Dan dos meses más a Fiscalía para investigación contra Tania Flores

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Coahuila
/ 27 abril 2026
    Dan dos meses más a Fiscalía para investigación contra Tania Flores
    Flores es señalada por diversas irregularidades en contratos durante su administración municipal. HÉCTOR GARCÍA

La exalcaldesa de Múzquiz es acusada de ejercicio abusivo de funciones

Un juez de control aprobó un plazo de dos meses más de investigación en el caso en contra de la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, acusada por la Fiscalía Anticorrupción del delito de ejercicio abusivo de funciones.

La determinación se tomó durante una audiencia virtual, en la que se avaló la solicitud del Ministerio Público dentro de la causa penal 1119/2025.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/tania-flores-acude-a-audiencia-de-vinculacion-en-saltillo-por-presunto-delito-de-corrupcion-EH18683700

Esta solicitud fue promovida por la agencia del ministerio público, quien señaló a la exalcaldesa por el delito de ejercicio abusivo de funciones en modalidad de asignación ilegal de obra pública o contratos de obra pública.

Fue desde diciembre pasado, cuando la Fiscalía Anticorrupción comunicó que esta investigación tiene origen en los informes de la Auditoría Superior del Estado, donde se resalta que la administración de Flores Guerra no cumplió con los requisitos establecidos para realizar al menos un contrato para ejercer el presupuesto en el municipio carbonífero, donde Flores Guerra concluyó como alcaldesa el pasado 2024.

En la indagatoria se refiere que podrían estar involucrados alrededor de 200 millones de pesos en contrataciones que presuntamente no se apegaron a lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos.

La exalcaldesa ha señalado que, como ocurre con otros ayuntamientos al ser observados, se presentó un dictamen de excepción ante la Auditoría Superior del Estado para justificar y subsanar las irregularidades detectadas; sin embargo, aseguró que dicho documento no fue considerado.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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