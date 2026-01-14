Fiscalía de Nuevo León: podría haber sanciones contra quienes acusaron falsamente al director de VANGUARDIA

Fiscalía de Nuevo León: podría haber sanciones contra quienes acusaron falsamente al director de VANGUARDIA

Aracely Chantaka
por Aracely Chantaka

El fiscal Javier Flores Saldívar dijo que su dependencia posiblemente esté conforme con la definición del juez del pasado sábado

Coahuila
/ 14 enero 2026
COMPARTIR

MONTERREY, NL.- La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León advirtió que las personas que acusaron falsamente de fraude al director general de VANGUARDIA, Armando Castilla, podrían ser acreedoras a sanciones por parte de la autoridad.

En entrevista con medios de comunicación, el fiscal general del estado, Javier Flores Saldívar, se refirió al caso y explicó que la ley contempla castigos para quienes proporcionan información falsa a la autoridad.

TE ´PUEDE INTERESAR: Aparecen mismos personajes en ‘despojo’ a la Sociedad Manuel Acuña...y en caso VANGUARDIA

Cuestionado sobre la posibilidad de fincar responsabilidades por la detención, el fiscal respondió: “Hay hechos sancionados para quien informe hechos falsos a la autoridad”.

TE ´PUEDE INTERESAR: ‘Fue una arbitrariedad judicial’: Arturo Reveles, presidente de Canacintra Sureste sobre caso fabricado contra Armando Castilla, director de VANGUARDIA

Armando Castilla fue detenido el viernes pasado en Monterrey, en un operativo considerado desproporcionado, ejecutado por elementos de la Fiscalía General de Justicia en coordinación con la Guardia Nacional, por el presunto delito de fraude.

TE ´PUEDE INTERESAR: Legisladores denuncian persecución política tras detención de director de VANGUARDIA

$!Fiscalía de Nuevo León: podría haber sanciones contra quienes acusaron falsamente al director de VANGUARDIA

No obstante, el directivo fue liberado el sábado, luego de que el juez de control, Luis Eduardo Hernández Meza, determinó que no existían elementos suficientes para vincularlo a proceso. El juzgador validó los datos de prueba presentados por la defensa, particularmente el pasaporte de Castilla, en el que se acredita que el 27 de agosto de 2025 —fecha en la que supuestamente habría realizado en Nuevo León un acuerdo para la venta de un terreno en Saltillo— no se encontraba en el país.

TE ´PUEDE INTERESAR: Diputados de Coahuila advierten fallas en la justicia tras detención de Armando Castilla, director de VANGUARDIA

Se dictó auto de no vinculación. La defensa acompañó datos donde se demostraba la inexistencia de los hechos, la no presencia o la imposibilidad de que estuviera presente. Entonces se dictó la no vinculación y la Fiscalía probablemente se conforme con esa resolución”, precisó Flores Saldívar.

TE ´PUEDE INTERESAR: ‘Estamos obligados a condenar el uso faccioso del poder’, urbanista Héctor Laredo, sobre caso Armando Castilla, director de VANGUARDIA

En esta ocasión exponemos el caso de una persona de Vanguardia que fue víctima de esta red; sin embargo, nuestro fin es poner luz en una situación que viven a diario decenas de personas y cuyas voces, lamentablemente, todavía no han sido escuchadas.

¿Conoces a alguien que haya vivido algo similar? Cuéntanos en este post.

TEMAS
Justicia
Libertad De Expresión
A20
Localizaciones
Coahuila
Nuevo León
Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Armando Castilla Galindo, director de grupo VANGUARDIA, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Monterrey y posteriormente liberado al acreditarse irregularidades en la acusación en su contra.

‘¿Y la presunción de inocencia?, la ley no debe ser instrumento de presión’: defensores de derechos humanos sobre caso fabricado contra director de VANGUARDIA
El presidente de la Canirac en Saltillo, Isidoro García, califica de arbitraria y abusiva la detención de Armando Castilla, director del Grupo VANGUARDIA.

‘Caso fabricado contra el director de VANGUARDIA evidencia corrupción’: Isidoro García, presidente de Canirac
Marcelo Torres Cofiño llamó a las autoridades de Nuevo León a rendir cuentas por las irregularidades en el caso.

Caso VANGUARDIA: Detención fallida exhibe debilidad del Estado de Derecho en NL: Torres Cofiño
Rogelio Castañeda Guerrero, ex presidente de la APAC, condenó la detención del director de Vanguardia como un acto de intimidación.

Detención de director de VANGUARDIA, grave atentado a la libertad de expresión: APAC
Protección a conveniencia

Protección a conveniencia
Sheinbaum: Defensora de la soberanía

Sheinbaum: Defensora de la soberanía
Casos como el de Debanhi y Armando Castilla no ayudan a confiar en la Fiscalía de NL: Mario Escobar

Casos como el de Debanhi y Armando Castilla no ayudan a confiar en la Fiscalía de NL: Mario Escobar
Cecilia Guadiana y Antonio Castro coinciden en que el caso no debe repetirse en México.

Legisladores denuncian persecución política tras detención de director de VANGUARDIA