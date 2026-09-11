UAdeC abre registro para Artes Plásticas, Diseño Gráfico y una maestría

El periodo de registro para presentar el examen de admisión concluirá el próximo 17 de septiembre, por lo que los aspirantes deberán realizar el trámite a través de la página oficial de Admisiones de la UAdeC.

La Facultad de Artes Plásticas “Profesor Rubén Herrera” de la Universidad Autónoma de Coahuila ( UAdeC), Unidad Sureste, abrió su oferta para quienes buscan ingresar en enero de 2027 a las licenciaturas en Artes Plásticas y Diseño Gráfico, así como a la Maestría en Arte y Diseño.

La Licenciatura en Artes Plásticas cuenta con un plan de estudios semiflexible integrado por 57 asignaturas, de las cuales 43 son obligatorias y 14 optativas. A ellas se suman el servicio social, las prácticas profesionales y dos actividades curriculares.

El programa busca formar profesionales capaces de desarrollar y gestionar proyectos multidisciplinarios e interdisciplinarios, con conocimientos sustentados en la teoría y la investigación, además de habilidades para el trabajo colaborativo, la innovación, la creatividad y el emprendimiento.

FORMACIÓN PARA EL CAMPO DEL DISEÑO

En el caso de la Licenciatura en Diseño Gráfico, el plan contempla 58 asignaturas: 52 obligatorias y seis optativas, además del servicio social, las prácticas profesionales y dos actividades curriculares.

El programa prepara a los estudiantes en las bases teóricas del diseño como proceso de comunicación visual, así como en el análisis del entorno social, económico y cultural para desarrollar propuestas que respondan a distintas necesidades.

Los egresados también adquieren herramientas para identificar problemas de diseño y plantear soluciones mediante métodos propios de la disciplina, además de conocer las normas y disposiciones aplicables a la industria en la que se desempeñarán.

Para quienes buscan continuar con su formación profesional, la Facultad de Artes Plásticas ofrece la Maestría en Arte y Diseño, orientada a la profesionalización en las disciplinas del arte y el diseño, con líneas de formación enfocadas en dirección creativa o estudios visuales.