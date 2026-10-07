Crece desesperación entre exobreros de AHMSA: ‘estamos tratando de calmarnos’

MONCLOVA, COAH.- La desesperación, el coraje y la impotencia crecen entre los ex trabajadores de AHMSA ante la prolongada espera por una solución a la crisis laboral que enfrentan, reconoció Julián Torres Alvarado, presidente del Grupo de Defensa Laboral de Ex Trabajadores de AHMSA. Durante la reunión semanal de los ex obreros que integran este grupo, Torres Alvarado señaló que mantienen la expectativa en los acuerdos que puedan alcanzarse en los próximos días, particularmente el martes 13, fecha que consideran crucial para conocer avances sobre la propuesta de venta de AHMSA y el compromiso de depósito asumido.

“Es desesperación, es coraje, es impotencia, es todo lo negativo que puede haber. Estamos tratando de calmarnos, conservar la cordura y ser congruentes, de no violentar o generar situaciones que afecten a los ciudadanos. Vamos a aguantar hasta el martes”, dijo el líder. Señaló que, pese al desgaste acumulado durante este periodo, los ex trabajadores mantienen la esperanza de que los acuerdos permitan avanzar hacia una solución para miles de familias que continúan afectadas por la crisis de la empresa. Torres Alvarado reconoció que sus demandas han recibido atención por parte de legisladores y autoridades en la Ciudad de México; sin embargo, hasta ahora no se han concretado soluciones que respondan a las necesidades de los trabajadores.

Recordó que solicitaron al Gobierno Federal un respaldo económico de 50 mil pesos por trabajador y esperan que el Congreso pueda impulsar una partida presupuestal que permita atender esta petición. El dirigente señaló que la situación social de los ex obreros se ha complicado conforme transcurre el tiempo, por lo que buscan mantener la calma y evitar acciones que puedan afectar a terceros. Advirtió, no obstante, que la paciencia de los trabajadores tiene un límite y que, una vez pasada la fecha que consideran clave, podrían trasladarse nuevamente a la Ciudad de México para buscar un diálogo directo con las autoridades federales.

Insistió en que la problemática de los ex trabajadores de AHMSA requiere una intervención directa de las autoridades laborales y no puede prolongarse únicamente a través de procedimientos judiciales. Consideró que, si la solución queda solamente en manos del síndico o de la jueza, el conflicto continuará sin una respuesta definitiva para los trabajadores y sus familias.

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