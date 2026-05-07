Rubén Moreira, diputado federal por Coahuila, exige controles más estrictos por contaminación con plomo en Nuevo León

El legislador denunció que, de acuerdo con reportes sobre emisiones contaminantes, 3 de cada 10 niñas y niños en Nuevo León presentan presencia de plomo en la sangre, situación que calificó como alarmante y prioritaria para las autoridades sanitarias y ambientales.

El diputado federal por Coahuila , Rubén Moreira Valdez, presentó un Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Salud, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y al Gobierno de Nuevo León establecer regulaciones más estrictas sobre el uso de plomo por parte de empresas fabricantes, al advertir afectaciones graves en la salud infantil.

Asimismo, solicitó a la Comisión Permanente exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a fortalecer acciones de inspección, monitoreo, vigilancia y auditoría ambiental para prevenir el manejo inadecuado de sustancias y emisiones atmosféricas que representen riesgos para la población.

Moreira Valdez pidió también que las autoridades estatales colaboren de manera coordinada con las instancias federales para garantizar el cumplimiento de las normas ambientales y de salud pública.

El exgobernador de Coahuila consideró indispensable reforzar la transparencia y la fiscalización mediante auditorías ambientales integrales, así como verificar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y garantizar el acceso ciudadano a información clara y actualizada sobre contaminantes liberados por instalaciones industriales de alto riesgo.

El legislador subrayó además la necesidad de implementar programas permanentes de vigilancia epidemiológica y biomonitoreo en comunidades expuestas, especialmente en niñas, niños y mujeres embarazadas.

“La detección temprana de niveles elevados de plomo en sangre permite intervenir oportunamente y prevenir daños irreversibles. Es fundamental establecer protocolos de atención médica y acompañamiento integral”, señaló.

Rubén Moreira advirtió que la situación actual evidencia la urgencia de actualizar el marco regulatorio aplicable al uso de plomo en procesos industriales, sobre todo en sectores relacionados con productos destinados a la infancia.

“La competitividad económica no puede sostenerse a costa de la salud pública. La actividad industrial debe desarrollarse bajo criterios de sostenibilidad, prevención y responsabilidad ampliada”, afirmó.

Finalmente, el legislador priista sostuvo que la protección de la salud infantil constituye una obligación ineludible del Estado mexicano.