Daño en motores de bombas provoca cortes de agua en Acuña, Coahuila

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    Daño en motores de bombas provoca cortes de agua en Acuña, Coahuila
    Aunque otras bombas continúan funcionando, disminuyó la capacidad de captación y producción de agua potable. ESPECIAL

Los equipos afectados son necesarios para extraer agua del Río Bravo

ACUÑA, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Acuña informó que durante los próximos días se registrarán interrupciones temporales en el suministro de agua potable debido a daños simultáneos en dos motores de las bombas de captación del Cárcamo La Amistad.

De acuerdo con el organismo, los equipos afectados son fundamentales para extraer agua del Río Bravo y abastecer a la Planta Potabilizadora II. Aunque otras bombas continúan en funcionamiento, la falla de los dos motores redujo temporalmente la capacidad de captación y producción de agua potable.

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Ante esta situación, SIMAS Acuña señaló que será necesario realizar cortes temporales del servicio en distintos horarios y sectores de la ciudad mientras se llevan a cabo las reparaciones.

Los motores ya fueron enviados a un taller especializado y se estima que los trabajos tendrán una duración de entre cuatro y cinco días hábiles.

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El organismo indicó que su personal trabaja para restablecer la capacidad normal de operación en el menor tiempo posible y que se informará oportunamente sobre cualquier actualización, así como de los sectores que puedan registrar afectaciones.

SIMAS Acuña pidió a la población hacer un uso responsable del agua durante el periodo de reparación y agradeció la comprensión ante las molestias que puedan generar las interrupciones temporales del servicio.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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