Dejan recortes de personal a más de ocho mil personas sin empleo en Coahuila; incrementaron en 43%

De acuerdo con los resultados correspondientes al primer trimestre del año, entre enero y marzo se registraron 8 mil 85 casos de trabajadores que dejaron su empleo por esta causa en la entidad.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló que en Coahuila continúa en aumento el número de personas que pierden su empleo debido a recortes de personal.

Este tipo de movimientos laborales que dejan sin trabajo a miles de personas en México y el mundo, son cambios que realizan las empresas o instituciones, para acortar plazas y ahorrar costos generados por el recurso humano.

Según los datos, este indicador incrementó en 43 por ciento en Coahuila en comparación con el año pasado, cuando en el mismo trimestre se registraron 5 mil 624 casos.

Aunque este no es un despido por conducta, de igual forma debe contener el acceso a liquidación y otro tipo de prestaciones.

Los datos históricos muestran que desde 2021 no se registraba un nivel tan elevado de recortes de personal en Coahuila. Ese año se reportaron ocho mil 521 casos, en un contexto marcado por la recuperación posterior a la pandemia de COVID-19. Posteriormente, la cifra descendió a seis mil 488 en 2022, dos mil 925 en 2023 y dos mil 611 en 2024, antes del repunte observado en el presente año.