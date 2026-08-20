Glenda Suárez asumió oficialmente la dirección del CONALEP Frontera, en Coahuila

FRONTERA, COAH.- Glenda Suárez asumió oficialmente la dirección del CONALEP Frontera, en un acto en el que estuvo acompañada por el subsecretario de Gobierno en la Región Centro, Sergio Sisbeles Alvarado, y el director general del CONALEP Coahuila, Alfio Vega. Durante su toma de protesta, Suárez señaló que asume esta nueva responsabilidad con emoción y compromiso, convencida de que la educación es una de las principales herramientas para transformar el futuro de los jóvenes y de las comunidades.

Destacó que el ímpetu, la energía y los sueños de los estudiantes deben encontrar dirección, oportunidades y propósito, por lo que aseguró que llega con disposición de integrarse al equipo de trabajo y contribuir al fortalecimiento del plantel. La nueva directora agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas por la oportunidad, así como a Alfio Vega y Sergio Sisbeles Alvarado por el acompañamiento durante el inicio de esta nueva etapa.

Suárez afirmó que buscará trabajar de manera coordinada para fortalecer las capacidades de los alumnos y generar mejores oportunidades para su desarrollo académico y profesional. Cabe recordar que Glenda Suárez se desempeñaba como regidora del Ayuntamiento de Monclova, cargo al que solicitó licencia para acompañar a Esra Cavazos del Bosque como suplente en la fórmula para la candidatura a diputada local, en un proceso electoral en el que ambas resultaron electas.

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