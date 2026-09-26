Daño en motores de bombas provoca cortes de agua en Acuña, Coahuila

ACUÑA, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Acuña informó que durante los próximos días se registrarán interrupciones temporales en el suministro de agua potable debido a daños simultáneos en dos motores de las bombas de captación del Cárcamo La Amistad. De acuerdo con el organismo, los equipos afectados son fundamentales para extraer agua del Río Bravo y abastecer a la Planta Potabilizadora II. Aunque otras bombas continúan en funcionamiento, la falla de los dos motores redujo temporalmente la capacidad de captación y producción de agua potable.

Ante esta situación, SIMAS Acuña señaló que será necesario realizar cortes temporales del servicio en distintos horarios y sectores de la ciudad mientras se llevan a cabo las reparaciones. Los motores ya fueron enviados a un taller especializado y se estima que los trabajos tendrán una duración de entre cuatro y cinco días hábiles.

El organismo indicó que su personal trabaja para restablecer la capacidad normal de operación en el menor tiempo posible y que se informará oportunamente sobre cualquier actualización, así como de los sectores que puedan registrar afectaciones. SIMAS Acuña pidió a la población hacer un uso responsable del agua durante el periodo de reparación y agradeció la comprensión ante las molestias que puedan generar las interrupciones temporales del servicio.

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