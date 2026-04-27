Dan dos meses más a Fiscalía para investigación contra Tania Flores

La determinación se tomó durante una audiencia virtual, en la que se avaló la solicitud del Ministerio Público dentro de la causa penal 1119/2025.

Un juez de control aprobó un plazo de dos meses más de investigación en el caso en contra de la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, acusada por la Fiscalía Anticorrupción del delito de ejercicio abusivo de funciones.

Esta solicitud fue promovida por la agencia del ministerio público, quien señaló a la exalcaldesa por el delito de ejercicio abusivo de funciones en modalidad de asignación ilegal de obra pública o contratos de obra pública.

Fue desde diciembre pasado, cuando la Fiscalía Anticorrupción comunicó que esta investigación tiene origen en los informes de la Auditoría Superior del Estado, donde se resalta que la administración de Flores Guerra no cumplió con los requisitos establecidos para realizar al menos un contrato para ejercer el presupuesto en el municipio carbonífero, donde Flores Guerra concluyó como alcaldesa el pasado 2024.

En la indagatoria se refiere que podrían estar involucrados alrededor de 200 millones de pesos en contrataciones que presuntamente no se apegaron a lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos.

La exalcaldesa ha señalado que, como ocurre con otros ayuntamientos al ser observados, se presentó un dictamen de excepción ante la Auditoría Superior del Estado para justificar y subsanar las irregularidades detectadas; sin embargo, aseguró que dicho documento no fue considerado.