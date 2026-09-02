Denuncian ante CNDH al IMSS por pacientes afectados tras operación masiva de cataratas en Monclova

Este miércoles, Domitilo Bernal Escobedo presentó una queja formal ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra el IMSS en Monclova, al señalar que después de ser sometido a una cirugía de catarata perdió alrededor del 80 por ciento de la visión de su ojo izquierdo.

MONCLOVA, Coah.- A casi un año de una jornada de cirugías de cataratas realizada en la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Monclova, pacientes que aseguran haber resultado afectados continúan sin recibir una solución médica y han comenzado a recurrir a distintas autoridades para denunciar lo que consideran posibles irregularidades en la atención que recibieron.

De acuerdo con el documento presentado ante la CNDH, Bernal Escobedo fue intervenido el 25 de septiembre de 2025, como parte de una jornada en la que fueron operados aproximadamente 20 pacientes.

El afectado señaló que, desde entonces, ha permanecido a la espera de una cirugía de rescate o correctiva, sin que hasta el momento haya recibido una solución para la afectación que presenta en la vista.

En su queja, afirmó que ha sido canalizado entre distintas áreas y que ha recibido compromisos de atención que no se han concretado. Según su testimonio, esta situación le ha dificultado realizar con normalidad diversas actividades cotidianas y laborales.

“Nos dejaron prácticamente con el 20 por ciento de vista”, señaló al referirse a las consecuencias que, según los pacientes, enfrentan algunos de quienes fueron intervenidos durante aquella jornada.

El escrito presentado ante la CNDH solicita que se investiguen los hechos y que el IMSS proporcione los informes correspondientes. También pide que el afectado sea valorado de manera urgente por especialistas y reciba el tratamiento o las cirugías que sean necesarias para intentar recuperar o preservar la visión que aún conserva.

El caso de Bernal Escobedo podría ser el primero de una serie de quejas que presentarían otros pacientes que aseguran haber resultado afectados. Los inconformes también buscan asesoría legal para determinar las acciones que podrían emprender por las vías correspondientes.