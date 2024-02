Creación de vivienda para trabajadores que menos ganan es un tema pendiente: Infonavit Coahuila

La delegación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Coahuila consideró como un “tema pendiente” la creación de vivienda para trabajadores que menos ganan.

El delegado del Instituto en la entidad, Gustavo Ernesto Díaz Gómez, indicó para VANGUARDIA que es importante la atención al tema si se quiere seguir recibiendo inversiones.

TE PUEDE INTERESAR: SMA debe mejorar la comunicación sobre calidad del aire a la población: Apoya Tu Bosque Local

“Si queremos que las inversiones en nuestro estado sigan fluyendo, no solo derivadas de la alta productividad del newshoring, necesitamos también poner atención en el tema de vivienda”, detalló Díaz Gómez.

La declaración se da en el contexto de la propuesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre la capacidad de que el Infonavit vuelva a ser desarrollador de vivienda social y además se convierta en arrendador de la misma.

La anterior fue una de las 20 iniciativas que el titular del ejecutivo envió al Congreso de la Unión, argumentando que los trabajadores no cuentan con precios justos ni opciones formales de renta.

“Dotar al Infonavit de las herramientas normativas para implementar esquemas de renta social permitirá dar acceso a la vivienda a las personas trabajadoras de más bajos ingresos y que con sus recursos hoy no pueden acceder a la compra en propiedad de una casa”, señala la propuesta de López Obrador.

Al respecto, el delegado en la entidad, Díaz Gómez, explicó que es una reforma aún en deliberación pública a la que se le pondrá especial atención.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Con el estado Tupy está regularizado’: Procuraduría de Protección al Medio Ambiente de Coahuila

“Estaremos también muy atentos a que nuestro director general, Carlos Martínez Velázquez, tenga una oportunidad de presentar la reforma ya con puntos más específicos para poderle dar una mayor amplitud al contexto que vivimos en Coahuila”, detalló el delegado.

CRECEN PRECIOS EN SALTILLO

Respecto a la declaración de Díaz Gómez sobre la creación de vivienda, la situación puede verse reflejada en la capital del estado, donde las casas han aumentado cerca de 30 por ciento en los últimos tres años.

De acuerdo con Eunice Sánchez Martínez, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (IMPI), los precios para adquirir casa han incrementado entre 25 y 30 por ciento del 2020 al 2023.

La presidenta explicó que actualmente la demanda de casas en Saltillo es de entre 1.5 y 2 millones de pesos, aunque no hay propiedades ofertándose en ese rango de precios.

“Si nos vamos con vivienda de interés social que el promedio es de 600, 650, 700 mil, ya no llegamos a los 800 mil, no la hay, es vivienda que no se está construyendo. Si la llegas a encontrar está muy a las afueras de la movilidad de la ciudad. Entonces realmente no hay un producto para ese tipo de familias que buscan adquirir su propiedad, su patrimonio”, detalló Sánchez Martínez para VANGUARDIA en enero de este año.