁZQUEZ ELSA MARÍA DEL PILAR

LÓPEZ CAMPOS RICARDO

MONTIEL LUIS LARIZA

PARA JUECES DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR:

ÁVALOS MEDINA TERESITA MAITHE

BALLESTEROS GALINDO CLAUDIA AZUCENA

CONCHA SAUCEDO JULIO CÉSAR

ESQUIVEL LUMBRERAS THALÍA

GARCÍA DE LEÓN MARTÍN

GONZÁLEZ ESQUIVEL DANIEL ABRAHAM

HERNÁNDEZ GUZMÁN ANGEL GABRIEL

HUITRÓN LANDEROS ALMA ROSA

LIEJA GAONA YAZMÍN

MARTÍNEZ FLORES LUIS FERNANDO

MORENO CARBAJAL ÁLVARO

MORENO GARCÍA JOSÉ CARLOS

OROZCO CABELLO ADRIANA

SALAZAR LIMONES CARLA ESTEFANÍA

SÁNCHEZ MARTÍNEZ GRACIELA

SANTIBÁÑEZ CABRALES OBED

TREVIÑO DÁVILA MARÍA GUADALUPE

VILLALOBOS ALVARADO JESÚS EDUARDO

VILLARREAL RUIZ FERNANDO

VILLARREAL VILLARREAL WENDOLY

PARA JUECES DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL:

ALVARADO CEPEDA JUAN PABLO

BERLANGA ELIZALDE OMAR ALEJANDRO

CAVAZOS BERLANGA SANDRA MARÍA

CHAPA REYES MARÍA TERESA

FACIO LÓPEZ EVERARDO

GARCÍA GÁMEZ RAMIRO EMMANUEL

GARCÍA MATA VÁZQUEZ ALMA ALEJANDRA

HERNÁNDEZ MORÓN ANDREA

HERNÁNDEZ PALACIOS LUIS FERNANDO

HERRERA VILLAR CLAUDIA DELFINA

MARTELET TREVIÑO CAROLA

MUÑOZ MARTÍNEZ GERARDO

QUIÑONES RIVERA JOSÉ OCTAVIO

RAMÍREZ VAZQUEZ LAURA

RODRÍGUEZ VILLAGRANA ROSALBA IXCHEL

WONG MORALES LAURA IVETT

PARA JUECES DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL:

BETANCOURT SOLÍS DANIEL ALEJANDRO

CORTÉS GARZA LIDIA MARIA

GALVÁN ILADES ELIZABETH

GONZÁLEZ FLORES JUAN ELCIFAR

SÁENZ GONZÁLEZ JESÚS JAVIER

SOTO CABRAL ARIEL

PEDROZA VALDÉS CARLOS ENRIQUE

VÁZQUEZ DIAZ MOISÉS

PARA JUECES DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL:

ADAME OLMEDO ANAYANSIN

ALVARADO GARAY LAURA RUTH

ARZAVE RAMÍREZ JUDITH

ÁVALOS MEZA CLAUDIA LORENA

BORREGO RODRÍGUEZ JOSE SAMUEL

CADENA GARCÍA ÓSCAR TERCERO

CAMACHO CEPEDA ALBERTO JACOBO

DÁVILA GÓMEZ MARTHA EUGENIA

DE ÁVILA RODRÍGUEZ KARLA ESMERALDA

DE LEÓN MÁRQUEZ JESUS ALBERTO

DE LA GARZA GONZÁLEZ PAULO RAYMUNDO

ELGUEZABAL DAVILA REYNOLD

ELIZONDO BENAVIDES LUIS GUILLERMO

FLORES HERNÁNDEZ JUANA ISABEL

FLORES LUNA ROBERTO

GALINDO RAMOS MARINA ADRIANA

GÓMEZ MENDOZA SHARON ESCARLET

HERRERA IBARRA JESÚS ALFREDO

JUÁREZ BAUTISTA SANDRA RAMONA

MARRERO MARTÍNEZ MARÍA CATALINA

MARTÍNEZ CERVANTES SAYRA FRANCISCA

MARTÍNEZ MARENTE DORIAN SARELY

MARTÍNEZ MEDINA KARLA LIZBETH

PALACIOS GAONA MARÍ MAGDALENA

PINEDO MARTÍNEZ ALMA YADIRA

ROCHA GARZA DIANA GUADALUPE

RODRÍGUEZ MEDRANO MARIANA BRIGETTE

SALINAS LOPEZ ELISA ANAID

SAUCEDO GONZÁLEZ DIANA MARCELA

VALLADARES GONZÁLEZ BENJAMÍN NOEL

VÁZQUEZ SOTELO FRANCISCO XAVIER

ZAVALA DE LA PEÑA GERARDO ALFONSO

PARA JUECES DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA LABORAL:

CANO TORRALVA LAURA MARCELA

CONTRERAS BARRIOS LORENA

DE LA PEÑA GALLEGOS DAVID ANTONIO

DELGADO DE LEÓN OSVALDO

FLORES PUENTE CARLOS EDUARDO

FRAUSTRO RUIZ RICARDO EDUARDO

GARCÍA HERRERA ZAYNE ROXETTE

GONZÁLEZ MUÑIZ RAMIRO

LÓPEZ SALAZAR ROLANDO III

PADILLA MUÑOZ ROGELIO

PLATA SAUCEDO ARMANDO

RODRÍGUEZ AYUP PENÉLOPE

SILVA GONZÁLEZ GILBERTO

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