Continúan en Saltillo accidentes donde peatones y motociclistas terminan lesionados; en 40% responsables huyen

Una revisión realizada por VANGUARDIA sobre hechos ocurridos en la localidad permitió documentar que, entre enero y septiembre de este año, en Saltillo se han registrado al menos 30 atropellamientos o accidentes en los que peatones y motociclistas fueron impactados por vehículos, con afectaciones a su integridad física.

Pese a la indignación que genera cada caso, los atropellamientos en Saltillo se han repetido durante 2026 en distintos sectores de la ciudad, dejando a peatones y motociclistas de distintas edades muertos o lesionados. En varios de estos hechos, los conductores señalados como responsables abandonaron el lugar antes de responder por el accidente.

El caso más reciente publicado se registró en una de las calles de la colonia El Mirador, donde una menor de 13 años fue impactada mientras cruzaba la calzada Francisco I. Madero, considerada uno de los puntos de mayor riesgo para peatones, de acuerdo con una investigación realizada por este medio.

Otro caso reciente ocurrió durante el fin de semana sobre el bulevar Otilio González, a la altura de la colonia Universidad Pueblo, donde un joven fue atropellado por una camioneta tipo pick up cuyo conductor se dio a la fuga. El joven permanece hospitalizado y su estado de salud fue reportado como delicado. Hasta el 28 de septiembre, el responsable no había sido localizado.

El pasado 1 de agosto, dos adolescentes que viajaban en motocicleta fueron embestidos en la colonia Lomas del Refugio. Uno de ellos, de 14 años, murió posteriormente en el hospital. El conductor de la camioneta huyó después del impacto, aunque posteriormente fue detenido.

Aunque estos casos son de los más recientes y han generado conversación entre los saltillenses, la revisión de hechos publicados por medios de comunicación muestra que el año comenzó con víctimas mortales por este tipo de siniestros.

El primero identificado ocurrió el 22 de enero, cuando un hombre de aproximadamente 40 años murió después de ser atropellado mientras intentaba cruzar el periférico Luis Echeverría Álvarez, antes del puente Venustiano Carranza.

El siguiente caso mortal identificado se registró el 16 de febrero, cuando otro hombre murió después de ser atropellado sobre el bulevar Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Miguel Hidalgo.

Del total de siniestros recopilados, en su mayoría a partir de información publicada por VANGUARDIA, en al menos nueve casos la víctima murió.

La cifra de atropellamientos contra peatones y personas que viajaban en motocicleta corresponde únicamente a los casos publicados por medios de comunicación, por lo que no constituye un registro oficial ni representa necesariamente la totalidad de los hechos ocurridos en la ciudad.

Aunque en algunos casos los responsables fueron detenidos por las autoridades, la revisión realizada por VANGUARDIA permitió identificar al menos 12 hechos en los que el conductor señalado abandonó el lugar, lo que representa 40 por ciento de los casos documentados.