Continúan en Saltillo accidentes donde peatones y motociclistas terminan lesionados; en 40% responsables huyen

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Coahuila
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    Continúan en Saltillo accidentes donde peatones y motociclistas terminan lesionados; en 40% responsables huyen
    Entre los hechos recientes destaca el atropellamiento de una menor de 13 años en la calzada Francisco I. Madero, uno de los puntos señalados como de riesgo para peatones. ULISES MARTÍNEZ

Datos del Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud federal muestran un aumento en los registros de peatones y personas lesionadas en accidentes

Pese a la indignación que genera cada caso, los atropellamientos en Saltillo se han repetido durante 2026 en distintos sectores de la ciudad, dejando a peatones y motociclistas de distintas edades muertos o lesionados. En varios de estos hechos, los conductores señalados como responsables abandonaron el lugar antes de responder por el accidente.

Una revisión realizada por VANGUARDIA sobre hechos ocurridos en la localidad permitió documentar que, entre enero y septiembre de este año, en Saltillo se han registrado al menos 30 atropellamientos o accidentes en los que peatones y motociclistas fueron impactados por vehículos, con afectaciones a su integridad física.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-arrollan-a-menor-de-13-anos-en-la-colonia-mirador-EP23797627

El caso más reciente publicado se registró en una de las calles de la colonia El Mirador, donde una menor de 13 años fue impactada mientras cruzaba la calzada Francisco I. Madero, considerada uno de los puntos de mayor riesgo para peatones, de acuerdo con una investigación realizada por este medio.

Otro caso reciente ocurrió durante el fin de semana sobre el bulevar Otilio González, a la altura de la colonia Universidad Pueblo, donde un joven fue atropellado por una camioneta tipo pick up cuyo conductor se dio a la fuga. El joven permanece hospitalizado y su estado de salud fue reportado como delicado. Hasta el 28 de septiembre, el responsable no había sido localizado.

El pasado 1 de agosto, dos adolescentes que viajaban en motocicleta fueron embestidos en la colonia Lomas del Refugio. Uno de ellos, de 14 años, murió posteriormente en el hospital. El conductor de la camioneta huyó después del impacto, aunque posteriormente fue detenido.

Aunque estos casos son de los más recientes y han generado conversación entre los saltillenses, la revisión de hechos publicados por medios de comunicación muestra que el año comenzó con víctimas mortales por este tipo de siniestros.

El primero identificado ocurrió el 22 de enero, cuando un hombre de aproximadamente 40 años murió después de ser atropellado mientras intentaba cruzar el periférico Luis Echeverría Álvarez, antes del puente Venustiano Carranza.

El siguiente caso mortal identificado se registró el 16 de febrero, cuando otro hombre murió después de ser atropellado sobre el bulevar Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Miguel Hidalgo.

Del total de siniestros recopilados, en su mayoría a partir de información publicada por VANGUARDIA, en al menos nueve casos la víctima murió.

La cifra de atropellamientos contra peatones y personas que viajaban en motocicleta corresponde únicamente a los casos publicados por medios de comunicación, por lo que no constituye un registro oficial ni representa necesariamente la totalidad de los hechos ocurridos en la ciudad.

Aunque en algunos casos los responsables fueron detenidos por las autoridades, la revisión realizada por VANGUARDIA permitió identificar al menos 12 hechos en los que el conductor señalado abandonó el lugar, lo que representa 40 por ciento de los casos documentados.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-peatones-lideran-muertes-en-vialiades-seguimos-orientando-calles-para-coches-experto-KC23566149

Entre estos se encuentran hechos ocurridos en la colonia Universidad Pueblo, un accidente registrado en junio en el que estuvo involucrada una motociclista, el caso de un joven sobre el periférico, un motociclista en Vicente Guerrero, un atropellamiento en la colonia La Madrid, un caso en Brisas Poniente, un motociclista en Vito Alessio Robles, el accidente de un menor en Lomas del Refugio, el caso de El Álamo, el hombre que murió en la carretera Saltillo-Torreón, una pareja de motociclistas en Nueva Tlaxcala y el atropellamiento ocurrido en la calzada Francisco I. Madero.

A estos hechos se suman los datos de la Secretaría de Salud federal publicados en el Boletín Epidemiológico. De acuerdo con sus registros, los casos de peatones lesionados en accidentes de transporte pasaron de 136 a 151 en el periodo correspondiente a la semana epidemiológica 36, lo que representa un incremento.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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