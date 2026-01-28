Definirá IEC solicitud para ampliación de presupuesto este jueves

Coahuila
/ 28 enero 2026
    Definirá IEC solicitud para ampliación de presupuesto este jueves
    Las consejerías del Instituto Electoral de Coahuila analizarán el ajuste presupuestal necesario para asegurar la organización, inclusión y participación ciudadana en las elecciones de 2026. FOTO: VANGUARDIA

Este jueves, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila definirá los términos de la solicitud de ampliación presupuestal

Este jueves, las consejerías del Instituto Electoral de Coahuila definirán los detalles para realizar una solicitud de ampliación presupuestal dirigida a la Secretaría de Finanzas, con el fin de realizar sin afectaciones el plan de trabajo proyectado para el año electoral 2026.

Fue en la sesión del pasado 14 de enero, cuando el Consejo General del IEC aprobó con una serie de votos concurrentes, la asignación presupuestal que le aprobó el Congreso del Estado en el pasado diciembre.

Dicho proyecto, recibió los votos concurrentes toda vez que el presupuesto aprobado para ejercerse en este año, contenía una disminución de 109 millones de pesos, de lo que se había expuesto en el anteproyecto.

Con eso, el IEC quedó con un presupuesto de 500 millones de pesos para la realización de las elecciones que renovarán al Congreso del Estado, de los cuales, al menos el 50 por ciento serán trasladados a los partidos políticos para actividades ordinarias, específicas y de campaña.

Ante la noticia, los consejeros manifestaron su inconformidad, advirtiendo que si el presupuesto permanecía con esa directriz, se pondrían en riesgo actividades entre las que estan la inclusión y promoción del voto, participación ciudadana, inclusión de grupos vulnerables, organización entre otras.

Luego de 14 días, las consejerías definirán la propuesta que entregarán a la Secretaría de Finanzas, que, de acuerdo con fuentes internas, tendría un ajuste aplicado desde las consejerías para no solicitar los 109 millones de pesos restantes; sin embargo, formalmente, la situación será definida este jueves.

Temas


Elecciones
Presupuesto
Voto

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


IEC
CONGRESO DE COAHUILA

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

