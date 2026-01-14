Fiscalía de Nuevo León: podría haber sanciones contra quienes acusaron falsamente al director de VANGUARDIA
El fiscal Javier Flores Saldívar dijo que su dependencia posiblemente esté conforme con la definición del juez del pasado sábado
MONTERREY, NL.- La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León advirtió que las personas que acusaron falsamente de fraude al director general de VANGUARDIA, Armando Castilla, podrían ser acreedoras a sanciones por parte de la autoridad.
En entrevista con medios de comunicación, el fiscal general del estado, Javier Flores Saldívar, se refirió al caso y explicó que la ley contempla castigos para quienes proporcionan información falsa a la autoridad.
Cuestionado sobre la posibilidad de fincar responsabilidades por la detención, el fiscal respondió: “Hay hechos sancionados para quien informe hechos falsos a la autoridad”.
Armando Castilla fue detenido el viernes pasado en Monterrey, en un operativo considerado desproporcionado, ejecutado por elementos de la Fiscalía General de Justicia en coordinación con la Guardia Nacional, por el presunto delito de fraude.
No obstante, el directivo fue liberado el sábado, luego de que el juez de control, Luis Eduardo Hernández Meza, determinó que no existían elementos suficientes para vincularlo a proceso. El juzgador validó los datos de prueba presentados por la defensa, particularmente el pasaporte de Castilla, en el que se acredita que el 27 de agosto de 2025 —fecha en la que supuestamente habría realizado en Nuevo León un acuerdo para la venta de un terreno en Saltillo— no se encontraba en el país.
“Se dictó auto de no vinculación. La defensa acompañó datos donde se demostraba la inexistencia de los hechos, la no presencia o la imposibilidad de que estuviera presente. Entonces se dictó la no vinculación y la Fiscalía probablemente se conforme con esa resolución”, precisó Flores Saldívar.
