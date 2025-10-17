Declaran culpables a tres encargados del anexo en Ramos Arizpe por homicidio calificado

Tres de los cinco encargados del centro de rehabilitación “El Rostro de Jesús” fueron declarados culpables este jueves por un juez del Centro de Justicia Penal de Saltillo, tras comprobarse su responsabilidad en el delito de homicidio calificado con ventaja y brutal ferocidad en agravio de un interno.

El caso se enmarca dentro de la causa penal 917/2023, que desde el año pasado había generado indignación por las condiciones de maltrato dentro del anexo.

Los ahora sentenciados son Alberto Alejandro Bragado García, director del establecimiento y quien se hacía llamar “Delta 1”; Roberto Carlos Lobato Cedillo, identificado como “Delta 2”; y Juan Manuel Jasso Saavedra, conocido como “Delta 4”. Por su parte, Juan Carlos N. y Christian Eduardo N. fueron absueltos al no encontrarse elementos suficientes que acreditaran su participación directa en los hechos ocurridos en febrero de 2023.

Durante la audiencia, el juez relator Luis Guillermo Elizondo Benavides hizo un recuento detallado de las pruebas recabadas. Según el expediente, la víctima, Nicolás Misael Silva, fue internado en el anexo “El Rostro de Jesús”, ubicado en la calle Aguascalientes 565 del Parque Industrial Santa María, en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila. Apenas ingresó, comenzó a ser víctima de agresiones físicas bajo el pretexto de recibir una supuesta “bienvenida” por parte de los encargados.

De acuerdo con 12 testimonios, el joven fue desnudado, mojado, sometido a descargas eléctricas en los genitales y golpeado en diversas partes del cuerpo. Posteriormente, lo ataron de pies y manos y lo colgaron de un tubo de acero en posición invertida durante más de una hora, tiempo en el que continuaron las agresiones.Los testigos identificaron a los agresores como “Los Deltas”, un grupo de internos con jerarquía que fungían como padrinos o encargados de “disciplinar” a los nuevos ingresos.

Entre ellos estaban el director del centro y sus colaboradores, quienes utilizaron un bate de béisbol y una tabla para golpearlo, además de provocarle heridas con una chicharra eléctrica. Otros internos narraron que las agresiones ocurrieron alrededor de las 14:00 horas, y que Nicolás fue visto visiblemente afectado durante los días siguientes.

El 24 de febrero, en el marco del evento del Día de la Bandera organizado dentro del anexo, la víctima se mostraba abatida y con signos evidentes de dolor.

Ese mismo día, según los testimonios, fue castigado nuevamente por Alberto Alejandro, quien ordenó colgarlo otra vez del tubo de acero y golpearlo hasta que perdió el conocimiento.

Dos días después, el 26 de febrero, ocurrió la tercera y más violenta agresión, perpetrada por los mismos tres implicados. Al notar que el joven no reaccionaba, los encargados decidieron trasladarlo a la Clínica 33 del IMSS, situada a unos 10 kilómetros del lugar.

Una doctora de guardia declaró que varias personas ingresaron sin autorización al área de urgencias, depositaron el cuerpo en una camilla y se retiraron sin dar explicaciones.

El dictamen forense reveló que Nicolás presentaba 21 heridas traumáticas y 21 hematomas distribuidos por todo el cuerpo. La médico legista María del Consuelo Mares concluyó que la causa de muerte fue una tromboembolia pulmonar secundaria a los múltiples golpes contusos que recibió.

Tras varias horas de exposición de pruebas y testimonios, la audiencia concluyó alrededor de las 3:30 de la tarde. La presidenta de sala notificó que la individualización de la sentencia para los tres culpables se llevará a cabo este viernes a las 10:00 de la mañana, cuando se definirá la pena correspondiente.