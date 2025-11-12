Credenciales vencidas al cierre de 2025 servirán para votar en las elecciones de 2026 en Coahuila

Los residentes de Coahuila con credencial de elector vigente al 31 de diciembre podrán votar en las elecciones del próximo año, incluso si no la renuevan, según se confirmó en información oficial del Instituto Nacional Electoral (INE). Esta medida asegura la participación de los ciudadanos en el proceso electoral.

El anuncio se da en el contexto de la producción de credenciales, una licitación internacional que ha captado el interés de varias empresas.

Actualmente, el padrón electoral está integrado por 101 millones 793 mil 306 ciudadanos. De estos, 99 millones 157 mil están inscritos con credencial vigente, lo que demuestra la magnitud de la operación del INE.

En los primeros 10 meses del año, el INE ha entregado 14 millones de credenciales, las cuales representan una parte esencial de sus servicios a la ciudadanía. Se estima que el costo unitario actual es de 60 centavos de dólar.

En solo un mes, el Registro Federal de Electores expidió 1.5 millones de credenciales nuevas en los módulos ciudadanos, cifra similar al mes anterior. Este alto número de trámites incluye reposiciones y modificaciones de datos.

La producción de credenciales es un contrato millonario, y el INE ha enfatizado que la licitación internacional debe conducirse con total imparcialidad y transparencia. Esto es clave dada la importancia del documento como principal medio de identificación en el país.

Recientemente, el INE aclaró dudas de las empresas interesadas en la licitación, programando una semana para que los concursantes demuestren su capacidad técnica. El fallo se espera para enero de 2026.