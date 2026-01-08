Cristo de las Noas requiere una integral y profunda restauración: Cronista Jesús Sotomayor

TORREÓN, COAH.- El monumental Cristo de las Noas requiere una restauración integral y profunda. No se trata únicamente de intervenir la escultura principal; el proyecto contempla también la revitalización del entorno, el embellecimiento de los accesos y la modernización de todas las instalaciones afirma el cronista de Torreón, Jesús Sotomayor Garza.

En total, son siete iniciativas que conforman esta ambiciosa propuesta, la cual solo será posible con el respaldo y la participación de toda la comunidad, ya que el presupuesto necesario es considerable y se espera reunirlo mediante donativos voluntarios explicó el sacerdote.

La campaña de recaudación está diseñada para sumar esfuerzos de fieles, empresarios y ciudadanos en general, apelando al significado simbólico y al valor patrimonial que el Cristo representa para la región.

El cronista coincide en que “ahora que se proyecta restaurar el Cristo, debemos entender que la responsabilidad va más allá de la Iglesia. Todos podemos contribuir según nuestras posibilidades, porque este monumento es un símbolo de Torreón y de toda la Comarca Lagunera”.

El complejo del Santuario del Cristo de las Noas no está conformado solo por la majestuosa escultura, sino que incluye un templo, varias capillas dedicadas a Tierra Santa y espacios en honor a distintos santos. Estos elementos han propiciado, a lo largo de los años, una vibrante actividad tanto turística como religiosa.

Durante más de cuarenta años, la imponente escultura del Cristo de las Noas ha sido el emblema indiscutible de Torreón, Coahuila, y de toda la Comarca Lagunera. Hoy, tras más de cuatro décadas desde su construcción, este monumento icónico se encuentra a las puertas de una restauración histórica que busca preservar su grandeza para las futuras generaciones.