Denuncian ante CNDH al IMSS por pacientes afectados tras operación masiva de cataratas en Monclova

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    Denuncian ante CNDH al IMSS por pacientes afectados tras operación masiva de cataratas en Monclova
    Pacientes afectados analizan presentar sus propias quejas y buscar asesoría legal para determinar las acciones que pueden emprender. LIDIET MEXICANO

Paciente asegura haber perdido 80% de visión tras intervención en el Seguro Social

MONCLOVA, Coah.- A casi un año de una jornada de cirugías de cataratas realizada en la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Monclova, pacientes que aseguran haber resultado afectados continúan sin recibir una solución médica y han comenzado a recurrir a distintas autoridades para denunciar lo que consideran posibles irregularidades en la atención que recibieron.

Este miércoles, Domitilo Bernal Escobedo presentó una queja formal ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra el IMSS en Monclova, al señalar que después de ser sometido a una cirugía de catarata perdió alrededor del 80 por ciento de la visión de su ojo izquierdo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/exigen-respeto-a-sus-derechos-en-el-imss-monclova-y-terminan-a-golpes-con-guardias-video-KB22761083

De acuerdo con el documento presentado ante la CNDH, Bernal Escobedo fue intervenido el 25 de septiembre de 2025, como parte de una jornada en la que fueron operados aproximadamente 20 pacientes.

El afectado señaló que, desde entonces, ha permanecido a la espera de una cirugía de rescate o correctiva, sin que hasta el momento haya recibido una solución para la afectación que presenta en la vista.

En su queja, afirmó que ha sido canalizado entre distintas áreas y que ha recibido compromisos de atención que no se han concretado. Según su testimonio, esta situación le ha dificultado realizar con normalidad diversas actividades cotidianas y laborales.

“Nos dejaron prácticamente con el 20 por ciento de vista”, señaló al referirse a las consecuencias que, según los pacientes, enfrentan algunos de quienes fueron intervenidos durante aquella jornada.

El escrito presentado ante la CNDH solicita que se investiguen los hechos y que el IMSS proporcione los informes correspondientes. También pide que el afectado sea valorado de manera urgente por especialistas y reciba el tratamiento o las cirugías que sean necesarias para intentar recuperar o preservar la visión que aún conserva.

El caso de Bernal Escobedo podría ser el primero de una serie de quejas que presentarían otros pacientes que aseguran haber resultado afectados. Los inconformes también buscan asesoría legal para determinar las acciones que podrían emprender por las vías correspondientes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/denuncian-negligencia-en-cirugias-de-cataratas-en-monclova-imss-desmiente-acusaciones-FA18093053

Los pacientes analizan además recurrir a otras instancias, incluida la vía penal, con el propósito de que se investigue si existe alguna responsabilidad por parte del personal médico que participó en las intervenciones realizadas en septiembre de 2025.

La queja de Bernal Escobedo ya fue recibida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mientras que los pacientes esperan que la intervención del organismo contribuya a obtener una valoración y atención médica para las afectaciones que, aseguran, persisten desde la jornada quirúrgica del año pasado.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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