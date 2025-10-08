Correos de México se renueva con Correos Clic: Plataforma Digital para Artesanos

Este 9 de octubre se celebra el día del correo, que en el caso de México busca modernizarse mediante una plataforma digital que oferta artesanías mexicanas, entre ellos destaca la venta de los sarapes de Saltillo

Correos de México avanza hacia el comercio electrónico con el lanzamiento de la plataforma Correos Clic, un catálogo digital diseñado inicialmente para dar apoyo a los artesanos del país.

Un ejemplo de este apoyo es la tejedora María Pérez, egresada de la Escuela del Sarape, quien ofrece productos como sarapes, llaveros, aretes, diademas y separadores para libros con la temática del sarape desde la Casa del Artesano. Comenta, la iniciativa digital fue presentada a los creadores locales en mayo del año pasado.

“Fue una persona que trabaja en Correos Mexicanos, nos platicó de esta opción y nos dio una plática para enseñarnos cómo subir nuestros productos”, declaró en entrevista.

El objetivo de Correos Clic es ofrecer una vía para promocionar y vender los productos, aunque la experiencia de los usuarios ha sido mixta y marcada por desafíos logísticos y de usabilidad.

La tejedora María Pérez, egresada de la Escuela del Sarape, utiliza esta plataforma para vender sarapes, llaveros, aretes, diademas y separadores de libros. FOTO: LUCÍA PÉREZ

Para registrarse, los artesanos deben completar formularios, subir fotos de sus productos y detallar características y precios. Una vez completado el proceso, Correos de México valida la información y la publica en su sitio web.

El sarape es una de las prendas que ofertan en esta nueva plataforma que busca impulsar la venta de artesanías. FOTO: LUCÍA PÉREZ

VARIEDAD

Aunque inicialmente la propuesta fue presentada en primera instancia como una nueva plataforma para artesanos para vender, se aclaró que su uso no está restringido únicamente a la artesanía.

“En realidad puede ser utilizada para vender una amplia gama de productos, como salsas y otras mercancías como jabones”, dijo María Pérez.

Los usuarios se registraron tras una presentación donde se les explicó cómo utilizar la plataforma. Sin embargo, las ventas totales han sido bajas, atribuibles principalmente al desconocimiento sobre la existencia de la página. Aunque algunos artesanos han logrado concretar ventas, estas han sido irregulares, lo que refuerza la necesidad de promover la plataforma.

Aunque los artesanos inscritos han registrado ventas, estas no han sido constantes por ello considera importante la promoción de la plataforma Correos Clic que busca renovar a Correos de México.

Entre las ventajas que tiene está plataforma es que no se les hace cobrar por subir sus productos. Solo una pequeña comisión cuando se realiza una venta, para cubrir los costos de envío.

Entre las ventajas de Correos Clic destaca que no se cobra por subir los productos; únicamente se aplica una pequeña comisión al concretarse la venta, destinada a cubrir los costos de envío. En cuanto a la logística, el costo del envío recae sobre el comprador y se calcula automáticamente según las dimensiones y el peso del producto ingresados en el formulario.

