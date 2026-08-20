Glenda Suárez asumió oficialmente la dirección del CONALEP Frontera, en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Glenda Suárez asumió oficialmente la dirección del CONALEP Frontera, en Coahuila
    Suárez afirmó que asume el cargo con emoción, compromiso y disposición de trabajar por la educación. LIDIET MEXICANO

La nueva directora considera que la educación es una herramienta fundamental para transformar el futuro de los jóvenes

FRONTERA, COAH.- Glenda Suárez asumió oficialmente la dirección del CONALEP Frontera, en un acto en el que estuvo acompañada por el subsecretario de Gobierno en la Región Centro, Sergio Sisbeles Alvarado, y el director general del CONALEP Coahuila, Alfio Vega.

Durante su toma de protesta, Suárez señaló que asume esta nueva responsabilidad con emoción y compromiso, convencida de que la educación es una de las principales herramientas para transformar el futuro de los jóvenes y de las comunidades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/gestiona-sara-irma-perez-cantu-cursos-para-impulsar-el-emprendimiento-en-frontera-AN22942417

Destacó que el ímpetu, la energía y los sueños de los estudiantes deben encontrar dirección, oportunidades y propósito, por lo que aseguró que llega con disposición de integrarse al equipo de trabajo y contribuir al fortalecimiento del plantel.

La nueva directora agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas por la oportunidad, así como a Alfio Vega y Sergio Sisbeles Alvarado por el acompañamiento durante el inicio de esta nueva etapa.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/en-frontera-recarpeteo-en-jardines-del-aeropuerto-entra-en-etapa-final-AL22921643

Suárez afirmó que buscará trabajar de manera coordinada para fortalecer las capacidades de los alumnos y generar mejores oportunidades para su desarrollo académico y profesional.

Cabe recordar que Glenda Suárez se desempeñaba como regidora del Ayuntamiento de Monclova, cargo al que solicitó licencia para acompañar a Esra Cavazos del Bosque como suplente en la fórmula para la candidatura a diputada local, en un proceso electoral en el que ambas resultaron electas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Escuelas

Localizaciones


Coahuila
Frontera

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Amoníaco sin sustento

Amoníaco sin sustento
El lugar donde se cometió el multihomicidio por un exmilitar se origen estadounidemse, sigue resguardado por las autoridades.

Juicio garantizará la reparación integral del daño para Litzy, sobreviviente de multihomicidio en Saltillo: Poder Judicial
true

Coahuila: Ajustar sistema educativo, clave hacia el futuro
Carta a Mamá Socky

Carta a Mamá Socky
true

POLITICÓN: ¿Quién se anima en Morena a entrarle? PRI ‘amarra’ Saltillo, Torreón y Monclova con Javier Díaz, Riquelme y Carlos Villarreal
El homenaje reunió a representantes de distintas generaciones del boxeo coahuilense, desde figuras con décadas de experiencia hasta jóvenes que buscan continuar con la tradición deportiva.

Boxeo de Coahuila reconoce a figuras que han dejado huella en el deporte
El fenómeno climático El Niño es un calentamiento de las aguas del Pacífico cerca de la línea del ecuador que afecta los patrones climáticos globales.

EU enviará a Perú barco hospital militar como parte de su ayuda para afrontar El Niño
En la oferta se incluyen yacimientos de petróleo liviano y proyectos de gas natural, en un intento por proyectar estabilidad

Ministra del petróleo venezolana ofrece en EU un ‘abanico’ de inversiones en crudo y gas