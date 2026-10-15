Pide Sheinbaum a Zoé Robledo a que haga reunión con trabajadores del IMSS para presentarles una mejor propuesta

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, instruyó al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, a instalar una nueva mesa de trabajo con representantes de los trabajadores para analizar y presentar una propuesta salarial que responda a sus inconformidades. La decisión se produjo luego de que una consulta entre la base trabajadora arrojara un rechazo mayoritario al ofrecimiento de incremento salarial presentado por el organismo. Ante este resultado, los trabajadores solicitaron que se reanudaran las negociaciones con el propósito de alcanzar un acuerdo que respondiera a sus demandas.

Durante su conferencia, Sheinbaum explicó que Robledo deberá realizar un análisis para determinar qué alternativas pueden plantearse dentro de las posibilidades presupuestales e institucionales del IMSS. “Él va a hacer un análisis para ver una propuesta que pueda ser de beneficio para los trabajadores”, señaló la mandataria al referirse a las instrucciones giradas al titular del instituto. CONSULTA LABORAL ABRIÓ LA PUERTA A NUEVAS NEGOCIACIONES Al ser cuestionada sobre el resultado de la votación, la presidenta destacó la importancia de los mecanismos de participación democrática en el ámbito laboral, mediante los cuales los trabajadores pueden expresar su desacuerdo con decisiones de sus dirigencias sindicales. Sheinbaum sostuvo que el resultado de la consulta reflejó la postura de la mayoría de los participantes, quienes rechazaron la propuesta salarial y solicitaron que el sindicato volviera a sentarse a negociar. “Fue una votación libre y los trabajadores mayoritariamente dijeron que el sindicato se sienta nuevamente para una nueva propuesta porque no se acepta este aumento salarial”, declaró. La presidenta también indicó que la continuación de las negociaciones podría requerir una prórroga sindical, en caso de que así se determine, con el objetivo de disponer de tiempo para analizar alternativas y evitar que el desacuerdo quede sin una salida. De acuerdo con su explicación, la nueva etapa de diálogo permitirá revisar distintas opciones antes de definir una propuesta que pueda ser sometida a consideración de los trabajadores.

NUEVA OFERTA DEBERÁ ATENDER OTRAS DEMANDAS LABORALES Sheinbaum precisó que la revisión no se limitará al porcentaje de incremento salarial. La intención, explicó, es que la nueva propuesta también considere las distintas demandas planteadas por los trabajadores durante sus movilizaciones. En ese sentido, el análisis encabezado por Zoé Robledo deberá identificar alternativas que permitan atender las inconformidades expuestas y construir una solución viable para ambas partes. La mandataria, sin embargo, advirtió que cualquier acuerdo tendrá que ajustarse a las posibilidades reales del instituto. “Nadie está obligado a lo imposible”, expresó al referirse a los límites que deberán tomarse en cuenta durante las negociaciones. Por ahora, el monto de un eventual nuevo incremento salarial y las condiciones específicas de la propuesta no han sido detallados en las declaraciones citadas. Su definición dependerá del análisis que realice la dirección general del IMSS y del desarrollo de la mesa de trabajo. Con esta instrucción, el gobierno federal busca abrir una nueva etapa de diálogo entre la institución y sus trabajadores, luego de que la oferta inicial fuera rechazada en la consulta. El resultado de las negociaciones será determinante para conocer si se alcanza una propuesta que cuente con el respaldo de la base laboral.