Cumplen obreros de AHMSA cuatro semanas sin sueldo; no hay dinero: directivos

MONCLOVA, COAH.- Este jueves se cumplen cuatro semanas de que la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) no ha pagado este mismo número de salarios a cerca de 8 mil obreros sindicalizados que laboran en plantas siderúrgicas 1 y 2 de Monclova y las minas de hierro y de carbón instaladas en la Región Carbonífera del estado.

La situación cada día se vuelve más complicada para los trabajadores, quienes han recurrido a ingresar a otras empresas, otros trabajos informales o a emprender negocios, afirmó Ismael Leija, secretario general del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos.

““Muchos de ellos han optado por buscar otros trabajos u otros ingresos”, señaló al aceptar que se les están brindando permisos a los obreros para poder realizar otros trabajos sin perder sus prestaciones y antigüedad

“No nos dicen absolutamente nada, no salen de que no hay dinero y no hay dinero, caray ya nos manifestamos, ya hicimos bronca en la empresa la verdad ya no sabemos ni qué hacer” expresó el líder sindical.

Sostuvo que los directivos desconocen el rumbo de la empresa, ellos indican que son los accionistas quienes están en negociaciones de una supuesta venta los que están entablando el tema de la acerera, sin embargo no informan cuándo podría reactivarse, cuando podrían pagar salarios y prestaciones a los trabajadores, situación que ha creado una incertidumbre en todo el personal de la empresa.

“Esta situación ya rebasó los niveles de los directivos de Altos Hornos, yo los veo que a veces no saben ni qué decir, por eso busco irnos hasta arriba, tengo planeado la próxima semana ir a buscar a Alonso Ancira hasta San Antonio, no yo solo, llevarme a algunos funcionarios sindicales pero también trabajadores”, dijo.

El líder sindical afirmó que constantemente hace llamadas y deja mensajes al “Rey del Acero”, con quien antes de esta crisis mantenía una comunicación directa, en tanto se busca en los próximos días ir a su residencia en San Antonio Texas, para exigirle les dé la cara y anuncie que pasará con la industria y los miles de trabajadores que dependen de ella.

“Que ya se dejen de caprichos de políticas de coraje, ya que arreglen esta situación”, manifestó al referirse a Ancira Elizondo y así mismo al Gobierno Federal, con quien se tiene la problemática que ha llevado a la empresa a esta situación.