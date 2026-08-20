Glenda Suárez asumió oficialmente la dirección del CONALEP Frontera, en Coahuila
La nueva directora considera que la educación es una herramienta fundamental para transformar el futuro de los jóvenes
FRONTERA, COAH.- Glenda Suárez asumió oficialmente la dirección del CONALEP Frontera, en un acto en el que estuvo acompañada por el subsecretario de Gobierno en la Región Centro, Sergio Sisbeles Alvarado, y el director general del CONALEP Coahuila, Alfio Vega.
Durante su toma de protesta, Suárez señaló que asume esta nueva responsabilidad con emoción y compromiso, convencida de que la educación es una de las principales herramientas para transformar el futuro de los jóvenes y de las comunidades.
Destacó que el ímpetu, la energía y los sueños de los estudiantes deben encontrar dirección, oportunidades y propósito, por lo que aseguró que llega con disposición de integrarse al equipo de trabajo y contribuir al fortalecimiento del plantel.
La nueva directora agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas por la oportunidad, así como a Alfio Vega y Sergio Sisbeles Alvarado por el acompañamiento durante el inicio de esta nueva etapa.
Suárez afirmó que buscará trabajar de manera coordinada para fortalecer las capacidades de los alumnos y generar mejores oportunidades para su desarrollo académico y profesional.
Cabe recordar que Glenda Suárez se desempeñaba como regidora del Ayuntamiento de Monclova, cargo al que solicitó licencia para acompañar a Esra Cavazos del Bosque como suplente en la fórmula para la candidatura a diputada local, en un proceso electoral en el que ambas resultaron electas.