UAdeC abre registro para Artes Plásticas, Diseño Gráfico y una maestría
Los interesados en cursar alguno de estos programas para el semestre enero-junio 2027 deberán completar su registro antes del 17 de septiembre
La Facultad de Artes Plásticas “Profesor Rubén Herrera” de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Unidad Sureste, abrió su oferta para quienes buscan ingresar en enero de 2027 a las licenciaturas en Artes Plásticas y Diseño Gráfico, así como a la Maestría en Arte y Diseño.
El periodo de registro para presentar el examen de admisión concluirá el próximo 17 de septiembre, por lo que los aspirantes deberán realizar el trámite a través de la página oficial de Admisiones de la UAdeC.
La Licenciatura en Artes Plásticas cuenta con un plan de estudios semiflexible integrado por 57 asignaturas, de las cuales 43 son obligatorias y 14 optativas. A ellas se suman el servicio social, las prácticas profesionales y dos actividades curriculares.
El programa busca formar profesionales capaces de desarrollar y gestionar proyectos multidisciplinarios e interdisciplinarios, con conocimientos sustentados en la teoría y la investigación, además de habilidades para el trabajo colaborativo, la innovación, la creatividad y el emprendimiento.
FORMACIÓN PARA EL CAMPO DEL DISEÑO
En el caso de la Licenciatura en Diseño Gráfico, el plan contempla 58 asignaturas: 52 obligatorias y seis optativas, además del servicio social, las prácticas profesionales y dos actividades curriculares.
El programa prepara a los estudiantes en las bases teóricas del diseño como proceso de comunicación visual, así como en el análisis del entorno social, económico y cultural para desarrollar propuestas que respondan a distintas necesidades.
Los egresados también adquieren herramientas para identificar problemas de diseño y plantear soluciones mediante métodos propios de la disciplina, además de conocer las normas y disposiciones aplicables a la industria en la que se desempeñarán.
Para quienes buscan continuar con su formación profesional, la Facultad de Artes Plásticas ofrece la Maestría en Arte y Diseño, orientada a la profesionalización en las disciplinas del arte y el diseño, con líneas de formación enfocadas en dirección creativa o estudios visuales.
El posgrado incorpora nuevos medios y tecnologías digitales en proyectos con perspectiva sociocultural, con el propósito de que los estudiantes puedan atender necesidades de su entorno y contribuir al desarrollo cultural.
Entre las competencias previstas para los egresados se encuentran la dirección y liderazgo de equipos creativos multidisciplinarios, el conocimiento de las necesidades del mercado, los usuarios y la sociedad, así como la capacidad para desempeñarse en labores de docencia, investigación, creación y gestión del arte y el diseño.
Los detalles de los programas pueden consultarse en la oferta académica de la Facultad de Artes Plásticas. El registro para el examen de admisión se realiza en la plataforma oficial de la UAdeC.
Una vez completado el trámite, los aspirantes deberán imprimir la boleta correspondiente y efectuar el pago del derecho a examen, cuyo costo es de 920 pesos.