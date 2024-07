De cómo renacerán en Saltillo aquellos días de gloria de un viejo mesón

Saltillo tuvo varios mesones importantes que servían como lugares de hospedaje y comercio para los peregrinos. Uno de los principales mesones del siglo 19 fue el Mesón del Huizache , ubicado en la antigua calle del Huizache, hoy calle Morelos . Una vieja publicación lo ubicaba en la calle 1a. de Morelos No. 17 , es decir entre la calle Juárez y Ramos Arizpe. Por años fue regenteado por el señor Esteban Múzquiz. Este mesón fue conocido por su ambiente rústico y hospitalario, ofrecía servicios básicos como comida, alojamiento y pienso para caballos y animales de carga. Además, servía como punto de encuentro social y comercial, donde se intercambiaban noticias y mercancías.

El Instituto de Antropología e Historia, a través de la Dirección de Monumentos Históricos, realizó hace varios años un catálogo de bienes inmuebles de la ciudad, el edificio en mención recibió el número de ficha 0245, en ella se aprecia un levantamiento de la vieja casona y describe parte de los materiales de su construcción, número de piezas, fecha estimada de construcción, etc.

Al pasar por la esquina de Ramos Arizpe y Morelos , la belleza del edificio no pasa inadvertida. Despierta preguntas para los transeúntes, al levantar la vista se aprecian los muros del segundo piso que se quedaron a la mitad. A lo largo de los años, el edificio ha tenido diversas vocaciones, casa habitación, cuartel, mesón, hasta se habla que congregó una orden religiosa.

El rescate de la casa no solo representa la arquitectura histórica de la región, sino también la artesanía y el ingenio de sus constructores, de igual manera está presente el sello de trabajadores, restauradores, arquitectos que supieron integrar perfectamente la belleza natural de los materiales y dar funcionalidad, por otra parte, están miles de horas hombre, la dedicación y cuidado en cada detalle y el gran capital invertido para revivir la gloria de esta joya arquitectónica.

Por muchos años, con mucha paciencia, buen gusto y apego a las normas del INAH, se ha llevado a cabo una extensa labor de rescate, restauración y adecuación de los espacios por parte de la familia Castilla Galindo. Hace unos días tuve la oportunidad de platicar con la señora Diana Galindo, viuda de Castilla , quien es la artífice de este colosal proyecto. Me mostró los avances de la restauración del valioso edificio decimonónico, lleno de rica historia en su haber.

El dueño vino a darnos una asesoría, las ideas finalmente no fueron de nuestro agrado, luego Armando siguió investigando, empezó a raspar las paredes con un bisturí para descubrir las varias capas de pintura y por esos días de enero del año 2000, Armando falleció.

A los pocos días me dijo Armando, te compré la casa, empezamos a platicar sobre qué podíamos hacer en la casa. En ese tiempo coincidió que habíamos entregado la Casa Purcell, donde funcionó por un tiempo el Centro Cultural VANGUARDIA, pensamos que en uno de los salones de la casa se podían albergar salas de exposición o poner algunas tiendas tipo Bazar del Sábado de la Ciudad de México, después a Armando se le ocurrió hacer un hotel, como uno que visitamos en San Miguel de Allende.

“En 1999 vivíamos en la calzada Antonio Narro. Para hacer un poco de ejercicio me iba caminando a la Alianza Francesa donde tomaba clases de francés, cierto día, al pasar por la casa, me llamó la atención un anuncio muy informal, estaba escrito con crayola que decía: SE VENDE, al llegar a mi casa le comenté a mi esposo Armando, fíjate que están vendiendo la casa frente donde yo nací, era la casa de mi amiguita Tere Cárdenas y hasta ahí quedó la plática.

El espacio que ellos habitaban era solo una tercera parte de la casa, donde podían acceder tanto por la calle de Morelos y Ramos, en la misma propiedad también vivía una familia de origen libanés cuyo apellido no recuerdo y en el otro tercio la señora Esperanza Rodríguez viuda de don Ramón Cárdenas, sus hijas María Elena, María Guadalupe, y Ramón, cuya entrada era solo por la calle Morelos.

“La casa me trae muchos recuerdos, porque yo vivía en la casa que está en contra esquina de Ramos y Morelos, en esta casa vivía el ingeniero José Cárdenas Valdés y su esposa Carmen Acosta, hicimos cierta amistad con sus hijos Martha, José y Teresa, posteriormente nació Armando.

La muerte de mi esposo fue una sacudida tremenda, había que resolver muchas cosas urgentes, el proyecto del hotel se quedó en la lista de espera. Después de varios años retomé el asunto, platiqué con el arquitecto Ramos Duque, que en paz descanse, me dio varias ideas de cómo hacer el hotel, vimos que la casa no tenía estacionamiento, se dio la oportunidad de comprar el terreno anexo a la calle de Ramos y con la idea de crecer el número de cuartos, adquirimos la casa contigua que perteneció a la familia Villanueva, la última dueña; Susana Farías, me la vendió.

De manera natural y poco a poco fueron saliendo las cosas. Vimos que las habitaciones no eran muy grandes y no queríamos llenarlas con muchos muebles porque se iban a ver muy saturadas, siempre se pensó en que fuera algo muy norestense, muy propio de nosotros”.

¿Quiénes han participado en el proceso de remodelación y restauración del inmueble?

“El primero al frente de los trabajos fue el arquitecto Alberto Ramos Duque, el arquitecto Fernando de la Peña restauró una de las habitaciones y al morir Ramos Duque me recomendaron a otro arquitecto originario de Torreón, Luis González Díaz de León, quien hizo muchas de las propuestas de remodelación y restauración.

De igual manera el arquitecto Juan Antonio Espinosa Santana, quien trabaja para nosotros y por su experiencia en el ramo hotelero, ha jugado un papel importante en los trabajos de restauración”.

¿Qué representa para la ciudad este proyecto?

Diana toma un ligero suspiro y con emoción responde: “Es un regalo para Saltillo, la ciudad merece tener este digno lugar, para nosotros es un orgullo, todo esto no habría sido posible sin el talento y entrega de los extraordinarios trabajadores y el apoyo de mis hijos. Como un homenaje a los trabajadores dedicaremos un espacio donde se exhibirán fotografías de los trabajadores que participaron en el proyecto”.