Crecen establecimientos de cosmetología sin supervisión adecuada en Coahuila

Los legisladores señalaron que en los últimos años la oferta de servicios vinculados a procedimientos estéticos no invasivos y cuidado personal —como la aplicación de bótox y rellenos— ha crecido de manera significativa en el país, incluido Coahuila.

Desde el Congreso de Coahuila y ante el aumento de establecimientos estéticos en el estado, diputados de la Alianza Coahuila y una legisladora de UD C hicieron un llamado a la Secretaría de Salud federal y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) —en coordinación con autoridades estatales y municipales— para realizar jornadas de verificación e inspección en negocios que ofrecen servicios de cosmetología y tratamientos estéticos en Coahuila.

Este crecimiento ha derivado en la apertura de establecimientos que realizan actividades relacionadas con la salud y la estética. Algunos operan sin supervisión adecuada o sin cumplir con los requisitos técnicos, higiénicos y de capacitación profesional que establece la ley.

Indicaron que a nivel nacional se han documentado casos que evidencian los riesgos de estos servicios cuando se prestan de forma irregular. Entre ellos, infecciones, reacciones adversas, daños permanentes en la piel e incluso afectaciones más graves por el uso inadecuado de sustancias o equipos.

Ante este panorama, consideraron indispensable fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno. El objetivo es garantizar que estos establecimientos operen bajo condiciones seguras, cuenten con personal capacitado y utilicen insumos autorizados conforme a las normas oficiales.

Señalaron que una verificación oportuna permite prevenir riesgos, corregir irregularidades y proteger a la población. Reconocieron que el crecimiento de esta industria responde a una mayor demanda social y al auge de nuevas tecnologías, aunque advirtieron que este desarrollo no siempre ha estado acompañado de una regulación suficiente.

Finalmente, detallaron que estas acciones no buscan limitar la actividad económica del sector, sino fortalecerla mediante el cumplimiento de estándares de seguridad y calidad, en beneficio tanto de prestadores de servicios como de usuarios.