¡Cuidado con el Buen Fin! Tasas de interés de hasta 80% y riesgo de gastar aguinaldo

Ante la llegada del Buen Fin, el experto financiero Marcelo Lara Saucedo, columnista de VANGUARDIA y expresidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Coahuila Sureste, hizo un llamado a la cautela en el uso del crédito y ofreció recomendaciones para aprovechar de forma responsable las ofertas y el aguinaldo.

Lara Saucedo recordó que, si bien la tarjeta de crédito es un instrumento de consumo cotidiano, el crédito en México es “caro”, con altas tasas de interés.

“El crédito de consumo es caro, es decir, la tasa de interés es alta, está por arriba del 40, 60, 70 hasta 80 por ciento”, dijo Lara Saucedo, por lo que advirtió la precaución sobre su uso.

Destacó la importancia de estar pendiente de la fecha de corte y la fecha de pago para evitar el efecto de “bola de nieve” de la deuda. Asimismo, recomendó que los bienes adquiridos con tarjeta sean “duraderos”, ya que es cuando se puede aprovechar más el crédito.

En caso de no poder cubrir el total del consumo, el experto recomienda hacer el pago mínimo para no afectar el historial crediticio en el Buró de Crédito y evitar que la deuda se vuelva impagable. “Puede ser una guillotina para tus ingresos,” advirtió sobre el crédito fácil.

Sobre las compras a meses sin intereses, Lara Saucedo aconsejó tener “mucho cuidado”, pues aunque parezcan abonos pequeños, en conjunto pueden representar “algo pesado”.

Además, alertó sobre la pérdida del beneficio: “El esquema de meses sin intereses se pierde en el momento en que dejas de pagar algún mes de lo pactado; prácticamente ahí se rompe la promoción”.

Finalmente, aconsejó no usar más del 60 por ciento del límite de crédito otorgado y que el pago mensual de deudas no exceda más del 50% de tus ingresos mensuales.

Lara Saucedo fue enfático en lo que no se debe comprar a crédito o a meses sin intereses: “Lo que sí de plano no deberías consumir con la tarjeta ni a meses, por ejemplo, son bienes que son de muy poca duración, como ropa, calzado o despensa”.

Explicó que no es recomendable sacar estos artículos “a 18 meses cuando realmente la prenda o el calzado ya dejó de tener un uso y lo sigues debiendo”.

Lara Saucedo apuntó que, según las estadísticas de 15 años del Buen Fin, la gente utiliza la tarjeta para adquirir bienes más duraderos como pantallas, celulares, electrónicos, mantenimiento de casa o coches.

PANDEMIA CAMBIÓ USO DEL AGUINALDO

Respecto al aguinaldo, que muchas empresas adelantan para el Buen Fin, Lara Saucedo señaló que tras la pandemia, la prioridad de consumo ha cambiado, y mucha gente “ahorra más el aguinaldo”.

Expuso que en los últimos años lo utiliza para otro tipo de inversiones, como abonos a afore, créditos hipotecarios o capital de deuda de los automóviles.

El experto calificó al aguinaldo como “un tema muy sagrado. Es la prestación reina de todo trabajador”.

Para quienes decidan usar el aguinaldo en compras, la clave es la planeación. El columnista recomendó: comparar precios y tener claras las compras sin estar buscando solamente las ofertas.

La recomendación ideal del experto es destinar solo una porción a las compras: “Lo ideal es un 30 por ciento del aguinaldo usarlo en el consumo del Buen Fin o de los regalos navideños, y un 70 por ciento, sin lugar a dudas, se tendrá que ir al ahorro o a inversiones de otro tipo”.