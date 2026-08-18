De niña soñaba con ser asistente médica; 25 años después, Lili atiende a pacientes del IMSS en Ramos Arizpe

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Coahuila
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    De niña soñaba con ser asistente médica; 25 años después, Lili atiende a pacientes del IMSS en Ramos Arizpe
    Pacientes de la unidad han reconocido la atención de Liliana a través del programa Trato Digno del IMSS. CORTESÍA

Pacientes y compañeras de Liliana Beltrán destacan la empatía y disposición con las que los recibe cada día en la UMF No. 88

RAMOS ARIZPE, COAH.- Cuando era niña, Liliana Beltrán acompañaba a su mamá a las consultas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Mientras esperaba, algo llamaba especialmente su atención: las asistentes médicas que recibían y orientaban a los pacientes.

“Me llamaba mucho la atención las muchachas cuando atendían a la gente, entonces yo decía: ‘Yo quiero ser como ellas’”, recordó.

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Hoy, Lili, como la conocen pacientes y compañeros, suma 25 años de trayectoria como asistente médica. Desde hace una década trabaja en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 88 de Ramos Arizpe, actualmente en las áreas de Estomatología y CADIMSS.

Su jornada comienza recibiendo a quienes esperan consulta. Los llama para pesarlos y medirlos antes de pasar con el médico y, cuando salen, los orienta para dar seguimiento a las indicaciones que recibieron.

Para ella, una parte importante de su trabajo ocurre precisamente en ese contacto cotidiano.

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Entre sus labores cotidianas, Lili recibe a los pacientes, registra peso y talla y los orienta antes y después de la consulta. CORTESÍA

“La empatía y las ganas de trabajar son las principales habilidades que debe tener una asistente médica”, señaló al explicar que procura escuchar a quienes llegan a solicitar atención y comprender el motivo por el que acuden a consulta.

Su manera de hacerlo parte de acciones sencillas: saludar, mirar a las personas a los ojos y prestar atención mientras explican qué necesitan.

Ese trato también ha sido percibido por quienes acuden a la unidad. “Lili es muy buena persona, siempre los ayuda y siempre tiene una sonrisa”, expresó María de Jesús, paciente de CADIMSS. Bernardo, otro derechohabiente, coincidió con ella.

UNA TRAYECTORIA DE 25 AÑOS

Antes de llegar a la UMF No. 88, Liliana trabajó en la UMF No. 3 de Ramos Arizpe, así como en la UMF No. 70 y el Hospital General de Zona No. 2 de Saltillo.

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ara Liliana, escuchar y mirar a los pacientes a los ojos forma parte de la empatía que busca mantener durante la atención. CORTESÍA

Mayra Montelongo, doctora del área de Estomatología y compañera suya desde hace nueve años, ha compartido con ella buena parte de esa trayectoria. Con el paso del tiempo, además del vínculo laboral, ambas desarrollaron una amistad.

Juana López, del CADIMSS, describió a Lili como su “mano derecha” y destacó su responsabilidad, puntualidad y disposición para atender a los derechohabientes.

Los 25 años de trabajo también han transcurrido entre momentos difíciles. Hace siete años, Liliana perdió a su hijo y posteriormente se reincorporó a sus labores en el Instituto.

De acuerdo con el IMSS, su desempeño ha sido reconocido en distintas ocasiones. También ha recibido muestras de agradecimiento de pacientes mediante el programa Trato Digno, en el que los derechohabientes pueden reconocer al personal por la atención recibida.

Un cuarto de siglo después de aquellas visitas al Seguro Social junto a su madre, Liliana terminó ocupando el lugar de aquellas trabajadoras que observaba cuando era niña.

“Para mí, portar el uniforme IMSS es un gran orgullo”, expresó.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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