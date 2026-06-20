¿Cuánto se gasta en una reunión por partido de la Selección? En Saltillo, 3 mil pesos promedio

De acuerdo con un recorrido realizado por VANGUARDIA y testimonios de aficionados saltillenses, organizar una reunión para ver los partidos puede representar desde unos cuantos cientos de pesos por persona hasta desembolsos que superan los tres mil pesos por evento, especialmente cuando se trata de encuentros de la Selección Mexicana.

La emoción del Mundial 2026 no solo se refleja en las pantallas y las celebraciones de los aficionados. También se siente en los supermercados, tiendas de conveniencia y restaurantes, donde las compras de carne, cerveza, botanas y bebidas se han convertido en parte esencial de la experiencia futbolera.

Para Héctor Rodríguez, doctor en Administración y consultor con más de dos décadas de experiencia, este fenómeno tiene una explicación emocional.

“Es una ocasión de celebración y eso normalmente hace que el cerebro, por la dopamina que genera esta emoción, se vaya más por la parte emocional que por la racional”, explicó.

El especialista señaló que incluso la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) ha estimado que organizar una reunión para ver partidos del Mundial puede rondar los tres mil pesos en promedio, una cifra que coincide con los gastos reportados por algunos aficionados entrevistados.

DE LA CARNE ASADA A LAS BOTANAS

En Saltillo, donde la carne asada suele ser protagonista de las reuniones familiares, el Mundial se ha convertido en un pretexto adicional para encender el carbón. Alejandro Fuentes, aficionado de 42 años, asegura que cuando juega México la rutina familiar cambia por completo.

“Aquí en Saltillo no te puedes sentar a ver a la Selección sin prender el carbón, es casi ley. Rara vez pedimos pizza; casi siempre es armar la carne asada en el patio de la casa”.

Según relató, una reunión para entre seis y ocho adultos puede representar un gasto de entre 1,500 y 1,800 pesos.

“Y eso cooperando. El kilo de carne para asar buena ya te anda costando unos 250 pesos en Soriana, y ponle que compramos unos tres kilos, más las salchichas para asar, las quesadillas y el carbón”.

A ello se suman las bebidas. “Te compras dos 12-packs de Tecate Light o Dos Equis, y ya se te fueron otros 500 pesos”, añadió.

EL GASTO HORMIGA DEL MUNDIAL

Aunque muchos aficionados consideran estas reuniones parte de la experiencia mundialista, Rodríguez advierte que los pequeños desembolsos pueden acumularse rápidamente.

“Sí bueno, pues otros 200 o 300 pesos, no pasa nada, ¿no? Pues si solo fueran 200 o 300, pero se nos olvida lo que ya gastamos anteriormente y los compromisos que tenemos enfrente”

Mariana Estévez, de 29 años, reconoce que durante el Mundial su presupuesto mensual se ha visto alterado por las reuniones con amigos. “En un mes normal salgo a cenar una o dos veces. Con el Mundial, se junta la salida normal del fin con las dos reuniones de partidos entre semana. El presupuesto del mes se me descontroló por completo, yo creo que sí he gastado unos 1,500 pesos extra”.

La aficionada considera que la emoción juega un papel importante. “Te dejas llevar por el ambiente. Estás en el súper, ves los exhibidores con las papas en oferta, los vasos del Mundial, las camisetas, y dices: ‘ay, llévatelo, hoy juega México’. Te gana la emoción y terminas pagando más de lo que llevabas anotado en la lista”.

CUANDO LA FIESTA SE FINANCIA

Para el especialista, una de las señales más claras de que el gasto se está saliendo de control es cuando las reuniones comienzan a financiarse con crédito. “De tu fondo mundialista o de tu cantidad que tenías destinada para este tipo de eventos [empiezas] a pasar al tarjetazo, sin reflexión”.

Rodríguez advirtió que el problema no es disfrutar del torneo, sino perder de vista los límites financieros. “La fiesta dura un mes, pero si no lo hacemos de forma correcta, la deuda nos va a durar varios meses. Creo que esa es la parte más peligrosa”.