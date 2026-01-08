Cristo de las Noas requiere una integral y profunda restauración: Cronista Jesús Sotomayor

Coahuila
/ 8 enero 2026
    Cristo de las Noas requiere una integral y profunda restauración: Cronista Jesús Sotomayor
    El Cristo de las Noas es considerado un símbolo patrimonial y representativo de Torreón y la Comarca Lagunera. FOTO: CORTESÍA

El obispo Luis Martín Barraza ha confiado la misión de preservar el santuario al padre Víctor Manuel Gómez, rector del recinto, quien ha asumido un nuevo reto: la restauración integral de la escultura y su entorno.

TORREÓN, COAH.- El monumental Cristo de las Noas requiere una restauración integral y profunda. No se trata únicamente de intervenir la escultura principal; el proyecto contempla también la revitalización del entorno, el embellecimiento de los accesos y la modernización de todas las instalaciones afirma el cronista de Torreón, Jesús Sotomayor Garza.

En total, son siete iniciativas que conforman esta ambiciosa propuesta, la cual solo será posible con el respaldo y la participación de toda la comunidad, ya que el presupuesto necesario es considerable y se espera reunirlo mediante donativos voluntarios explicó el sacerdote.

La campaña de recaudación está diseñada para sumar esfuerzos de fieles, empresarios y ciudadanos en general, apelando al significado simbólico y al valor patrimonial que el Cristo representa para la región.

El cronista coincide en que “ahora que se proyecta restaurar el Cristo, debemos entender que la responsabilidad va más allá de la Iglesia. Todos podemos contribuir según nuestras posibilidades, porque este monumento es un símbolo de Torreón y de toda la Comarca Lagunera”.

El complejo del Santuario del Cristo de las Noas no está conformado solo por la majestuosa escultura, sino que incluye un templo, varias capillas dedicadas a Tierra Santa y espacios en honor a distintos santos. Estos elementos han propiciado, a lo largo de los años, una vibrante actividad tanto turística como religiosa.

Durante más de cuarenta años, la imponente escultura del Cristo de las Noas ha sido el emblema indiscutible de Torreón, Coahuila, y de toda la Comarca Lagunera. Hoy, tras más de cuatro décadas desde su construcción, este monumento icónico se encuentra a las puertas de una restauración histórica que busca preservar su grandeza para las futuras generaciones.

$!Jesús Sotomayor Garza, cronista de Torreón.
Jesús Sotomayor Garza, cronista de Torreón. FOTO: SANDRA GÓMEZ

Elevado en la cima del cerro de las Noas, el Cristo puede apreciarse desde casi cualquier rincón de Torreón, consolidándose como uno de los símbolos más representativos del norte de México. Esta majestuosa figura, de 22 metros de altura y levantada con 579 toneladas de concreto armado, fue inaugurada en 1973, materializando así un sueño largamente acariciado que comenzó a gestarse dos décadas antes.

La inspiración para esta obra monumental nació a finales de los años cincuenta, cuando el sacerdote jesuita Manuel Hernández tuvo la visión de colocar una pequeña imagen de Cristo en la cima del cerro, como un símbolo de fe y esperanza para los habitantes de la región. Esta semilla inicial fue retomada en la década siguiente por el padre José Rodríguez Tenorio, quien, con el respaldo del obispo Fernando Romo Gutiérrez y el entusiasmo de la comunidad, logró convertir ese sueño en realidad y dar vida a la escultura que hoy conocemos como el Cristo Rey de las Noas.

Actualmente, el obispo Luis Martín Barraza ha confiado la misión de preservar el santuario al padre Víctor Manuel Gómez, rector del recinto, quien ha asumido un nuevo reto: la restauración integral de la escultura y su entorno.

El padre Gómez ha manifestado su compromiso no solo con la conservación física del monumento, sino también con el fortalecimiento de su valor espiritual y social para la comunidad. Bajo su liderazgo, se busca integrar a distintos sectores de la sociedad en este proyecto, fomentando la participación de fieles, autoridades y empresarios para asegurar que el Cristo de las Noas siga siendo un símbolo vivo de identidad y devoción en la región.

