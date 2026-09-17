Saltillo: peatones lideran muertes en vialiades; ‘seguimos orientando calles para coches’, experto

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    Saltillo: peatones lideran muertes en vialiades; ‘seguimos orientando calles para coches’, experto
    Saltillo concentró el mayor número de defunciones peatonales del estado durante 2023. ESPECIAL

Una de cada tres personas que mueren en siniestros viales de Saltillo es un peatón. Urgen cambiar infraestructura y diseño vial

Las personas peatonas son el tipo de persona usuaria de las vialidades que más defunciones acumuló en Saltillo, de acuerdo a bases de mortalidad entre 2018 y 2023.

El Informe de salud pública sobre la situación de la seguridad vial, México 2023-2024 publicado en 2025 por el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA), expuso que la tasa de mortalidad la lideran aquellas personas que no utilizan algún vehículo para moverse.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/las-zonas-mas-peligrosas-para-los-peatones-en-saltillo-un-reflejo-de-la-falta-de-planificacion-urbana-y-el-descuido-vial-BN13872201

Según el documento en 2023 -último año analizado- hubo un total de 100 personas fallecidas en siniestros viales de las cuales 30 fueron peatones, cero ciclistas, 12 motociclistas, 16 ocupantes de automóviles y 42 No Especificados (NE).

Además, en Coahuila en 2023 la tasa de mortalidad de los peatones fue de 2.6 por cada 100 mil habitantes, seguido de los ocupantes de automóviles con 2.3, los motociclistas con 2.1 y los ciclistas con 0.1.

La tasa de mortalidad de peatones fue de 3.5 en 2018, bajó a 2.2 en 2019, volvió a bajar en 2020 con 1.8 y a partir de ahí ascendió a 2.5 en 2021, 2.6 en 2022 y 2023.

Asimismo expuso que en el estado el grupo de edad de 60 años y más es el que más defunciones de peatones acumuló en 2023 con 31, seguido de el rango de 40 a 59 con 25. Llama la atención además que hubo cuatro defunciones de infantes peatones entre los 0 y los 9 años.

Saltillo lideró las defunciones en el estado en 2023, pues Torreón presentó 29, Piedras Negras cuatro y Monclova y Parras tres cada uno.

‘EL MEDIO MÁS PELIGROSO SON LOS ZAPATOS’

Al respecto, el académico de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) e integrante de la Coalición Movilidad Segura, Alejandro Dávila Flores, señaló que los datos muestran la desprotección que se ha hecho de las personas peatonas.

“El medio de transporte más peligroso que hay en Saltillo son las suelas de los zapatos. Los peatones tienen la probabilidad más alta de fallecer por un siniestro vial en Saltillo. Es más inseguro incluso que que el caso de los motociclistas. Lo que es paradójico es que el peatón que es el usuario de la movilidad más desprotegido, el que genera menos efectos adversos, que ocupa menos espacio, que no no genera contaminación, sea el más expuesto a los siniestros de vialidad”, señaló.

En ese sentido expuso que se debe mejorar los señalamientos y la infraestructura peatonal como los cruces a nivel de superficie, orejas de banqueta en intersecciones de mayor riesgo, bolardos y acortar distancias en cruces.

Asimismo reiteró el llamado a armonizar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), pendiente en Coahuila desde 2022 y que contempla regulaciones en diseño vial para reducir siniestros viales y proteger a las personas peatonas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/peatones-lesionados-y-mordeduras-de-perro-aumentan-en-coahuila-en-2026-CC22646675

“Lo mejor que podemos hacer es rediseñar nuestras ciudades, repensar la movilidad, desarrollar áreas verdes con las nuevas orientaciones de las políticas públicas en en la materia.

“El elemento fundamental es que dejemos de diseñar las ciudades pensando en los automóviles y nos enfoquemos en diseñar las ciudades para favorecer a las personas, para facilitarle la vida a las personas, facilitarle su transcurrir en el espacio público y su movilidad”, concluyó.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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