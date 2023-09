Coordinador de la Unidad Norte de UAdeC rinde tercer informe de actividades

MONCLOVA, COAH.- En atención al principio de transparencia y rendición de cuentas de la Universidad Autónoma de Coahuila, (UAdeC) el coordinador de Unidad Norte, Luis Carlos Talamantes Arredondo rindió ante el Consejo Universitario funcionado por Unidad, su tercer informe de actividades correspondiente al periodo 2022-2023.

En la ceremonia efectuada en el aula magna de Ciudad Universitaria, se contó con la presencia del rector Salvador Hernández, el secretario general de la CUN, Jesús Navarro, funcionarios universitarios, representantes del gobierno estatal y municipal, así como del sector empresarial y sociedad civil.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Déjenos pasar’: tres mil 500 migrantes llegan en tren a Monclova, policía les impide el paso (video)

El rector señaló que la Unidad Norte y sus Facultades, Escuelas, Institutos y Centros, representan el esfuerzo de la Universidad de ampliar la cobertura de los servicios estudiantiles, hecho que se ha logrado por el desempeño de docentes e investigadores.

También reconoció a los universitarios, por su compromiso, disciplina y actitud de servicio y afirmó que durante la gestión del coordinador Luis Carlos Talamantes, se hicieron aportes relevantes al proceso de actualización que se vive desde hace algunos años.

“Esta ha sido una gestión responsable, transparente y eficaz, en la que se ha mantenido el apego a los principios que están plasmados en el Estatuto Universitario y que son el fundamento de la Universidad”, dijo.

COBERTURA AMPLIA Y DE CALIDAD

Durante su intervención, Talamantes Arredondo comentó que en la Unidad Norte se cuenta con 14 unidades académicas, dos centros de investigación, un bachillerato a distancia y dos extensiones de bachillerato, y que a la fecha 6 mil 591 alumnos conforman la Unidad Norte, 4 mil 75 eN licenciatura, dos mil 433 en bachillerato y 83 en posgrado, atendidos por 759 docentes.

Habló de los beneficiados con becas, de los créditos para inscripciones y de los carreras y programa de calidad que se imparten, como el de Ingeniero Mecánico Electricista, que recibió la acreditación internacional por parte del organismo evaluador Generation of Resources for Accreditation in Nations of the America (GRANA).

TE PUEDE INTERESAR: Con penas mayores, legisladores de Morena en Coahuila buscan combatir la droga al interior de las escuelas

Además resaltó la certificación por parte del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (COMAEM), que obtuvo el programa de Médico Cirujano de la Escuela de Medicina de Piedras Negras.

En otro tenor, explicó que a través del Centro VALPAR, el cual fue creado para contribuir a que las personas con discapacidad y adultos mayores encuentren un empleo digno, se realizaron evaluaciones y reuniones de trabajo para concretar vínculos de inclusión laboral.

Dijo que en la Unidad Norte, el 100 por ciento de las dependencias están acreditadas como Oficina Verde y se han llevado a cabo varias actividades de reforestación.