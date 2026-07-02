Dejan recortes de personal a más de ocho mil personas sin empleo en Coahuila; incrementaron en 43%

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Coahuila
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    Dejan recortes de personal a más de ocho mil personas sin empleo en Coahuila; incrementaron en 43%
    Los recortes de personal son una medida utilizada por empresas para reducir costos laborales. ESPECIAL

El número de casos es el más alto registrado en Coahuila desde 202

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló que en Coahuila continúa en aumento el número de personas que pierden su empleo debido a recortes de personal.

De acuerdo con los resultados correspondientes al primer trimestre del año, entre enero y marzo se registraron 8 mil 85 casos de trabajadores que dejaron su empleo por esta causa en la entidad.

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Este tipo de movimientos laborales que dejan sin trabajo a miles de personas en México y el mundo, son cambios que realizan las empresas o instituciones, para acortar plazas y ahorrar costos generados por el recurso humano.

Según los datos, este indicador incrementó en 43 por ciento en Coahuila en comparación con el año pasado, cuando en el mismo trimestre se registraron 5 mil 624 casos.

Aunque este no es un despido por conducta, de igual forma debe contener el acceso a liquidación y otro tipo de prestaciones.

Los datos históricos muestran que desde 2021 no se registraba un nivel tan elevado de recortes de personal en Coahuila. Ese año se reportaron ocho mil 521 casos, en un contexto marcado por la recuperación posterior a la pandemia de COVID-19. Posteriormente, la cifra descendió a seis mil 488 en 2022, dos mil 925 en 2023 y dos mil 611 en 2024, antes del repunte observado en el presente año.

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En el contexto nacional, Coahuila ocupa el sexto lugar en todo el país de personas trabajadoras afectadas por recortes de personal durante el periodo de referencia.

Las entidades que registran cifras superiores son Ciudad de México, con 17 mil 117 casos; Estado de México, con 13 mil 918; Veracruz, con 10 mil 687; Jalisco, con nueve mil 814, y Baja California, con nueve mil 301.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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