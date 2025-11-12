Credenciales vencidas al cierre de 2025 servirán para votar en las elecciones de 2026 en Coahuila

Coahuila
/ 12 noviembre 2025
    Credenciales vencidas al cierre de 2025 servirán para votar en las elecciones de 2026 en Coahuila
    El INE informó que más de 99 millones de ciudadanos cuentan con credencial vigente y podrán ejercer su voto, incluso si su documento vence antes del proceso electoral de 2026. FOTO: CUARTOSCURO

El Instituto Nacional Electoral aseguró que las credenciales con vigencia al 31 de diciembre de 2025 seguirán siendo válidas para participar en las elecciones del próximo año, mientras avanza la licitación internacional para producir nuevos plásticos

Los residentes de Coahuila con credencial de elector vigente al 31 de diciembre podrán votar en las elecciones del próximo año, incluso si no la renuevan, según se confirmó en información oficial del Instituto Nacional Electoral (INE). Esta medida asegura la participación de los ciudadanos en el proceso electoral.

TE PUEDE INTERESAR: México construye el biobanco genético más grande de América Latina

El anuncio se da en el contexto de la producción de credenciales, una licitación internacional que ha captado el interés de varias empresas.

Actualmente, el padrón electoral está integrado por 101 millones 793 mil 306 ciudadanos. De estos, 99 millones 157 mil están inscritos con credencial vigente, lo que demuestra la magnitud de la operación del INE.

En los primeros 10 meses del año, el INE ha entregado 14 millones de credenciales, las cuales representan una parte esencial de sus servicios a la ciudadanía. Se estima que el costo unitario actual es de 60 centavos de dólar.

En solo un mes, el Registro Federal de Electores expidió 1.5 millones de credenciales nuevas en los módulos ciudadanos, cifra similar al mes anterior. Este alto número de trámites incluye reposiciones y modificaciones de datos.

La producción de credenciales es un contrato millonario, y el INE ha enfatizado que la licitación internacional debe conducirse con total imparcialidad y transparencia. Esto es clave dada la importancia del documento como principal medio de identificación en el país.

Recientemente, el INE aclaró dudas de las empresas interesadas en la licitación, programando una semana para que los concursantes demuestren su capacidad técnica. El fallo se espera para enero de 2026.

Temas


Credencial De Elector
Elecciones
Elecciones Coahuila

Localizaciones


Coahuila
Saltillo
México

Organizaciones


INE

true

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

