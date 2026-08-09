Cuatro Ciénegas cambia reciclaje por apoyo a las familias

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Coahuila
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    Cuatro Ciénegas cambia reciclaje por apoyo a las familias
    Cuatro Ciénegas impulsa una jornada que combina reciclaje y apoyo a la economía familiar. ARCHIVO

PET, cartón, lámina y aluminio podrán intercambiarse este lunes en la Cancha Municipal

CUATRO CIÉNEGAS.- Reciclar y obtener productos para el hogar será el objetivo este lunes con la puesta en marcha en Cuatro Ciénegas del “Mercado de trueque”, una jornada que busca reducir la cantidad de residuos que llegan a la basura y, al mismo tiempo, representar un beneficio para la economía de las familias.

La actividad se desarrollará de 09:00 a 13:00 horas en la Cancha Municipal, donde los habitantes podrán acudir con materiales reciclables para intercambiarlos por productos de la canasta básica.

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La convocatoria contempla cuatro tipos de materiales: PET, cartón, lámina y aluminio. La dinámica pretende convertir residuos que normalmente terminarían en la basura en materiales aprovechables, mediante una participación directa de los ciudadanos.

El alcalde Víctor Leija invitó a las familias a sumarse a esta iniciativa, que busca fortalecer la cultura del reciclaje y generar conciencia sobre la responsabilidad que existe en el manejo de los desechos. La propuesta también incorpora un componente social al ofrecer productos básicos a cambio del material recuperado.

La jornada cobra relevancia en un contexto en el que el manejo de residuos representa uno de los principales retos ambientales. Datos recientes del INEGI muestran que, entre las unidades económicas que reportan actividades relacionadas con residuos, el manejo de estos materiales ocupa un lugar destacado entre las acciones de protección ambiental.

$!La campaña municipal en Cuatro Ciénegas busca reducir desechos y fortalecer la participación ciudadana.
La campaña municipal en Cuatro Ciénegas busca reducir desechos y fortalecer la participación ciudadana. CORTESÍA

En Cuatro Ciénegas, la estrategia adquiere además una importancia particular por tratarse de un municipio reconocido por su riqueza natural, donde la conservación del entorno forma parte de los principales retos de la comunidad.

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El “Mercado de trueque” plantea así una alternativa sencilla: separar materiales, llevarlos a un punto de acopio y obtener a cambio productos útiles para el hogar.

La invitación está abierta para que este lunes las familias acudan a la Cancha Municipal y aprovechen la jornada, llevando sus materiales reciclables para contribuir al cuidado del entorno y obtener productos de primera necesidad.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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