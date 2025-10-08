Correos de México se renueva con Correos Clic: Plataforma Digital para Artesanos

Correos de México avanza hacia el comercio electrónico con el lanzamiento de la plataforma Correos Clic, un catálogo digital diseñado inicialmente para dar apoyo a los artesanos del país.

Un ejemplo de este apoyo es la tejedora María Pérez, egresada de la Escuela del Sarape, quien ofrece productos como sarapes, llaveros, aretes, diademas y separadores para libros con la temática del sarape desde la Casa del Artesano. Comenta, la iniciativa digital fue presentada a los creadores locales en mayo del año pasado.

“Fue una persona que trabaja en Correos Mexicanos, nos platicó de esta opción y nos dio una plática para enseñarnos cómo subir nuestros productos”, declaró en entrevista.

El objetivo de Correos Clic es ofrecer una vía para promocionar y vender los productos, aunque la experiencia de los usuarios ha sido mixta y marcada por desafíos logísticos y de usabilidad.