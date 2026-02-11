Cuatro de cada diez investigadores en Coahuila son mujeres; llaman a fomentar vocaciones científicas en niñas

En Coahuila, cuatro de cada diez integrantes del Sistema Estatal de Investigadores son mujeres.Así lo informó Vanessa Martínez Sosa, coordinadora de Desarrollo Científico del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT), en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

“Tenemos en el Sistema Estatal de Investigadores mil 200 investigadores e investigadoras en activo, de los cuales aproximadamente el 40 por ciento son mujeres. Hace 20 años estábamos como 20-80”, dijo.

La funcionaria explicó que la conmemoración no solo busca reconocer el trabajo científico de las mujeres, sino también alentar a niñas y jóvenes a incursionar en carreras científicas, especialmente en áreas STEM. “Las niñas también se pueden preparar en carreras científicas, que no tengan miedo de estudiar una ingeniería o una carrera de ciencias exactas”, afirmó.

ROMPER ESTEREOTIPOS DESDE CASA

Tanto Martínez Sosa como la regidora Lucía del Carmen Dávila Flores, presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Cabildo de Saltillo, coincidieron en que el principal desafío sigue estando en el entorno familiar.

“Es bien importante que las familias reconozcan que el talento está presente por igual en niños y niñas. Todos, si lo desean, pueden seguir una carrera en ciencia”, expresó la coordinadora del COECYT.

Por su parte, Dávila Flores sostuvo que aún persisten estigmas en torno a ciertas profesiones. “Tenemos ya muy estigmatizado que las carreras de ingenierías mecánicas, eléctricas son solo para hombres y no han dejado que las niñas prueben”, comentó.

La regidora hizo un llamado directo a madres, padres y tutores. “Es un llamado para la familia, muchas veces para las mamás, los papás, los tíos, que si ven que tienen esas iniciativas, las fomenten y no se las trunquen”, dijo.

Ambas coincidieron en que el objetivo no es excluir a los hombres, sino ampliar oportunidades. “La ciencia es para todos y todos podemos contribuir a desarrollar una sociedad científicamente culta”, apuntó Martínez Sosa.

MÁS MUJERES, MÁS PROYECTOS

El avance, indicaron, no solo se refleja en participación, sino en resultados. De acuerdo con Martínez Sosa, cada vez más investigadoras en Coahuila obtienen recursos para desarrollar proyectos científicos y tecnológicos de alto nivel.

“Las niñas y las mujeres se están incorporando y están triunfando. Entran más mujeres a las convocatorias y entran a ganar”, dijo.

Explicó que parte de ese desempeño tiene que ver con el cumplimiento estricto de los requisitos técnicos. “Si la convocatoria les pide 20 requisitos, los 20 requisitos los cumplen con el mejor detalle”, sostuvo.

En el ámbito municipal, Dávila Flores mencionó tres proyectos financiados a través del Fondo de Ciencia y Tecnología (FONCYT), donde mujeres encabezan investigaciones.

Uno de ellos es el Huerto Urbano, desarrollado por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, donde participa una doctora y una mujer es responsable dentro del municipio. Otro proyecto aborda el tema de microplásticos y fue ganado por el Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA), cuya directora es mujer. El tercero consiste en una aplicación para analizar el trazo y dinámica de ciclovías en la ciudad, propuesta de la Facultad de Física de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Cada proyecto recibió 250 mil pesos tras un proceso de evaluación técnica. “Hay becas, hay programas dentro del COECYT que te pueden ir apoyando. Es depende de la evaluación del proyecto, pero sí hay muchas mujeres que están trabajando”, afirmó la regidora.

ACOMPAÑAMIENTO Y CORRESPONSABILIDAD

Además de impulsar vocaciones desde la infancia, Dávila Flores subrayó la necesidad de acompañar a las mujeres que ya se desarrollan profesionalmente.

“Tiene que ser la mujer la que cuide a la persona y por qué todos tenemos la misma responsabilidad dentro de un círculo familiar. Entonces tenemos que apoyar a esas mujeres que sobresalen desde cualquier edad”, expresó.

Señaló que la carga de responsabilidades familiares suele frenar el crecimiento profesional, por lo que insistió en promover una corresponsabilidad real dentro del hogar.