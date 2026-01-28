Definirá IEC solicitud para ampliación de presupuesto este jueves

Este jueves, las consejerías del Instituto Electoral de Coahuila definirán los detalles para realizar una solicitud de ampliación presupuestal dirigida a la Secretaría de Finanzas, con el fin de realizar sin afectaciones el plan de trabajo proyectado para el año electoral 2026.

Fue en la sesión del pasado 14 de enero, cuando el Consejo General del IEC aprobó con una serie de votos concurrentes, la asignación presupuestal que le aprobó el Congreso del Estado en el pasado diciembre.

Dicho proyecto, recibió los votos concurrentes toda vez que el presupuesto aprobado para ejercerse en este año, contenía una disminución de 109 millones de pesos, de lo que se había expuesto en el anteproyecto.

Con eso, el IEC quedó con un presupuesto de 500 millones de pesos para la realización de las elecciones que renovarán al Congreso del Estado, de los cuales, al menos el 50 por ciento serán trasladados a los partidos políticos para actividades ordinarias, específicas y de campaña.

Ante la noticia, los consejeros manifestaron su inconformidad, advirtiendo que si el presupuesto permanecía con esa directriz, se pondrían en riesgo actividades entre las que estan la inclusión y promoción del voto, participación ciudadana, inclusión de grupos vulnerables, organización entre otras.

Luego de 14 días, las consejerías definirán la propuesta que entregarán a la Secretaría de Finanzas, que, de acuerdo con fuentes internas, tendría un ajuste aplicado desde las consejerías para no solicitar los 109 millones de pesos restantes; sin embargo, formalmente, la situación será definida este jueves.